Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України

Додано: Чет 31 січ, 2019 17:10

lapay написав: zРадио написав: Например, ЮВТ любит ручное управление, что погубно будет влиять на экономику (опыт 2009-го уже есть), а ПАП - абсолютная марионетка американцев, что пагубно влияет и продолжить влиять на внешнуюю политику на фоне охлаждения отношений не только по линии США-РФ, но и США-ЕС. Например, ЮВТ любит ручное управление, что погубно будет влиять на экономику (опыт 2009-го уже есть), а ПАП - абсолютная марионетка американцев, что пагубно влияет и продолжить влиять на внешнуюю политику на фоне охлаждения отношений не только по линии США-РФ, но и США-ЕС.

Краще за Порошенко в зовнішній політиці взагалі ніхто не шарить. Так що мимо все це. Краще за Порошенко в зовнішній політиці взагалі ніхто не шарить. Так що мимо все це.

Это пропагандистский штамп. Конечно, Порошенко на голову выше в этом, чем ЗеленскийНо если безотносительно его откровенно слабых конкурентов в этой кампании, то Порошенко во внешней политике никакой - во время его президентства мы продолжали терять территории, мир не признал РФ страной агрессором, а ДНР и ЛНР террористическими организациями. Более того - среди соседей в дискриминации своих нац. меньшинств нас обвиняет теперь не только РФ, но и Венгрия. Плюс подписана диспропорциональная экономическая часть Соглашения об Ассоциации, в которой для украинских товаров квоты на поставку есть, а для европейских - нет.А чтобы вы не вставили горячо любимый безвиз с ЕС, сразу отмечу, что, кроме граждан Украины такая опция доступна, в частности, гражданам Боливии, Эквадора, Никарагуа, Маврикия, Самоа, Брунея, Вануату, Венесуэлы, Гондураса и еще 55 стран.