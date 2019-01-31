Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України
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zРадио написав:Нормальные расклады - раздал каждому из фаворитов предвыборной гонки по заслугам, но только в отношении Порошенко, выходит, что нельзя было
Целых 2 тролля, забаненных у четверти форумчан, сразу бросились строчить...
И это при том, что я уже заявлял ранее - вероятнее всего, проголосую (придется) за ПАПу, потому что ЮВТ считаю еще более рискованным вариантом
Да Вы, батенька, как я погляжу, - оптимист. Верите, что может быть хуже. "Пессимист, уныло: -Нет, хуже уже не будет. Оптимист, радостно: -Да будет! Будет!!!"
Ну, знаете ли, изменения, в отличие от расхожего среди простого люда мнения, далеко не всегда ведут к лучшему! Хотя бы и правы в том, что представить себе хуже, чем сейчас, непросто
Тем не менее, это возможно. Я ничего не берусь утверждать, а лишь озвучиваю свои сомнения - ЮВТ отличается неосторожностью и самодурством, а сейчас эксперименты с разбитым, как зеркало, на мелкие куски обществом могут привести к непредсказуемым последствиям.
...Москва, ГКЧП, расстрел Ельциным Белого дома, сотни погибших... Украина, глядя на весь этот кошмар, возносит на трон своего Макарыча... Но потом народ вдруг вспомнил о дружбе братских народов и решил вместо Макарыча, посадить на трон лепшего друга хозяина газпрома Черномырдина главного коммуниста Южмаша - Данилыча, который затем успешно профукал 8 лет развития страны. Коммунист надоел, даешь бухгалтера. Тот хоть считать умеет. Результат опять плачевный. Подумал народ и решил. Будем зека короновать. Может хоть по понятиям что-то сделает. Сделал. То, что и должен был сделать. Фигня опять получилась. Но уже покруче. А давай олигарха. Умный, видный, языки знает...Почесал народ репу, опять, кажись, не такой. Ну все. Вроде государственные дела уже и делать некому. Остается только юморист. Хоть насмеемся напоследок.
zРадио написав:Нормальные расклады - раздал каждому из фаворитов предвыборной гонки по заслугам, но только в отношении Порошенко, выходит, что нельзя было
Целых 2 тролля, забаненных у четверти форумчан, сразу бросились строчить...
И это при том, что я уже заявлял ранее - вероятнее всего, проголосую (придется) за ПАПу, потому что ЮВТ считаю еще более рискованным вариантом
Да Вы, батенька, как я погляжу, - оптимист. Верите, что может быть хуже. "Пессимист, уныло: -Нет, хуже уже не будет. Оптимист, радостно: -Да будет! Будет!!!"
Ну, знаете ли, изменения, в отличие от расхожего среди простого люда мнения, далеко не всегда ведут к лучшему! Хотя бы и правы в том, что представить себе хуже, чем сейчас, непросто
Тем не менее, это возможно. Я ничего не берусь утверждать, а лишь озвучиваю свои сомнения - ЮВТ отличается неосторожностью и самодурством, а сейчас эксперименты с разбитым, как зеркало, на мелкие куски обществом могут привести к непредсказуемым последствиям.
Так не голосуйте за ювт. Это та-же ошибка, которая началась с 2004-го. "За Ющенко, потому что против Януковича" " За Януковоща, потому что поотив Ющенко" Голосуйте ЗА того кого Вы хотите видеть, а не ПРОТИВ.
player написав:Шоу начинается и занавес открывается....
...Москва, ГКЧП, расстрел Ельциным Белого дома, сотни погибших... Украина, глядя на весь этот кошмар, возносит на трон своего Макарыча... Но потом народ вдруг вспомнил о дружбе братских народов и решил вместо Макарыча, посадить на трон лепшего друга хозяина газпрома Черномырдина главного коммуниста Южмаша - Данилыча, который затем успешно профукал 8 лет развития страны. Коммунист надоел, даешь бухгалтера. Тот хоть считать умеет. Результат опять плачевный. Подумал народ и решил. Будем зека короновать. Может хоть по понятиям что-то сделает. Сделал. То, что и должен был сделать. Фигня опять получилась. Но уже покруче. А давай олигарха. Умный, видный, языки знает...Почесал народ репу, опять, кажись, не такой. Ну все. Вроде государственные дела уже и делать некому. Остается только юморист. Хоть насмеемся напоследок.
Занавес закрывается.
Внесу поправку, ради справедливости, коммунист с Южмаша - единственный, кто оставил после себя пусть не идеальную (далеко не идеальную) страну, но в гораздо лучшем состоянии, чем получил. Все остальные топили ее все глубже и глубже в .ме.
rjkz написав:Внесу поправку, ради справедливости, коммунист с Южмаша - единственный, кто оставил после себя пусть не идеальную (далеко не идеальную) страну, но в гораздо лучшем состоянии, чем получил. Все остальные топили ее все глубже и глубже в .ме.
Я в этом сильно сомневаюсь. Именно при Кучме произошел основной дерибан гос. имущества своими людьми. Достаточно посмотреть кому он отдал почти задаром Криворожсталь(Пинчук). Который потом, уже при Ющенко, отсудили и продали индусу в 6 раз дороже - 4.7$ млрд. Про Лазаренко и прочую публику, типа ЮВТ, уже промолчу. Сейчас пожинаем плоды работы его "эффективных" собственников.
rjkz написав:Внесу поправку, ради справедливости, коммунист с Южмаша - единственный, кто оставил после себя пусть не идеальную (далеко не идеальную) страну, но в гораздо лучшем состоянии, чем получил. Все остальные топили ее все глубже и глубже в .ме.
Я в этом сильно сомневаюсь. Именно при Кучме произошел основной дерибан гос. имущества своими людьми. Достаточно посмотреть кому он отдал почти задаром Криворожсталь(Пинчук). Который потом, уже при Ющенко, отсудили и продали индусу. Про Лазаренко и прочую публику, типа ЮВТ, уже промолчу. Сейчас пожинаем плоды работы его "эффективных" собственников.
Да, это было. Было при нем, было до него и продолжается после него. И публика эта вся всплывала все время и прдолжает всплывать. Я говорю с точки зрения сопоставления ДО и ПОСЛЕ и так для каждого. Кравчук (в данном случае, так совпало, что кравчук написал с заглавной только ввиду начала предложения) оставил страну в полном экономическом коллапсе, с тысячепроцентными девалами, разгулом ОП и уличной (на Татарке, где я жил, это Киев, возле Лукьяновки, милиция проносилась без остановок - боялись местной шпаны,постоянно кого-то взрывали, стреляли, резали, грабили. На улицу - реально - лучше было не выходить. В 96-м-97-м как-то резко пересажали местных бандюков чуть-ли не за полгода). При Кучме экономика как-то начала работать и гривна упала до 4-х с чем-то с 1,86, когда появилась. При этом кризис и девал 98-го не был сугубо украинским. Кравчук (блин, опять) просто опрокинул страну в непроглядную нищету (у меня стипендия была 1,5 бакса. Или вы не застали эти миллионы карбованцев и купоны?) денежная единица обесценилась в тысячи раз. У Кучмы, повторюсь, примерно в 2 раза (но, украинская экономика "сыграла" вровень с российской из-за сильной все еще завязки), после него курс сыграл на устойчивые 5,05 на несколько лет, потом обвалился до 10+ и вернулся к 8. Потом историю, надеюсь, вы уже помните. Кучме в вину ставят "многовекторность" - а как надо? Вот был Кучма, и сосед на севере - и был и есть. Только Кучма справлялся как-то с внешней политикой не доводя до войны и при этом потихоньку Украина менялась. Быстро она стала отдаляться от рп после оранжевого майдана, Ющенко нацарював так, что овоща притащил во власть, что потом случилось - известно.