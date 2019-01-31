Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України

Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:47

player написав: zРадио написав: player написав: А то что он сотворил с большой приватизацией, глядя на приватизацию в РФ, иначе чем мародерством не назовёшь. А то что он сотворил с большой приватизацией, глядя на приватизацию в РФ, иначе чем мародерством не назовёшь.



А что Кучма сотворил такого, чего не было в РФ? Приватизация проводилась по российским же лекалам, а сам процесс первичного накопления капитала априори жесток и беспощаден. А что Кучма сотворил такого, чего не было в РФ? Приватизация проводилась по российским же лекалам, а сам процесс первичного накопления капитала априори жесток и беспощаден.

Это было в буржуйский странах, где передача честно заработанного капитала от родителей к детям и внукам происходила веками. В Украине и РФ миллиардерами становились за несколько лет. Притом с нуля. Скупая приватизационные сертификаты у населения по 15-30 руб., которые по словам Чубайса стоили 2 автомобиля "Волга", приближённые к власти вкладывали их туда, куда простому народу доступ был запрещён. Простой народ мог вложить свои ваучеры только в различные трасты, которые со временем куда то испарялись. А тем, кому удавалось вложиться в акции своих предприятий, тоже остались в дураках, так как путем доп.эмиссий их доля размывалась, и они потеряли практически всё.

В итоге сейчас несколько сотен семей контролируют большую часть экономики Украины.

И это все произошло именно при Кучме.

Величайшая афера века, ограбившая практически всё население, что в Украине, что в РФ. Это было в буржуйский странах, где передача честно заработанного капитала от родителей к детям и внукам происходила веками. В Украине и РФ миллиардерами становились за несколько лет. Притом с нуля. Скупая приватизационные сертификаты у населения по 15-30 руб., которые по словам Чубайса стоили 2 автомобиля "Волга", приближённые к власти вкладывали их туда, куда простому народу доступ был запрещён. Простой народ мог вложить свои ваучеры только в различные трасты, которые со временем куда то испарялись. А тем, кому удавалось вложиться в акции своих предприятий, тоже остались в дураках, так как путем доп.эмиссий их доля размывалась, и они потеряли практически всё.В итоге сейчас несколько сотен семей контролируют большую часть экономики Украины.И это все произошло именно при Кучме.Величайшая афера века, ограбившая практически всё население, что в Украине, что в РФ.

Простите, не знаю, как на Украине но в РФ афера с ваучерами выглядела следующим образом. С начала свободной купли-продажи (декабрь 92-го) ваучер подскочил до номинала -10 000 рублей (около 40 долларов на момент), но поток продаваемых бумаг в итоге снизил цену - к моменту штурма Белого дома 4/10/93-го он стоил 6 200 (4 с небольшим доллара - хорошо помню цену, потому что, аккурат после ареста путчистов я успел продать 2000 долларов по 1400 и купить 450 ваучеров). В конце октября я продал их по 21500, и через месяц, прокрутив рубли в банке (7% в месяц), купил доллары по 1200 - такие были времена.Работать было бессмысленно в принципе - деньги приносили только финансовые спекуляции. В середине апреля 94-го ваучер, упавший после отставки Гайдара в декабре 93-го, снова стоил почти 24 000 - чуть более 13-го долларов по тому курсу. Купленные за эту цену, я в начале июня продал за 42 000, после чего он снова упал в цене до 20 000+. Примерно такой же цена была и к 1/7/94 - концу ваучерной приватизации. Тогда же я совершил вероятно самую большую в своей жизни ошибку в финансовом плане - имея на руках откупленные после падения 1000 ваучеров, я приехал в областной приватизационный центр, чтобы узнать, сколько акций Газпрома выделили на область (именно в них я собирался вложиться). По всем расчетам оказывалось, что на 1 ваучер придется максимум 60-80 шт. Посчитав такое отношение невыгодным (никто не подозревал тогда о будущей рыночной цене монополиста), я продал ваучеры и купил акции МММ!!! по 60 000 (успев через 3 недели выскочить из них по 90 000 незадолго до краха).Ошибка же заключаласьв том, что нижегородцы в массе своей акции Газпрома проигнорировали, и в итоге на 1 ваучер получилось по 2 000 акций (а в Москве точно по расчету - по 80, слишком много оказалось финансово грамотных). Один мой сотрудник тогда вложил свой ваучер в Газпром. Весной 2008-го, когда акции стоили 360 рублей (15+ долларов), он продал из за 720 000 рублей - около 30 000 долларов, и купил не 2 Волги - 2-х комнатную квартиру.