Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України

Додано: П'ят 01 лют, 2019 00:48

player написав: rjkz написав: Внесу поправку, ради справедливости, коммунист с Южмаша - единственный, кто оставил после себя пусть не идеальную (далеко не идеальную) страну, но в гораздо лучшем состоянии, чем получил.

Все остальные топили ее все глубже и глубже в .ме. Внесу поправку, ради справедливости, коммунист с Южмаша - единственный, кто оставил после себя пусть не идеальную (далеко не идеальную) страну, но в гораздо лучшем состоянии, чем получил.Все остальные топили ее все глубже и глубже в .ме.

Я в этом сильно сомневаюсь. Именно при Кучме произошел основной дерибан гос. имущества своими людьми. Достаточно посмотреть кому он отдал почти задаром Криворожсталь(Пинчук). Который потом, уже при Ющенко, отсудили и продали индусу.

Про Лазаренко и прочую публику, типа ЮВТ, уже промолчу.

Сейчас пожинаем плоды работы его "эффективных" собственников. Я в этом сильно сомневаюсь. Именно при Кучме произошел основной дерибан гос. имущества своими людьми. Достаточно посмотреть кому он отдал почти задаром Криворожсталь(Пинчук). Который потом, уже при Ющенко, отсудили и продали индусу.Про Лазаренко и прочую публику, типа ЮВТ, уже промолчу.Сейчас пожинаем плоды работы его "эффективных" собственников.

Да, это было. Было при нем, было до него и продолжается после него. И публика эта вся всплывала все время и прдолжает всплывать.Я говорю с точки зрения сопоставления ДО и ПОСЛЕ и так для каждого. Кравчук (в данном случае, так совпало, что кравчук написал с заглавной только ввиду начала предложения) оставил страну в полном экономическом коллапсе, с тысячепроцентными девалами, разгулом ОП и уличной (на Татарке, где я жил, это Киев, возле Лукьяновки, милиция проносилась без остановок - боялись местной шпаны,постоянно кого-то взрывали, стреляли, резали, грабили. На улицу - реально - лучше было не выходить. В 96-м-97-м как-то резко пересажали местных бандюков чуть-ли не за полгода). При Кучме экономика как-то начала работать и гривна упала до 4-х с чем-то с 1,86, когда появилась. При этом кризис и девал 98-го не был сугубо украинским. Кравчук (блин, опять) просто опрокинул страну в непроглядную нищету (у меня стипендия была 1,5 бакса. Или вы не застали эти миллионы карбованцев и купоны?) денежная единица обесценилась в тысячи раз. У Кучмы, повторюсь, примерно в 2 раза (но, украинская экономика "сыграла" вровень с российской из-за сильной все еще завязки), после него курс сыграл на устойчивые 5,05 на несколько лет, потом обвалился до 10+ и вернулся к 8. Потом историю, надеюсь, вы уже помните.Кучме в вину ставят "многовекторность" - а как надо? Вот был Кучма, и сосед на севере - и был и есть. Только Кучма справлялся как-то с внешней политикой не доводя до войны и при этом потихоньку Украина менялась. Быстро она стала отдаляться от рп после оранжевого майдана, Ющенко нацарював так, что овоща притащил во власть, что потом случилось - известно.