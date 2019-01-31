Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України

player написав:

rjkz написав: На улицу - реально - лучше было не выходить. В 96-м-97-м как-то резко пересажали местных бандюков чуть-ли не за полгода). На улицу - реально - лучше было не выходить. В 96-м-97-м как-то резко пересажали местных бандюков чуть-ли не за полгода).

Я в эти годы уже работал в бизнесе и про рекет знаю не по наслышке.Так вот, эти бандюки, насобирав денег, быстро стали успешными бизнесменами, сменив спортивные штаны на приличную одежду. Они начали выкупать квартиры под магазины, а заводы тупо отбирали у акционеров, путем угроз для жизни. Затем и доблестная милиция, поняв что обратной дороги в социализм уже не будет, и нужно зарабатывать бабло, подмяла их под себя. Или деньги, или тюрьма. Сошлись на деньгах. И все были довольны. Единственная заслуга Кучмы, это единый налог, который он ввёл для предпринимателей и который реально дал малому бизнесу спокойно дышать.А то что он сотворил с большой приватизацией, глядя на приватизацию в РФ, иначе чем мародерство не назовёшь.