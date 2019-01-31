Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
player написав:А то что он сотворил с большой приватизацией, глядя на приватизацию в РФ, иначе чем мародерством не назовёшь.
А что Кучма сотворил такого, чего не было в РФ? Приватизация проводилась по российским же лекалам, а сам процесс первичного накопления капитала априори жесток и беспощаден.
Это было в буржуйский странах, где передача честно заработанного капитала от родителей к детям и внукам происходила веками. В Украине и РФ миллиардерами становились за несколько лет. Притом с нуля. Скупая приватизационные сертификаты у населения по 15-30 руб., которые по словам Чубайса стоили 2 автомобиля "Волга", приближённые к власти вкладывали их туда, куда простому народу доступ был запрещён. Простой народ мог вложить свои ваучеры только в различные трасты, которые со временем куда то испарялись. А тем, кому удавалось вложиться в акции своих предприятий, тоже остались в дураках, так как путем доп.эмиссий их доля размывалась, и они потеряли практически всё. В итоге сейчас несколько сотен семей контролируют большую часть экономики Украины. И это все произошло именно при Кучме. Величайшая афера века, ограбившая практически всё население, что в Украине, что в РФ.
Простите, не знаю, как на Украине но в РФ афера с ваучерами выглядела следующим образом. С начала свободной купли-продажи (декабрь 92-го) ваучер подскочил до номинала -10 000 рублей (около 40 долларов на момент), но поток продаваемых бумаг в итоге снизил цену - к моменту штурма Белого дома 4/10/93-го он стоил 6 200 (4 с небольшим доллара - хорошо помню цену, потому что, аккурат после ареста путчистов я успел продать 2000 долларов по 1400 и купить 450 ваучеров). В конце октября я продал их по 21500, и через месяц, прокрутив рубли в банке (7% в месяц), купил доллары по 1200 - такие были времена.Работать было бессмысленно в принципе - деньги приносили только финансовые спекуляции. В середине апреля 94-го ваучер, упавший после отставки Гайдара в декабре 93-го, снова стоил почти 24 000 - чуть более 13-го долларов по тому курсу. Купленные за эту цену, я в начале июня продал за 42 000, после чего он снова упал в цене до 20 000+. Примерно такой же цена была и к 1/7/94 - концу ваучерной приватизации. Тогда же я совершил вероятно самую большую в своей жизни ошибку в финансовом плане - имея на руках откупленные после падения 1000 ваучеров, я приехал в областной приватизационный центр, чтобы узнать, сколько акций Газпрома выделили на область (именно в них я собирался вложиться). По всем расчетам оказывалось, что на 1 ваучер придется максимум 60-80 шт. Посчитав такое отношение невыгодным (никто не подозревал тогда о будущей рыночной цене монополиста), я продал ваучеры и купил акции МММ!!! по 60 000 (успев через 3 недели выскочить из них по 90 000 незадолго до краха). Ошибка же заключаласьв том, что нижегородцы в массе своей акции Газпрома проигнорировали, и в итоге на 1 ваучер получилось по 2 000 акций (а в Москве точно по расчету - по 80, слишком много оказалось финансово грамотных). Один мой сотрудник тогда вложил свой ваучер в Газпром. Весной 2008-го, когда акции стоили 360 рублей (15+ долларов), он продал из за 720 000 рублей - около 30 000 долларов, и купил не 2 Волги - 2-х комнатную квартиру.
От же ж ... Ну якого у нас постійно йде вибір - проти , чи не цих - бо буде ще гірше ? А при комусь буде краще ? Є у когось такі ілюзії ? Ну - у декого є ... Апологети Порошенка - говорять - що краще стає . Ну - якась правда в цьому є - бо дивлячись що з чим порівнювати . А може це не має значення і просто будуть працювати якісь закони природи і розвитку суспільства . Ну там - природній відбір - чомусь для біології його всі сприймають як належне - а для людства в цілому - ні ? Може ми взагалі аутсайдери в цьому світі - типу качконоса - який без активного збереження вищими силами не виживе . А якщо ви не вірите у природній відбір ( це вже включається релігія ) - тоді ще складніше ... Чи маєте такі собі ілюзії про силу кожного голоса в виборчому процесі ? А щось йде не так - он Зеленський вже на перших місцях рейтингів ... І виявляється - і коміки при владі вже бували ( і до речі успішно) , і партії онлайнові - теж не новинка ... А про те, як Порошенко з Кличком про щось з Фірташем домовлялися , що штати кимсь керують - говорять , що всі в Раді - входять в олігархічні клани , ... які ще негативи на існуючих є ? А якщо справа до Зеленського доходить - то це все раптом стає основним мінусом . Коломойський з Путіним дружить ? То це плюс чи мінус ? Чи все-таки головний посил повинен бути такий - без Порошенка все стане гірше ? Тобто знову не позитив , а негатив ... От реально - виходять в другий тур Порошенко ( імовірність майже 100% ) і Зеленський ( невідомо , але наприклад ) - по яким критеріям вибір робити ? Проти когось - чи за когось ?
Волгарь написав:Простите, не знаю, как на Украине но в РФ афера с ваучерами выглядела следующим образом. С начала свободной купли-продажи (декабрь 92-го) ваучер подскочил до номинала -10 000 рублей (около 40 долларов на момент), но поток продаваемых бумаг в итоге снизил цену - к моменту штурма Белого дома 4/10/93-го он стоил 6 200 (4 с небольшим доллара - хорошо помню цену, потому что, аккурат после ареста путчистов я успел продать 2000 долларов по 1400 и купить 450 ваучеров). В конце октября я продал их по 21500, и через месяц, прокрутив рубли в банке (7% в месяц), купил доллары по 1200 - такие были времена.Работать было бессмысленно в принципе - деньги приносили только финансовые спекуляции. В середине апреля 94-го ваучер, упавший после отставки Гайдара в декабре 93-го, снова стоил почти 24 000 - чуть более 13-го долларов по тому курсу. Купленные за эту цену, я в начале июня продал за 42 000, после чего он снова упал в цене до 20 000+. Примерно такой же цена была и к 1/7/94 - концу ваучерной приватизации. Тогда же я совершил вероятно самую большую в своей жизни ошибку в финансовом плане - имея на руках откупленные после падения 1000 ваучеров, я приехал в областной приватизационный центр, чтобы узнать, сколько акций Газпрома выделили на область (именно в них я собирался вложиться). По всем расчетам оказывалось, что на 1 ваучер придется максимум 60-80 шт. Посчитав такое отношение невыгодным (никто не подозревал тогда о будущей рыночной цене монополиста), я продал ваучеры и купил акции МММ!!! по 60 000 (успев через 3 недели выскочить из них по 90 000 незадолго до краха). Ошибка же заключаласьв том, что нижегородцы в массе своей акции Газпрома проигнорировали, и в итоге на 1 ваучер получилось по 2 000 акций (а в Москве точно по расчету - по 80, слишком много оказалось финансово грамотных). Один мой сотрудник тогда вложил свой ваучер в Газпром. Весной 2008-го, когда акции стоили 360 рублей (15+ долларов), он продал из за 720 000 рублей - около 30 000 долларов, и купил не 2 Волги - 2-х комнатную квартиру.
Принципиальной разницы не было никакой. За 2-3 бутылки водки ваучеры у населения у вас скупали Фридман, Авен, Дерипаска, Березовский, Потанин, Мордашов... В Украине Ахметов, Пинчук и другие известные олигархи. Для этого брались огромные кредиты в банках, которые потом или банкротились, или деньги обесценивались из-за высокой инфляции. Понятно что миллиардные кредиты не выдавались кому попало. Это были люди, приближенные к российской и укр.власти, которую в РФ олицетворяли Ельцин и Путин, а в Украине Кучма.
А Газпром, вообще не показатель, так как его акции продавались не во всех областях РФ, а только в избранных. Да и приватизация его была довольно мутная(закрытые аукцины и др.)
player написав:И что, кто-то из ныне рвущихся к корыту восстановит справедливость? ЮВТ, диванный полковник или юморист? Да никто и никогда...
Из реального, ЮВТ добавила образованию +50% от оклада, которые при автокефальном режутся каждый раз на 25% при повышении минималки на копейки. Это все несоизмеримо с текущими расходами, но был бы хоть какой-то довесок, который отгрызают и отгрызают.
rjkz написав:То есть, ДО Кучмы и ПОСЛЕ Вас все устраивало?
Меня вообще никакая власть не устраивала. Являясь акционером 3-х предприятий, куда трастовая компания "Траст" вложила ваучеры моей семьи, я за 25 лет не получил ни копейки от этих "эффективных" собственников. Только ежегодные приглашения на собрания акционеров. Я эти письма уже отправляю им обратно. Пишу им, сволочи, вы хоть палку колбасы или дольку сыра пришлите за мои бумаги. (Это звенигородский сыр и тернопольский мясо комбинаты) Молчат. Жаба давит. За Киевский речпорт вообще уже молчу. Там все утонуло с концами. И что, кто-то из ныне рвущихся к корыту восстановит справедливость? ЮВТ, диванный полковник или юморист? Да никто и никогда...
Я с Вами согласен - кинули всех, причем еще в 1991-м. А ваучеры начали печатать еще при кравчуке и дерибан начался при нем. Что именно из приватизации случилось при Кучме, а что ДО и ПОсле - не существенно, он и сейчас идет полным ходом. "Киса, мы с вами чужие на этом празднике жизни". (Ильф и Петров "Двеннадцать стульев"). Если Вас не устраивает никакая власть в Украине, то, как известная хохма во времена Перестройки : "Объявление. Меняю одну шестую часть суши на другую"
Волгарь написав:Простите, не знаю, как на Украине но в РФ афера с ваучерами выглядела следующим образом. С начала свободной купли-продажи (декабрь 92-го) ваучер подскочил до номинала -10 000 рублей (около 40 долларов на момент), но поток продаваемых бумаг в итоге снизил цену - к моменту штурма Белого дома 4/10/93-го он стоил 6 200 (4 с небольшим доллара - хорошо помню цену, потому что, аккурат после ареста путчистов я успел продать 2000 долларов по 1400 и купить 450 ваучеров). В конце октября я продал их по 21500, и через месяц, прокрутив рубли в банке (7% в месяц), купил доллары по 1200 - такие были времена.Работать было бессмысленно в принципе - деньги приносили только финансовые спекуляции. В середине апреля 94-го ваучер, упавший после отставки Гайдара в декабре 93-го, снова стоил почти 24 000 - чуть более 13-го долларов по тому курсу. Купленные за эту цену, я в начале июня продал за 42 000, после чего он снова упал в цене до 20 000+. Примерно такой же цена была и к 1/7/94 - концу ваучерной приватизации. Тогда же я совершил вероятно самую большую в своей жизни ошибку в финансовом плане - имея на руках откупленные после падения 1000 ваучеров, я приехал в областной приватизационный центр, чтобы узнать, сколько акций Газпрома выделили на область (именно в них я собирался вложиться). По всем расчетам оказывалось, что на 1 ваучер придется максимум 60-80 шт. Посчитав такое отношение невыгодным (никто не подозревал тогда о будущей рыночной цене монополиста), я продал ваучеры и купил акции МММ!!! по 60 000 (успев через 3 недели выскочить из них по 90 000 незадолго до краха). Ошибка же заключаласьв том, что нижегородцы в массе своей акции Газпрома проигнорировали, и в итоге на 1 ваучер получилось по 2 000 акций (а в Москве точно по расчету - по 80, слишком много оказалось финансово грамотных). Один мой сотрудник тогда вложил свой ваучер в Газпром. Весной 2008-го, когда акции стоили 360 рублей (15+ долларов), он продал из за 720 000 рублей - около 30 000 долларов, и купил не 2 Волги - 2-х комнатную квартиру.
Принципиальной разницы не было никакой. За 2-3 бутылки водки ваучеры у населения у вас скупали Фридман, Авен, Дерипаска, Березовский, Потанин, Мордашов... В Украине Ахметов, Пинчук и другие известные олигархи. Для этого брались огромные кредиты в банках, которые потом или банкротились, или деньги обесценивались из-за высокой инфляции. Понятно что миллиардные кредиты не выдавались кому попало. Это были люди, приближенные к российской и укр.власти, которую в РФ олицетворяли Ельцин и Путин, а в Украине Кучма.
А Газпром, вообще не показатель, так как его акции продавались не во всех областях РФ, а только в избранных. Да и приватизация его была довольно мутная(закрытые аукцины и др.)
Была - я владевший на тот момент 1 000-ю ваучеров стоимостью в 12 тыс. долларов максимум, мог при удачном раскладе по итогам этой приватизации легко стать владельцем 2 млн. акций Газпром, которые через 14 лет мог продать за 30 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ!!! Или, не продавая, получать каждый год за последние 12 лет 15-20 млн. рублей ЧИСТОГО ДОХОДА!. Причем абсолютно легально. Положим, у меня не хватило ума сделать верный шаг. Но я лично знаю 3-х людей (1 - бывший зам. управляющего отделения Газпромбанка а Нижнем, 1 мастер на строительстве газопроводов, 3-ий - бывший сварщик там же), которые просто по должности в Газпроме (кроме открытой, ведь, была и закрытая приватизация для работников) получили по несколько десятков тысяч акций в зависимости от стажа. Если уж вспоминать всю историю, то акции Газпрома до 97-го года продавались по очень сложной схеме - с офертой/без оферты и стоили копейки - менее 10-ти центов. В январе 97-го они стоили тогдашнюю тысячу - 17 центов, в начале августа -10 000 рублей - 1,7 доллара. А в декабре 98-го -3,3 деноминированных рубля - 14 центов, т.е. в 100 раз!!! дешевле, чем на пике. Приватизация была большой лотереей, и 98% граждан, конечно не получили в итоге НИЧЕГО. Но множество нынешних состояний были заложены именно тогда, ИНОГДА абсолютно легально.
player написав:И что, кто-то из ныне рвущихся к корыту восстановит справедливость? ЮВТ, диванный полковник или юморист? Да никто и никогда...
Из реального, ЮВТ добавила образованию +50% от оклада, которые при автокефальном режутся каждый раз на 25% при повышении минималки на копейки. Это все несоизмеримо с текущими расходами, но был бы хоть какой-то довесок, который отгрызают и отгрызают.
rjkz написав:Я с Вами согласен - кинули всех, причем еще в 1991-м. А ваучеры начали печатать еще при кравчуке и дерибан начался при нем. Что именно из приватизации случилось при Кучме, а что ДО и ПОсле - не существенно, он и сейчас идет полным ходом. "Киса, мы с вами чужие на этом празднике жизни". (Ильф и Петров "Двеннадцать стульев"). Если Вас не устраивает никакая власть в Украине, то, как известная хохма во времена Перестройки : "Объявление. Меняю одну шестую часть суши на другую"
Эту хохму оставьте себе, так как вы очевидно не понимаете разницу между государством и властью. Я довольно самодостаточный человек, который при любой власти сможет зарабатывать себе на жизнь. Скажу больше, я побывал в странах, которые занимают намного больше чем 1/6 суши. В некоторых странах работал со своими бизнес проектами. У меня есть с чем сравнивать. То что было до сегодняшнего дня, меня не устраивает. Вернее, мало устраивает. По разным причинам. Но в этом виновата не страна, а власть, которую сами украинцы и выбирали. Возможно с годами они поумнеют, и будут выбирать во власть государственников, а не коммунистов, зеков и прочих юмористов. Которые окромя грабить и смешить ничего больше не умеют. Во всяком случае я на это надеюсь. А вдруг появится украинский генерал де Голь, способный на радикальные реформы, а не на марафет, в виде добавки к окладам работникам образования.
Волгарь написав:Была - я владевший на тот момент 1 000-ю ваучеров стоимостью в 12 тыс. долларов максимум, мог при удачном раскладе по итогам этой приватизации легко стать владельцем 2 млн. акций Газпром, которые через 14 лет мог продать за 30 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ!!!
Речь не о вас, а о десятках миллионов обманутых в обоих странах. Методы обмана были одинаковы. И Абрамович, и Потанин, и Фридман, и путинский кооператив "Озеро", и семья Ельцина по сей день добрым словом вспоминают архитектора ваучерной приватизации А. Чубайса, который за короткое время позволил им буквально из воздуха сделать свои многомиллиардные состояния. Ну и украинские олигархи тоже. Так что Чубайс, на всю оставшуюся жизнь, останется непотопляем.
player написав:И что, кто-то из ныне рвущихся к корыту восстановит справедливость? ЮВТ, диванный полковник или юморист? Да никто и никогда...
Из реального, ЮВТ добавила образованию +50% от оклада, которые при автокефальном режутся каждый раз на 25% при повышении минималки на копейки. Это все несоизмеримо с текущими расходами, но был бы хоть какой-то довесок, который отгрызают и отгрызают.
надо запомнить
Ух ты, как подгорает. Ну зато согреетесь.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...