Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України
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player написав:А то что он сотворил с большой приватизацией, глядя на приватизацию в РФ, иначе чем мародерством не назовёшь.
А что Кучма сотворил такого, чего не было в РФ? Приватизация проводилась по российским же лекалам, а сам процесс первичного накопления капитала априори жесток и беспощаден.
Это было в буржуйский странах, где передача честно заработанного капитала от родителей к детям и внукам происходила веками. В Украине и РФ миллиардерами становились за несколько лет. Притом с нуля. Скупая приватизационные сертификаты у населения по 15-30 руб., которые по словам Чубайса стоили 2 автомобиля "Волга", приближённые к власти вкладывали их туда, куда простому народу доступ был запрещён. Простой народ мог вложить свои ваучеры только в различные трасты, которые со временем куда то испарялись. А тем, кому удавалось вложиться в акции своих предприятий, тоже остались в дураках, так как путем доп.эмиссий их доля размывалась, и они потеряли практически всё. В итоге сейчас несколько сотен семей контролируют большую часть экономики Украины. И это все произошло именно при Кучме. Величайшая афера века, ограбившая практически всё население, что в Украине, что в РФ.
Простите, не знаю, как на Украине но в РФ афера с ваучерами выглядела следующим образом. С начала свободной купли-продажи (декабрь 92-го) ваучер подскочил до номинала -10 000 рублей (около 40 долларов на момент), но поток продаваемых бумаг в итоге снизил цену - к моменту штурма Белого дома 4/10/93-го он стоил 6 200 (4 с небольшим доллара - хорошо помню цену, потому что, аккурат после ареста путчистов я успел продать 2000 долларов по 1400 и купить 450 ваучеров). В конце октября я продал их по 21500, и через месяц, прокрутив рубли в банке (7% в месяц), купил доллары по 1200 - такие были времена.Работать было бессмысленно в принципе - деньги приносили только финансовые спекуляции. В середине апреля 94-го ваучер, упавший после отставки Гайдара в декабре 93-го, снова стоил почти 24 000 - чуть более 13-го долларов по тому курсу. Купленные за эту цену, я в начале июня продал за 42 000, после чего он снова упал в цене до 20 000+. Примерно такой же цена была и к 1/7/94 - концу ваучерной приватизации. Тогда же я совершил вероятно самую большую в своей жизни ошибку в финансовом плане - имея на руках откупленные после падения 1000 ваучеров, я приехал в областной приватизационный центр, чтобы узнать, сколько акций Газпрома выделили на область (именно в них я собирался вложиться). По всем расчетам оказывалось, что на 1 ваучер придется максимум 60-80 шт. Посчитав такое отношение невыгодным (никто не подозревал тогда о будущей рыночной цене монополиста), я продал ваучеры и купил акции МММ!!! по 60 000 (успев через 3 недели выскочить из них по 90 000 незадолго до краха). Ошибка же заключаласьв том, что нижегородцы в массе своей акции Газпрома проигнорировали, и в итоге на 1 ваучер получилось по 2 000 акций (а в Москве точно по расчету - по 80, слишком много оказалось финансово грамотных). Один мой сотрудник тогда вложил свой ваучер в Газпром. Весной 2008-го, когда акции стоили 360 рублей (15+ долларов), он продал из за 720 000 рублей - около 30 000 долларов, и купил не 2 Волги - 2-х комнатную квартиру.
От же ж ... Ну якого у нас постійно йде вибір - проти , чи не цих - бо буде ще гірше ? А при комусь буде краще ? Є у когось такі ілюзії ? Ну - у декого є ... Апологети Порошенка - говорять - що краще стає . Ну - якась правда в цьому є - бо дивлячись що з чим порівнювати . А може це не має значення і просто будуть працювати якісь закони природи і розвитку суспільства . Ну там - природній відбір - чомусь для біології його всі сприймають як належне - а для людства в цілому - ні ? Може ми взагалі аутсайдери в цьому світі - типу качконоса - який без активного збереження вищими силами не виживе . А якщо ви не вірите у природній відбір ( це вже включається релігія ) - тоді ще складніше ... Чи маєте такі собі ілюзії про силу кожного голоса в виборчому процесі ? А щось йде не так - он Зеленський вже на перших місцях рейтингів ... І виявляється - і коміки при владі вже бували ( і до речі успішно) , і партії онлайнові - теж не новинка ... А про те, як Порошенко з Кличком про щось з Фірташем домовлялися , що штати кимсь керують - говорять , що всі в Раді - входять в олігархічні клани , ... які ще негативи на існуючих є ? А якщо справа до Зеленського доходить - то це все раптом стає основним мінусом . Коломойський з Путіним дружить ? То це плюс чи мінус ? Чи все-таки головний посил повинен бути такий - без Порошенка все стане гірше ? Тобто знову не позитив , а негатив ... От реально - виходять в другий тур Порошенко ( імовірність майже 100% ) і Зеленський ( невідомо , але наприклад ) - по яким критеріям вибір робити ? Проти когось - чи за когось ?
Волгарь написав:Простите, не знаю, как на Украине но в РФ афера с ваучерами выглядела следующим образом. С начала свободной купли-продажи (декабрь 92-го) ваучер подскочил до номинала -10 000 рублей (около 40 долларов на момент), но поток продаваемых бумаг в итоге снизил цену - к моменту штурма Белого дома 4/10/93-го он стоил 6 200 (4 с небольшим доллара - хорошо помню цену, потому что, аккурат после ареста путчистов я успел продать 2000 долларов по 1400 и купить 450 ваучеров). В конце октября я продал их по 21500, и через месяц, прокрутив рубли в банке (7% в месяц), купил доллары по 1200 - такие были времена.Работать было бессмысленно в принципе - деньги приносили только финансовые спекуляции. В середине апреля 94-го ваучер, упавший после отставки Гайдара в декабре 93-го, снова стоил почти 24 000 - чуть более 13-го долларов по тому курсу. Купленные за эту цену, я в начале июня продал за 42 000, после чего он снова упал в цене до 20 000+. Примерно такой же цена была и к 1/7/94 - концу ваучерной приватизации. Тогда же я совершил вероятно самую большую в своей жизни ошибку в финансовом плане - имея на руках откупленные после падения 1000 ваучеров, я приехал в областной приватизационный центр, чтобы узнать, сколько акций Газпрома выделили на область (именно в них я собирался вложиться). По всем расчетам оказывалось, что на 1 ваучер придется максимум 60-80 шт. Посчитав такое отношение невыгодным (никто не подозревал тогда о будущей рыночной цене монополиста), я продал ваучеры и купил акции МММ!!! по 60 000 (успев через 3 недели выскочить из них по 90 000 незадолго до краха). Ошибка же заключаласьв том, что нижегородцы в массе своей акции Газпрома проигнорировали, и в итоге на 1 ваучер получилось по 2 000 акций (а в Москве точно по расчету - по 80, слишком много оказалось финансово грамотных). Один мой сотрудник тогда вложил свой ваучер в Газпром. Весной 2008-го, когда акции стоили 360 рублей (15+ долларов), он продал из за 720 000 рублей - около 30 000 долларов, и купил не 2 Волги - 2-х комнатную квартиру.
Принципиальной разницы не было никакой. За 2-3 бутылки водки ваучеры у населения у вас скупали Фридман, Авен, Дерипаска, Березовский, Потанин, Мордашов... В Украине Ахметов, Пинчук и другие известные олигархи. Для этого брались огромные кредиты в банках, которые потом или банкротились, или деньги обесценивались из-за высокой инфляции. Понятно что миллиардные кредиты не выдавались кому попало. Это были люди, приближенные к российской и укр.власти, которую в РФ олицетворяли Ельцин и Путин, а в Украине Кучма.
А Газпром, вообще не показатель, так как его акции продавались не во всех областях РФ, а только в избранных. Да и приватизация его была довольно мутная(закрытые аукцины и др.)
player написав:И что, кто-то из ныне рвущихся к корыту восстановит справедливость? ЮВТ, диванный полковник или юморист? Да никто и никогда...
Из реального, ЮВТ добавила образованию +50% от оклада, которые при автокефальном режутся каждый раз на 25% при повышении минималки на копейки. Это все несоизмеримо с текущими расходами, но был бы хоть какой-то довесок, который отгрызают и отгрызают.
rjkz написав:То есть, ДО Кучмы и ПОСЛЕ Вас все устраивало?
Меня вообще никакая власть не устраивала. Являясь акционером 3-х предприятий, куда трастовая компания "Траст" вложила ваучеры моей семьи, я за 25 лет не получил ни копейки от этих "эффективных" собственников. Только ежегодные приглашения на собрания акционеров. Я эти письма уже отправляю им обратно. Пишу им, сволочи, вы хоть палку колбасы или дольку сыра пришлите за мои бумаги. (Это звенигородский сыр и тернопольский мясо комбинаты) Молчат. Жаба давит. За Киевский речпорт вообще уже молчу. Там все утонуло с концами. И что, кто-то из ныне рвущихся к корыту восстановит справедливость? ЮВТ, диванный полковник или юморист? Да никто и никогда...
Я с Вами согласен - кинули всех, причем еще в 1991-м. А ваучеры начали печатать еще при кравчуке и дерибан начался при нем. Что именно из приватизации случилось при Кучме, а что ДО и ПОсле - не существенно, он и сейчас идет полным ходом. "Киса, мы с вами чужие на этом празднике жизни". (Ильф и Петров "Двеннадцать стульев"). Если Вас не устраивает никакая власть в Украине, то, как известная хохма во времена Перестройки : "Объявление. Меняю одну шестую часть суши на другую"
Волгарь написав:Простите, не знаю, как на Украине но в РФ афера с ваучерами выглядела следующим образом. С начала свободной купли-продажи (декабрь 92-го) ваучер подскочил до номинала -10 000 рублей (около 40 долларов на момент), но поток продаваемых бумаг в итоге снизил цену - к моменту штурма Белого дома 4/10/93-го он стоил 6 200 (4 с небольшим доллара - хорошо помню цену, потому что, аккурат после ареста путчистов я успел продать 2000 долларов по 1400 и купить 450 ваучеров). В конце октября я продал их по 21500, и через месяц, прокрутив рубли в банке (7% в месяц), купил доллары по 1200 - такие были времена.Работать было бессмысленно в принципе - деньги приносили только финансовые спекуляции. В середине апреля 94-го ваучер, упавший после отставки Гайдара в декабре 93-го, снова стоил почти 24 000 - чуть более 13-го долларов по тому курсу. Купленные за эту цену, я в начале июня продал за 42 000, после чего он снова упал в цене до 20 000+. Примерно такой же цена была и к 1/7/94 - концу ваучерной приватизации. Тогда же я совершил вероятно самую большую в своей жизни ошибку в финансовом плане - имея на руках откупленные после падения 1000 ваучеров, я приехал в областной приватизационный центр, чтобы узнать, сколько акций Газпрома выделили на область (именно в них я собирался вложиться). По всем расчетам оказывалось, что на 1 ваучер придется максимум 60-80 шт. Посчитав такое отношение невыгодным (никто не подозревал тогда о будущей рыночной цене монополиста), я продал ваучеры и купил акции МММ!!! по 60 000 (успев через 3 недели выскочить из них по 90 000 незадолго до краха). Ошибка же заключаласьв том, что нижегородцы в массе своей акции Газпрома проигнорировали, и в итоге на 1 ваучер получилось по 2 000 акций (а в Москве точно по расчету - по 80, слишком много оказалось финансово грамотных). Один мой сотрудник тогда вложил свой ваучер в Газпром. Весной 2008-го, когда акции стоили 360 рублей (15+ долларов), он продал из за 720 000 рублей - около 30 000 долларов, и купил не 2 Волги - 2-х комнатную квартиру.
Принципиальной разницы не было никакой. За 2-3 бутылки водки ваучеры у населения у вас скупали Фридман, Авен, Дерипаска, Березовский, Потанин, Мордашов... В Украине Ахметов, Пинчук и другие известные олигархи. Для этого брались огромные кредиты в банках, которые потом или банкротились, или деньги обесценивались из-за высокой инфляции. Понятно что миллиардные кредиты не выдавались кому попало. Это были люди, приближенные к российской и укр.власти, которую в РФ олицетворяли Ельцин и Путин, а в Украине Кучма.
А Газпром, вообще не показатель, так как его акции продавались не во всех областях РФ, а только в избранных. Да и приватизация его была довольно мутная(закрытые аукцины и др.)
Была - я владевший на тот момент 1 000-ю ваучеров стоимостью в 12 тыс. долларов максимум, мог при удачном раскладе по итогам этой приватизации легко стать владельцем 2 млн. акций Газпром, которые через 14 лет мог продать за 30 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ!!! Или, не продавая, получать каждый год за последние 12 лет 15-20 млн. рублей ЧИСТОГО ДОХОДА!. Причем абсолютно легально. Положим, у меня не хватило ума сделать верный шаг. Но я лично знаю 3-х людей (1 - бывший зам. управляющего отделения Газпромбанка а Нижнем, 1 мастер на строительстве газопроводов, 3-ий - бывший сварщик там же), которые просто по должности в Газпроме (кроме открытой, ведь, была и закрытая приватизация для работников) получили по несколько десятков тысяч акций в зависимости от стажа. Если уж вспоминать всю историю, то акции Газпрома до 97-го года продавались по очень сложной схеме - с офертой/без оферты и стоили копейки - менее 10-ти центов. В январе 97-го они стоили тогдашнюю тысячу - 17 центов, в начале августа -10 000 рублей - 1,7 доллара. А в декабре 98-го -3,3 деноминированных рубля - 14 центов, т.е. в 100 раз!!! дешевле, чем на пике. Приватизация была большой лотереей, и 98% граждан, конечно не получили в итоге НИЧЕГО. Но множество нынешних состояний были заложены именно тогда, ИНОГДА абсолютно легально.
player написав:И что, кто-то из ныне рвущихся к корыту восстановит справедливость? ЮВТ, диванный полковник или юморист? Да никто и никогда...
Из реального, ЮВТ добавила образованию +50% от оклада, которые при автокефальном режутся каждый раз на 25% при повышении минималки на копейки. Это все несоизмеримо с текущими расходами, но был бы хоть какой-то довесок, который отгрызают и отгрызают.
rjkz написав:Я с Вами согласен - кинули всех, причем еще в 1991-м. А ваучеры начали печатать еще при кравчуке и дерибан начался при нем. Что именно из приватизации случилось при Кучме, а что ДО и ПОсле - не существенно, он и сейчас идет полным ходом. "Киса, мы с вами чужие на этом празднике жизни". (Ильф и Петров "Двеннадцать стульев"). Если Вас не устраивает никакая власть в Украине, то, как известная хохма во времена Перестройки : "Объявление. Меняю одну шестую часть суши на другую"
Эту хохму оставьте себе, так как вы очевидно не понимаете разницу между государством и властью. Я довольно самодостаточный человек, который при любой власти сможет зарабатывать себе на жизнь. Скажу больше, я побывал в странах, которые занимают намного больше чем 1/6 суши. В некоторых странах работал со своими бизнес проектами. У меня есть с чем сравнивать. То что было до сегодняшнего дня, меня не устраивает. Вернее, мало устраивает. По разным причинам. Но в этом виновата не страна, а власть, которую сами украинцы и выбирали. Возможно с годами они поумнеют, и будут выбирать во власть государственников, а не коммунистов, зеков и прочих юмористов. Которые окромя грабить и смешить ничего больше не умеют. Во всяком случае я на это надеюсь. А вдруг появится украинский генерал де Голь, способный на радикальные реформы, а не на марафет, в виде добавки к окладам работникам образования.
Волгарь написав:Была - я владевший на тот момент 1 000-ю ваучеров стоимостью в 12 тыс. долларов максимум, мог при удачном раскладе по итогам этой приватизации легко стать владельцем 2 млн. акций Газпром, которые через 14 лет мог продать за 30 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ!!!
Речь не о вас, а о десятках миллионов обманутых в обоих странах. Методы обмана были одинаковы. И Абрамович, и Потанин, и Фридман, и кооператив "Озеро" по сей день добрым словом вспоминают архитектора ваучерной приватизации А. Чубайса, который за короткое время позволил им буквально из воздуха сделать свои многомиллиардные состояния. Так что Чубайс, на всю оставшуюся жизнь, останется непотопляем.