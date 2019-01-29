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Порошенко назвав єдиний шлях
зберегти незалежність України

Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 16:48

  zРадио написав:ПАП - абсолютная марионетка американцев, что пагубно влияет и продолжить влиять на внешнуюю политику


ПАП как раз по внешней политике справляется лучше, чем с внутренней. или для вас сдать украину ВВХ - это показатель успешности?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 16:50

Re: Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність Украї

  zРадио написав:Например, ЮВТ любит ручное управление, что погубно будет влиять на экономику (опыт 2009-го уже есть), а ПАП - абсолютная марионетка американцев, что пагубно влияет и продолжить влиять на внешнуюю политику на фоне охлаждения отношений не только по линии США-РФ, но и США-ЕС.

Зараз не та Конституція, щоб чимось керувати, а абсолютної більшості в Раді не буде ні в кого. Краще за Порошенко в зовнішній політиці взагалі ніхто не шарить. Так що мимо все це.
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 16:55

  trololo написав:
  zРадио написав:ПАП - абсолютная марионетка американцев, что пагубно влияет и продолжить влиять на внешнуюю политику


ПАП как раз по внешней политике справляется лучше, чем с внутренней. или для вас сдать украину ВВХ - это показатель успешности?


Читайте внимательно - управляемость Порошенко будет вредить нашим отношениям со Старой Европой. А что касается РФ - отсутствие диалога с ВВХ не способно повернуть конфликт ни в одну, ни в другую сторону. На то это и отсутсвие диалога - однозначно при Порошенко вопрос Донбасса будет заморожен, а хорошо это, или плохо для Украины, пусть каждый решит для себя сам
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 17:00

  zРадио написав:Читайте внимательно - управляемость Порошенко будет вредить нашим отношениям со Старой Европой.


не думаю. да и так эти отношения не огонь, если учитывать СП2. потому возможность спрятаться за спину США в некоторых вопросах, скорее плюс чем минус, учитывая разброд и шатания в самом ЕС
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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