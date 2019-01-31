Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України
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rjkz написав:Я с Вами согласен - кинули всех, причем еще в 1991-м. А ваучеры начали печатать еще при кравчуке и дерибан начался при нем. Что именно из приватизации случилось при Кучме, а что ДО и ПОсле - не существенно, он и сейчас идет полным ходом. "Киса, мы с вами чужие на этом празднике жизни". (Ильф и Петров "Двеннадцать стульев"). Если Вас не устраивает никакая власть в Украине, то, как известная хохма во времена Перестройки : "Объявление. Меняю одну шестую часть суши на другую"
Эту хохму оставьте себе, так как вы очевидно не понимаете разницу между государством и властью. Я довольно самодостаточный человек, который при любой власти сможет зарабатывать себе на жизнь. Скажу больше, я побывал в странах, которые занимают намного больше чем 1/6 суши. В некоторых странах работал со своими бизнес проектами. У меня есть с чем сравнивать. То что было до сегодняшнего дня, меня не устраивает. Вернее, мало устраивает. По разным причинам. Но в этом виновата не страна, а власть, которую сами украинцы и выбирали. Возможно с годами они поумнеют, и будут выбирать во власть государственников, а не коммунистов, зеков и прочих юмористов. Которые окромя грабить и смешить ничего больше не умеют. Во всяком случае я на это надеюсь. А вдруг появится украинский генерал де Голь, способный на радикальные реформы, а не на марафет, в виде добавки к окладам работникам образования.
Очевидно Вы не понимаете разницы между СТРАНОЙ и ГОСУДАРСТВОМ.
По всему остальному - надейтесь, должно быть, Ваша фамилия Бессмертный, а зовут - Кащей. У миллионов таких способностей нет, поэтому чухают подальше от этого болота.
player написав:Эту хохму оставьте себе, так как вы очевидно не понимаете разницу между государством и властью. Я довольно самодостаточный человек, который при любой власти сможет зарабатывать себе на жизнь. Скажу больше, я побывал в странах, которые занимают намного больше чем 1/6 суши. В некоторых странах работал со своими бизнес проектами. У меня есть с чем сравнивать. То что было до сегодняшнего дня, меня не устраивает. Вернее, мало устраивает. По разным причинам. Но в этом виновата не страна, а власть, которую сами украинцы и выбирали. Возможно с годами они поумнеют, и будут выбирать во власть государственников, а не коммунистов, зеков и прочих юмористов. Которые окромя грабить и смешить ничего больше не умеют. Во всяком случае я на это надеюсь. А вдруг появится украинский генерал де Голь, способный на радикальные реформы, а не на марафет, в виде добавки к окладам работникам образования.
Все это абсолютно ни о чем, в сравнении с реальной надбавкой работникам образования.