Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України

zРадио написав:Нормальные расклады - раздал каждому из фаворитов предвыборной гонки по заслугам, но только в отношении Порошенко, выходит, что нельзя было
Целых 2 тролля, забаненных у четверти форумчан, сразу бросились строчить...
И это при том, что я уже заявлял ранее - вероятнее всего, проголосую (придется) за ПАПу, потому что ЮВТ считаю еще более рискованным вариантом
Да Вы, батенька, как я погляжу, - оптимист. Верите, что может быть хуже.
"Пессимист, уныло:
-Нет, хуже уже не будет.
Оптимист, радостно:
-Да будет! Будет!!!"
И кстати, насчет американских ног из задницы пороха - я-бы не был столь категоричен. В случае с Ющенко - более чем согласен, но это два абсолютно разных случая.