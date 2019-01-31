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Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 лют, 2019 01:33
zРадио написав: rjkz написав:
Так не голосуйте за ювт.
Это та-же ошибка, которая началась с 2004-го.
"За Ющенко, потому что против Януковича" " За Януковоща, потому что поотив Ющенко"
Голосуйте ЗА того кого Вы хотите видеть, а не ПРОТИВ.
Я говорил о 2-м туре, разумеется. Поэтому и сделал дописку, что придется
Пожуем - увидим. Пока думайте о первом туре. Как-бы опять не было "водинтур"
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 01:42
player написав: rjkz написав:
На улицу - реально - лучше было не выходить. В 96-м-97-м как-то резко пересажали местных бандюков чуть-ли не за полгода).
Я в эти годы уже работал в бизнесе и про рекет знаю не по наслышке.
Так вот, эти бандюки, насобирав денег, быстро стали успешными бизнесменами, сменив спортивные штаны на приличную одежду. Они начали выкупать квартиры под магазины, а заводы тупо отбирали у акционеров, путем угроз для жизни. Затем и доблестная милиция, поняв что обратной дороги в социализм уже не будет, и нужно зарабатывать бабло, подмяла их под себя. Или деньги, или тюрьма. Сошлись на деньгах. И все были довольны. Единственная заслуга Кучмы, это единый налог, который он ввёл для предпринимателей и который реально дал малому бизнесу спокойно дышать.
А то что он сотворил с большой приватизацией, глядя на приватизацию в РФ, иначе чем мародерство не назовёшь.
То есть, ДО Кучмы и ПОСЛЕ Вас все устраивало? Я только в 96-м ВУЗ закончил, но помню как моего отца бандюганы увозили из-за долгов одного из его контрагентов - хотели, чтобы он вместо того расчитался. Это было при кравчуке. При Кучме в большинстве регионов ОП накрыли. Кроме Донбасса. Да, рэкет стал государственным, но для мелкого и среднего бизнеса это были нечастые поборы (с 2000-го , даже чуть раньше,я уже был "в курсе"), которые при овоще развернулись во всю.
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rjkz
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