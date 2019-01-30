Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України

ПАП как раз по внешней политике справляется лучше, чем с внутренней. или для вас сдать украину ВВХ - это показатель успешности?
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Додано: Чет 31 січ, 2019 16:48
ПАП как раз по внешней политике справляется лучше, чем с внутренней. или для вас сдать украину ВВХ - это показатель успешности?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 31 січ, 2019 16:50
Re: Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність Украї
Зараз не та Конституція, щоб чимось керувати, а абсолютної більшості в Раді не буде ні в кого. Краще за Порошенко в зовнішній політиці взагалі ніхто не шарить. Так що мимо все це.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 31 січ, 2019 16:55
Читайте внимательно - управляемость Порошенко будет вредить нашим отношениям со Старой Европой. А что касается РФ - отсутствие диалога с ВВХ не способно повернуть конфликт ни в одну, ни в другую сторону. На то это и отсутсвие диалога - однозначно при Порошенко вопрос Донбасса будет заморожен, а хорошо это, или плохо для Украины, пусть каждый решит для себя сам
Додано: Чет 31 січ, 2019 17:00
не думаю. да и так эти отношения не огонь, если учитывать СП2. потому возможность спрятаться за спину США в некоторых вопросах, скорее плюс чем минус, учитывая разброд и шатания в самом ЕС
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 31 січ, 2019 17:10
Это пропагандистский штамп. Конечно, Порошенко на голову выше в этом, чем Зеленский Но если безотносительно его откровенно слабых конкурентов в этой кампании, то Порошенко во внешней политике никакой - во время его президентства мы продолжали терять территории, мир не признал РФ страной агрессором, а ДНР и ЛНР террористическими организациями. Более того - среди соседей в дискриминации своих нац. меньшинств нас обвиняет теперь не только РФ, но и Венгрия. Плюс подписана диспропорциональная экономическая часть Соглашения об Ассоциации, в которой для украинских товаров квоты на поставку есть, а для европейских - нет.
А чтобы вы не вставили горячо любимый безвиз с ЕС, сразу отмечу, что, кроме граждан Украины такая опция доступна, в частности, гражданам Боливии, Эквадора, Никарагуа, Маврикия, Самоа, Брунея, Вануату, Венесуэлы, Гондураса и еще 55 стран.
Додано: Чет 31 січ, 2019 17:19
О, все по методичке. В свое время любили про Ющенко такое задвигать.
Даже доказательств больше было, целое одно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Чет 31 січ, 2019 17:38
Ну и в какой методичке ты это прочитал? И ты давай не выдергивай из контекста - я и по второй кандидатке прошелся, и по Зеленскому. По кому еще хочешь - без проблем. Я просто выбрал фаворитов гонки - остальные мне (и думаю, тебе тоже) мало интересны.
А о своей марионеточности во внешней политике Порошенко и сам говорит - попросил у американцев Волкера в переговорах по Донбассу, Попросил у американцев экзархов в переговорах по томосу, с ВВХ общается только через Президента США и главу Госдепа
Додано: Чет 31 січ, 2019 17:49
Re: Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність Украї
По квотам - так, вони нам дали квоти, а ми їм, на авто - ні.
Щоб визнати РФ агресором, потрібно рішення ООН, а там Радбез з РФ, але в резолюції по Криму таке формулювання є
Про втрату територій ..., може, не треба вже так відверто палитись?
Путін був певен, що ЄС не введе санкцій, що Трамп все порішає, що Порошенко змінить Конституцію, як він хоче. Багато чого хотів, а отримав тільки санкції і чумодан без ручки у вигляді Лугандона.
Багато в чому завдяки правильній позиції Порошенко. Тому його Путін і не переносить.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 31 січ, 2019 17:58
Т.е. если один плешивый правитель в соседней стране общается с американцами - он американская марионетка?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Чет 31 січ, 2019 18:15
Нормальные расклады - раздал каждому из фаворитов предвыборной гонки по заслугам, но только в отношении Порошенко, выходит, что нельзя было
Целых 2 тролля, забаненных у четверти форумчан, сразу бросились строчить...
И это при том, что я уже заявлял ранее - вероятнее всего, проголосую (придется) за ПАПу, потому что ЮВТ считаю еще более рискованным вариантом
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