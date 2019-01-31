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Порошенко назвав єдиний шлях
зберегти незалежність України

Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 22:59

  zРадио написав:Нормальные расклады - раздал каждому из фаворитов предвыборной гонки по заслугам, но только в отношении Порошенко, выходит, что нельзя было :mrgreen:

Целых 2 тролля, забаненных у четверти форумчан, сразу бросились строчить...

И это при том, что я уже заявлял ранее - вероятнее всего, проголосую (придется) за ПАПу, потому что ЮВТ считаю еще более рискованным вариантом


Да Вы, батенька, как я погляжу, - оптимист. Верите, что может быть хуже.
"Пессимист, уныло:
-Нет, хуже уже не будет.
Оптимист, радостно:
-Да будет! Будет!!!"

И кстати, насчет американских ног из задницы пороха - я-бы не был столь категоричен. В случае с Ющенко - более чем согласен, но это два абсолютно разных случая.
rjkz
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