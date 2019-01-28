Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України

С таким Зеленским Коломойский резко подорожал



Дмитрий Литвин

журналист



Чтобы понять феномен Зеленского, топ-политики и лидеры экономики неминуемо потянутся к Игорю Коломойскому. И чем раньше они это сделают, тем лучше



Лидерство Владимира Зеленского в опросах общественного мнения, как ни странно, не напугало истеблишмент. Да, многие избиратели, привыкшие голосовать за солидных кандидатов, похожих на директоров заводов или вледельцев банков, – удивлены и заметно нервничают. Ведь успех Зеленского – это ломка стереотипов, а наше общество одно из самых консервативных в Европе и готово защищать свои стереотипы до последнего. Да, политическая обслуга топ-деятелей старой формации не понимает, что происходит, и пытается хоть как-то вписать любовь народа к Зеленскому в рамки привычного. Получается это плохо, а оттого заметна их истерика. Но вот сам истеблишмент – вполне спокоен.



Люди, которые действительно участвуют в принятии решений, говорят простые слова: ещё два месяца. Мол, сейчас у Зеленского только старт, и за оставшееся время до дня голосования он вполне может растерять всю поддержку, которую пока что показывают опросы. Плюс, Тимошенко-то пока что боролась строго против Порошенко. А Зеленского – она игнорировала. Но это ведь и у Тимошенко тоже Зеленский отбирает шанс на победу. Так что, мол, будет логично, если она начнёт работать и против Зеленского, а значит, расклад ещё поменяется.



Другое соображение – качество избирателей. Если у той же Тимошенко это, в основном, люди старшего возраста, которые точно придут на выборы, то у Зеленского – скорее, молодая аудитория, которая может банально пропустить голосование. Да и ресурса на местах у Зеленского нет, что бы там ни показывали опросы. А собрать голоса на выборах будет мало – надо будет ещё защитить их при подсчёте.



В общем, так называемые "серьёзные люди" категорически не верят, что у Зеленского есть шанс дотащить до 31 марта свой багаж симпатий избирателей и конвертировать его в победу.



Но тут есть нюанс.



"Серьёзные люди" часто ошибаются. Причём по-крупному. Например, совсем недавно – когда пытались ввести военное положение на 60 дней, но не просчитали реакцию даже в Верховной Раде, не говоря уже о западных правительствах. Или – уже давний, но один из самых масштабных примеров, который войдёт в учебники истории: когда пытались подсунуть Украине соглашение с Януковичем от 21 февраля 2014 года, которое было абсолютно невыполнимым просто потому, что общество не смогло бы вытерпеть больше и дня с Януковичем. Может, и сейчас так же? Может, и с успехом Зеленского истеблишмент по-крупному ошибается, не принимая его всерьёз?





Скажем, Тимошенко незачем своими руками ковать успехи для Порошенко, борясь с Зеленским. Ей-то всё равно, с кем из соперников выходить во второй тур. Да и это тактика как раз Порошенко, технология его штаба – опустить всех остальных весомых кандидатов как можно ниже, вывалять их в грязи, чтобы Пётр выглядел не самым страшным. Юля – не в этой игре.



С другой стороны, если в обществе появляется крепкая надежда на что-то совсем новое, общество может мобилизоваться на самые неожиданные вещи. Зеленский точно даёт такую надежду. Можно спорить, реализуема ли она, правдива ли она, но эмоционально и фактурно он её обеспечивает. И как раз на таком уровне – эмоций и фактуры – Зеленскому "серьёзные люди" не могут ничего противопоставить. А такая неоспоримая надежда на новое – вполне может привести на участки для голосования даже самых молодых и ветреных избирателей.



Плюс, это было бы фантастикой для обычных политиков, но Зеленский уже легко пережил весьма громкий скандал с расследованием "Радио "Свобода". А там ведь те же ключевые слова, которые стали тяжелейшими гирями, например, для Порошенко: офшор и бизнес в России. Ровно на фоне этого скандала Зеленский поднялся в опросах на первое место.



Если вдруг Зеленский и дальше будет держаться на верхней строчке опросов и не совершит сам какую-нибудь фатальную ошибку, которая существенно снизит его шансы... Если он не опустится на уровень других кандидатов, уныло заседающих в телестудиях, хотя именно такой формат телеполитики доводит большинство избирателей до тошноты и желания просто сменить пластинку, которое перерастает в желание сменить власть и, шире, истеблишмент...



Если так, то "серьёзные люди", чтобы понять Зеленского и попытаться договориться, целыми косяками потянутся к Коломойскому. Вообще чувствуется, что Коломойский – так сказать, растёт в цене и скоро может значить столько же для государства, сколько значил в 2014-м. Но разумно ли договариваться с ним, подразумевая популярность Зеленского, чтобы выжить в украинской политике после выборов?



Ответ: однозначно нет. Хотя даже сам Коломойский может маяковать другим топам с противоположной эмоцией – мол, ребят, подтягивайтесь ко мне!



Успех Зеленского предопределён дистанцией от политиков старой формации, которую он "продавал" много лет. Любая попытка сыграть с кем-то по договорённости нивелирует эту дистанцию и больно ударит по самому Зеленскому. Ему незачем самому минусовать себя же.





Например, у него из России может быть сколько угодно роялтиз от проданных продуктов и государственных грантов на кино – это всё равно может расстроить только часть фейсбук-аудитории и националистический электорат. Абсолютное большинство симпатиков Зеленского этого вообще не заметит или не посчитает проблемой. А вот если появится весомый слух, что с Зеленским (ну, или с Коломойским за его спиной) пытаются договориться о выживании после выборов, например, хозяева Народного Фронта, то это точно станет ударом по Зеленскому. Равно как если вдруг проявится, что Коломойский это реальный переговорщик о политическом будущем при Зеленском, а не просто своеобразный приятель и партнёр.



То есть, главное для Зеленского – не скатиться в старую формацию, не стать обычным. Тут очень тонкая грань. Пока он – новый формат, он будет успешен. Как только хотя бы один шаг в сторону – сразу провал. Наверняка и сам Коломойский это прекрасно осознаёт.





Так что, чем раньше наши "серьёзные люди" доберутся до Игоря Валерьевича за разъяснениями по феномену Зеленского, тем больше будет времени потом, чтобы адаптироваться к новой реальности. Это с системным политиком можно договориться, а с контрсистемным – никогда, иначе он тут же потеряет свой вес.



Специально для LIGA.net

