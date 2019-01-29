Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України

ПАП как раз по внешней политике справляется лучше, чем с внутренней. или для вас сдать украину ВВХ - это показатель успешности?
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Додано: Чет 31 січ, 2019 16:48
ПАП как раз по внешней политике справляется лучше, чем с внутренней. или для вас сдать украину ВВХ - это показатель успешности?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 31 січ, 2019 16:50
Re: Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність Украї
Зараз не та Конституція, щоб чимось керувати, а абсолютної більшості в Раді не буде ні в кого. Краще за Порошенко в зовнішній політиці взагалі ніхто не шарить. Так що мимо все це.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 31 січ, 2019 16:55
Читайте внимательно - управляемость Порошенко будет вредить нашим отношениям со Старой Европой. А что касается РФ - отсутствие диалога с ВВХ не способно повернуть конфликт ни в одну, ни в другую сторону. На то это и отсутсвие диалога - однозначно при Порошенко вопрос Донбасса будет заморожен, а хорошо это, или плохо для Украины, пусть каждый решит для себя сам
Додано: Чет 31 січ, 2019 17:00
не думаю. да и так эти отношения не огонь, если учитывать СП2. потому возможность спрятаться за спину США в некоторых вопросах, скорее плюс чем минус, учитывая разброд и шатания в самом ЕС
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 31 січ, 2019 17:10
Это пропагандистский штамп. Конечно, Порошенко на голову выше в этом, чем Зеленский Но если безотносительно его откровенно слабых конкурентов в этой кампании, то Порошенко во внешней политике слаб - во время его президентства мы продолжали терять территории, мир не признал РФ страной агрессором, а ДНР и ЛНР террористическими организациями. Более того - среди соседей в дискриминации своих нац. меньшинств нас обвиняет теперь не только РФ, но и Венгрия.
А чтобы вы не вставили горячо любимый безвиз с ЕС, сразу отмечу, что, кроме граждан Украины такая опция доступна, в частности, гражданам Боливии, Эквадора, Никарагуа, Маврикия, Самоа, Брунея, Вануату, Венесуэлы, Гондураса и еще 55 стран.
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