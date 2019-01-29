Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України
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zРадио написав:А Вакарчук что - образец моральности и профессионализма?
Вакарчук тому і не йде в політику, бо він розуміє, що це таке, і як працює наша машина. Зеленський тому і йде в політику, бо спонсор зажилив 5 млн баксів, і сам заробить не один десяток лаймів. Якщо він навіть почне щось змінювати - все заглохне або, що набагато більш вірогідніше - вильється в його особисту долю на потоках, і теж заглохне. Уж в чому, а в людях я розбираюсь.
Вакарчука я почти зауважал, когда он отказался идти в Президенты. Зауважаю без "почти", если он и в ВР не пойдет. Пока в этом есть сомнения.
Хочет проявить себя в политике - пусть идет в замминистра культуры с перспективой вырасти до министра с приобретением опыта
Прошу прощения, если кого обидел, но вся тема -диалоги в стиле пьесы 185-ти летней давности
Агафья Тихоновна одна, потом Кочкарев. Агафья Тихоновна. Право, такое затруднение — выбор! Если бы еще один, два человека, а то четыре. Как хочешь, так и выбирай. Никанор Иванович недурен, хотя, конечно, худощав; Иван Кузьмич тоже недурен. Да если сказать правду, Иван Павлович тоже хоть и толст, а ведь очень видный мужчина. Прошу покорно, как тут быть? Балтазар Балтазарович опять мужчина с достоинствами. Уж как трудно решиться, так просто рассказать нельзя, как трудно! Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича — я бы тогда тотчас же решилась. А теперь поди подумай! просто голова даже стала болеть. Я думаю, лучше всего кинуть жребий. Положиться во всем на волю Божию: кто выкинется, тот и муж. Напишу их всех на бумажках, сверну в трубочки, да и пусть будет что будет. (Подходит к столику, вынимает оттуда ножницы и бумагу, нарезывает билетики и скатывает, продолжая говорить.) Такое несчастное положение девицы, особливо еще влюбленной. Из мужчин никто не войдет в это, и даже просто не хотят понять этого. Вот они все, уж готовы! остается только положить их в ридикуль, зажмурить глаза, да и пусть будет что будет. (Кладет билетики в ридикуль и мешает их рукою.) Страшно... Ах, если бы Бог дал, чтобы вынулся Никанор Иванович. Нет, отчего же он? Лучше ж Иван Кузьмич. Отчего же Иван Кузьмич? чем же худы те, другие?.. Нет, нет, не хочу... какой выберется, такой пусть и будет. (Шарит рукою в ридикуле и вынимает вместо одного все.) Ух! все! все вынулись! А сердце так и колотится! Нет, одного! одного! непременно одного! (Кладет билетики в ридикуль и мешает.) В это время входит потихоньку Кочкарев и становится позади. Ах, если бы вынуть Балтазара... Что я! хотела сказать Никанора Ивановича... нет, не хочу, не хочу. Кого прикажет судьба! Кочкарев. Да возьмите Ивана Кузьмича, всех лучше. Агафья Тихоновна. Ах! (Вскрикивает и закрывает лицо обеими руками, страшась взглянуть назад.) Кочкарев. Да чего ж вы испугались? Не пугайтесь, это я. Право, возьмите Ивана Кузьмича. Агафья Тихоновна. Ах, мне стыдно, вы подслушали. Кочкарев. Ничего, ничего! Ведь я свой, родня, передо мною нечего стыдиться; откройте же ваше личико. Агафья Тихоновна (вполовину открывая лицо) . Мне, право, стыдно. Кочкарев. Ну, возьмите же Ивана Кузьмича. Агафья Тихоновна. Ах! (Вскрикивает и закрывается вновь руками.) Кочкарев. Право, чудо человек, усовершенствовал часть свою... просто удивительный человек. Агафья Тихоновна (понемногу открывает лицо) . Как же, а другой? а Никанор Иванович? ведь он тоже хороший человек. Кочкарев. Помилуйте, это дрянь против Ивана Кузьмича. Агафья Тихоновна. Отчего же? Кочкарев. Ясно отчего. Иван Кузьмич человек... ну, просто человек... человек, каких не сыщешь. Агафья Тихоновна. Ну, а Иван Павлович? Кочкарев. И Иван Павлович дрянь! все они дрянь. Агафья Тихоновна. Будто бы уж все? Кочкарев. Да вы только посудите, сравните только: это, как бы то ни было, Иван Кузьмич; а ведь то что ни попало: Иван Павлович, Никанор Иванович, черт знает что такое! Агафья Тихоновна. А ведь, право, они очень... скромные. Кочкарев. Какое скромные! Драчуны, самый буйный народ. Охота же вам быть прибитой на другой день после свадьбы. Агафья Тихоновна. Ах, Боже мой! Уж это точно такое несчастие, хуже которого не может быть. Кочкарев. Еще бы! Хуже этого и не выдумаешь ничего. Агафья Тихоновна. Так, по вашему совету, лучше взять Ивана Кузьмича? Кочкарев. Ивана Кузьмича, натурально Ивана Кузьмича. (В сторону.) Дело, кажется, идет на лад. Подколесин сидит в кондитерской, пойти поскорей за ним. Агафья Тихоновна. Так вы думаете — Ивана Кузьмича? Кочкарев. Непременно Ивана Кузьмича. Агафья Тихоновна. А тем, другим, разве отказать? Кочкарев. Конечно, отказать.
freeze написав:Это хорошо, или плохо ? Подавляющая часть населения не была ни на Майдане, ни на Михомайдане. Именно это часть населения и будет выбирать президента и парламент.
Це його позиція - позиція пристосуванця. Чекав, чим закінчиться Майдан, тоді стрибнув в поїзд переможців. Не ходив на Майдан, як Порошенко, не сидів в колонії, як Тимошенко. Він не буде боротись з корупцією - він буде її кришувати. Якщо він, а не Порошенко, вийде в другий тур - проголосую за Тимошенко.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
В Кабмине предложили вдвое увеличить пропускную способность женских туалетов: При проектировании зданий общественных заведений в Украине могут увеличить количество женских туалетов. В Минрегион рассматривают целесообразность внесения соответствующих изменений в государственные строительные нормы (ГСН). Об этом на своей странице в соцсети написал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе Поэтому сейчас поступило предложение проанализировать международный опыт и внести изменения в ГСН относительно возможного увеличения пропорции женских туалетов в общественных заведениях. Минимум в 2 раза, чтобы увеличить их пропускную способность", - написал Лев Парцхаладзе. По его словам, исследования показывают, что женщинам для посещения санитарных комнат нужно на 50% больше времени, чем мужчинам, поэтому в общественных местах пропускная способность женских туалетов значительно ниже, чем мужских.
freeze написав:А как же преступные контракты, она хихикала, новые лица в политике ?
Я за себе кажу. Вона хоч і популістка, але не крадійка.
Все, кто был/находится у власти, воры априори. Это даже не обсуждается.
Как вы знаете, выборы - вещь дорогая, и еще никому в Украине не удавалось прийти к власти, не выложив круглую сумму денег.
Так вот свои деньги в избирательные кампании не вкладывают даже те, у кого они есть (ПАП и ЮВТ - яркие тому примеры), а спонсоры не филантропы - с ними приходится рассчитываться.
Так что не нужно тут заливать. Я бы сказал, что поскольку воры они все, то обсуждать нужно другие их качества, и выбор делать (его все равно придется делать), основываясь на них.
Например, ЮВТ очень полюбляет ручное управление, что погубно будет влиять на экономику (опыт 2008-2009 уже есть), а ПАП - абсолютная марионетка американцев, что пагубно влияет и продолжить влиять на внешнуюю политику на фоне охлаждения отношений не только по линии США-РФ, но и США-ЕС.
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 31 січ, 2019 16:48, всього редагувалось 1 раз.