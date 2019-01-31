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Порошенко назвав єдиний шлях
зберегти незалежність України

Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 891011>
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 22:59

  zРадио написав:Нормальные расклады - раздал каждому из фаворитов предвыборной гонки по заслугам, но только в отношении Порошенко, выходит, что нельзя было :mrgreen:

Целых 2 тролля, забаненных у четверти форумчан, сразу бросились строчить...

И это при том, что я уже заявлял ранее - вероятнее всего, проголосую (придется) за ПАПу, потому что ЮВТ считаю еще более рискованным вариантом


Да Вы, батенька, как я погляжу, - оптимист. Верите, что может быть хуже.
"Пессимист, уныло:
-Нет, хуже уже не будет.
Оптимист, радостно:
-Да будет! Будет!!!"

И кстати, насчет американских ног из задницы пороха - я-бы не был столь категоричен. В случае с Ющенко - более чем согласен, но это два абсолютно разных случая.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 23:34

  rjkz написав:
  zРадио написав:Нормальные расклады - раздал каждому из фаворитов предвыборной гонки по заслугам, но только в отношении Порошенко, выходит, что нельзя было :mrgreen:

Целых 2 тролля, забаненных у четверти форумчан, сразу бросились строчить...

И это при том, что я уже заявлял ранее - вероятнее всего, проголосую (придется) за ПАПу, потому что ЮВТ считаю еще более рискованным вариантом


Да Вы, батенька, как я погляжу, - оптимист. Верите, что может быть хуже.
"Пессимист, уныло:
-Нет, хуже уже не будет.
Оптимист, радостно:
-Да будет! Будет!!!"



Ну, знаете ли, изменения, в отличие от расхожего среди простого люда мнения, далеко не всегда ведут к лучшему! Хотя бы и правы в том, что представить себе хуже, чем сейчас, непросто :mrgreen:

Тем не менее, это возможно. Я ничего не берусь утверждать, а лишь озвучиваю свои сомнения - ЮВТ отличается неосторожностью и самодурством, а сейчас эксперименты с разбитым, как зеркало, на мелкие куски обществом могут привести к непредсказуемым последствиям.
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 23:45

Шоу начинается и занавес открывается....

...Москва, ГКЧП, расстрел Ельциным Белого дома, сотни погибших...
Украина, глядя на весь этот кошмар, возносит на трон своего Макарыча...
Но потом народ вдруг вспомнил о дружбе братских народов и решил вместо Макарыча, посадить на трон лепшего друга хозяина газпрома Черномырдина главного коммуниста Южмаша - Данилыча, который затем успешно профукал 8 лет развития страны. Коммунист надоел, даешь бухгалтера. Тот хоть считать умеет. Результат опять плачевный. Подумал народ и решил.
Будем зека короновать. Может хоть по понятиям что-то сделает. Сделал.
То, что и должен был сделать. Фигня опять получилась. Но уже покруче.
А давай олигарха. Умный, видный, языки знает...Почесал народ репу, опять, кажись, не такой.
Ну все. Вроде государственные дела уже и делать некому.
Остается только юморист.
Хоть насмеемся напоследок.

Занавес закрывается.
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 23:58

  zРадио написав:
  rjkz написав:
  zРадио написав:Нормальные расклады - раздал каждому из фаворитов предвыборной гонки по заслугам, но только в отношении Порошенко, выходит, что нельзя было :mrgreen:

Целых 2 тролля, забаненных у четверти форумчан, сразу бросились строчить...

И это при том, что я уже заявлял ранее - вероятнее всего, проголосую (придется) за ПАПу, потому что ЮВТ считаю еще более рискованным вариантом


Да Вы, батенька, как я погляжу, - оптимист. Верите, что может быть хуже.
"Пессимист, уныло:
-Нет, хуже уже не будет.
Оптимист, радостно:
-Да будет! Будет!!!"



Ну, знаете ли, изменения, в отличие от расхожего среди простого люда мнения, далеко не всегда ведут к лучшему! Хотя бы и правы в том, что представить себе хуже, чем сейчас, непросто :mrgreen:

Тем не менее, это возможно. Я ничего не берусь утверждать, а лишь озвучиваю свои сомнения - ЮВТ отличается неосторожностью и самодурством, а сейчас эксперименты с разбитым, как зеркало, на мелкие куски обществом могут привести к непредсказуемым последствиям.


Так не голосуйте за ювт.
Это та-же ошибка, которая началась с 2004-го.
"За Ющенко, потому что против Януковича" " За Януковоща, потому что поотив Ющенко"
Голосуйте ЗА того кого Вы хотите видеть, а не ПРОТИВ.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 00:02

  player написав:Шоу начинается и занавес открывается....

...Москва, ГКЧП, расстрел Ельциным Белого дома, сотни погибших...
Украина, глядя на весь этот кошмар, возносит на трон своего Макарыча...
Но потом народ вдруг вспомнил о дружбе братских народов и решил вместо Макарыча, посадить на трон лепшего друга хозяина газпрома Черномырдина главного коммуниста Южмаша - Данилыча, который затем успешно профукал 8 лет развития страны. Коммунист надоел, даешь бухгалтера. Тот хоть считать умеет. Результат опять плачевный. Подумал народ и решил.
Будем зека короновать. Может хоть по понятиям что-то сделает. Сделал.
То, что и должен был сделать. Фигня опять получилась. Но уже покруче.
А давай олигарха. Умный, видный, языки знает...Почесал народ репу, опять, кажись, не такой.
Ну все. Вроде государственные дела уже и делать некому.
Остается только юморист.
Хоть насмеемся напоследок.

Занавес закрывается.


Внесу поправку, ради справедливости, коммунист с Южмаша - единственный, кто оставил после себя пусть не идеальную (далеко не идеальную) страну, но в гораздо лучшем состоянии, чем получил.
Все остальные топили ее все глубже и глубже в .ме.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 00:14

  rjkz написав:Внесу поправку, ради справедливости, коммунист с Южмаша - единственный, кто оставил после себя пусть не идеальную (далеко не идеальную) страну, но в гораздо лучшем состоянии, чем получил.
Все остальные топили ее все глубже и глубже в .ме.

Я в этом сильно сомневаюсь. Именно при Кучме произошел основной дерибан гос. имущества своими людьми. Достаточно посмотреть кому он отдал почти задаром Криворожсталь(Пинчук). Который потом, уже при Ющенко, отсудили и продали индусу в 6 раз дороже - 4.7$ млрд.
Про Лазаренко и прочую публику, типа ЮВТ, уже промолчу.
Сейчас пожинаем плоды работы его "эффективных" собственников.
player
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 00:48

  player написав:
  rjkz написав:Внесу поправку, ради справедливости, коммунист с Южмаша - единственный, кто оставил после себя пусть не идеальную (далеко не идеальную) страну, но в гораздо лучшем состоянии, чем получил.
Все остальные топили ее все глубже и глубже в .ме.

Я в этом сильно сомневаюсь. Именно при Кучме произошел основной дерибан гос. имущества своими людьми. Достаточно посмотреть кому он отдал почти задаром Криворожсталь(Пинчук). Который потом, уже при Ющенко, отсудили и продали индусу.
Про Лазаренко и прочую публику, типа ЮВТ, уже промолчу.
Сейчас пожинаем плоды работы его "эффективных" собственников.


Да, это было. Было при нем, было до него и продолжается после него. И публика эта вся всплывала все время и прдолжает всплывать.
Я говорю с точки зрения сопоставления ДО и ПОСЛЕ и так для каждого. Кравчук (в данном случае, так совпало, что кравчук написал с заглавной только ввиду начала предложения) оставил страну в полном экономическом коллапсе, с тысячепроцентными девалами, разгулом ОП и уличной (на Татарке, где я жил, это Киев, возле Лукьяновки, милиция проносилась без остановок - боялись местной шпаны,постоянно кого-то взрывали, стреляли, резали, грабили. На улицу - реально - лучше было не выходить. В 96-м-97-м как-то резко пересажали местных бандюков чуть-ли не за полгода). При Кучме экономика как-то начала работать и гривна упала до 4-х с чем-то с 1,86, когда появилась. При этом кризис и девал 98-го не был сугубо украинским. Кравчук (блин, опять) просто опрокинул страну в непроглядную нищету (у меня стипендия была 1,5 бакса. Или вы не застали эти миллионы карбованцев и купоны?) денежная единица обесценилась в тысячи раз. У Кучмы, повторюсь, примерно в 2 раза (но, украинская экономика "сыграла" вровень с российской из-за сильной все еще завязки), после него курс сыграл на устойчивые 5,05 на несколько лет, потом обвалился до 10+ и вернулся к 8. Потом историю, надеюсь, вы уже помните.
Кучме в вину ставят "многовекторность" - а как надо? Вот был Кучма, и сосед на севере - и был и есть. Только Кучма справлялся как-то с внешней политикой не доводя до войны и при этом потихоньку Украина менялась. Быстро она стала отдаляться от рп после оранжевого майдана, Ющенко нацарював так, что овоща притащил во власть, что потом случилось - известно.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 01:17

  rjkz написав: На улицу - реально - лучше было не выходить. В 96-м-97-м как-то резко пересажали местных бандюков чуть-ли не за полгода).

Я в эти годы уже работал в бизнесе и про рекет знаю не по наслышке.
Так вот, эти бандюки, насобирав денег, быстро стали успешными бизнесменами, сменив спортивные штаны на приличную одежду. Они начали выкупать квартиры под магазины, а заводы тупо отбирали у акционеров, путем угроз для жизни. Затем и доблестная милиция, поняв что обратной дороги в социализм уже не будет, и нужно зарабатывать бабло, подмяла их под себя. Или деньги, или тюрьма. Сошлись на деньгах. И все были довольны. Единственная заслуга Кучмы, это единый налог, который он ввёл для предпринимателей и который реально дал малому бизнесу спокойно дышать.
А то что он сотворил с большой приватизацией, глядя на приватизацию в РФ, иначе чем мародерство не назовёшь.
Востаннє редагувалось player в П'ят 01 лют, 2019 01:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 01:20

  rjkz написав:Так не голосуйте за ювт.
Это та-же ошибка, которая началась с 2004-го.
"За Ющенко, потому что против Януковича" " За Януковоща, потому что поотив Ющенко"
Голосуйте ЗА того кого Вы хотите видеть, а не ПРОТИВ.


Я говорил о 2-м туре, разумеется. Поэтому и сделал дописку, что придется
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 01:23

  player написав:А то что он сотворил с большой приватизацией, глядя на приватизацию в РФ, иначе чем мародерством не назовёшь.


А что Кучма сотворил такого, чего не было в РФ? Приватизация проводилась по российским же лекалам, а сам процесс первичного накопления капитала априори жесток и беспощаден.
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