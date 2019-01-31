RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Порошенко назвав єдиний шлях
зберегти незалежність України

Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:33

  player написав:
  rjkz написав:Я с Вами согласен - кинули всех, причем еще в 1991-м. А ваучеры начали печатать еще при кравчуке и дерибан начался при нем. Что именно из приватизации случилось при Кучме, а что ДО и ПОсле - не существенно, он и сейчас идет полным ходом. "Киса, мы с вами чужие на этом празднике жизни". (Ильф и Петров "Двеннадцать стульев").
Если Вас не устраивает никакая власть в Украине, то, как известная хохма во времена Перестройки : "Объявление. Меняю одну шестую часть суши на другую"

Эту хохму оставьте себе, так как вы очевидно не понимаете разницу между государством и властью.
Я довольно самодостаточный человек, который при любой власти сможет зарабатывать себе на жизнь. Скажу больше, я побывал в странах, которые занимают намного больше чем 1/6 суши. В некоторых странах работал со своими бизнес проектами.
У меня есть с чем сравнивать.
То что было до сегодняшнего дня, меня не устраивает. Вернее, мало устраивает. По разным причинам.
Но в этом виновата не страна, а власть, которую сами украинцы и выбирали.
Возможно с годами они поумнеют, и будут выбирать во власть государственников,
а не коммунистов, зеков и прочих юмористов. Которые окромя грабить и смешить ничего больше не умеют.
Во всяком случае я на это надеюсь. А вдруг появится украинский генерал де Голь, способный на радикальные реформы, а не на марафет, в виде добавки к окладам работникам образования.


Очевидно Вы не понимаете разницы между СТРАНОЙ и ГОСУДАРСТВОМ.

По всему остальному - надейтесь, должно быть, Ваша фамилия Бессмертный, а зовут - Кащей. У миллионов таких способностей нет, поэтому чухают подальше от этого болота.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8462
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3453 раз.
Подякували: 1743 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:38

  player написав:Эту хохму оставьте себе, так как вы очевидно не понимаете разницу между государством и властью.
Я довольно самодостаточный человек, который при любой власти сможет зарабатывать себе на жизнь. Скажу больше, я побывал в странах, которые занимают намного больше чем 1/6 суши. В некоторых странах работал со своими бизнес проектами.
У меня есть с чем сравнивать.
То что было до сегодняшнего дня, меня не устраивает. Вернее, мало устраивает. По разным причинам.
Но в этом виновата не страна, а власть, которую сами украинцы и выбирали.
Возможно с годами они поумнеют, и будут выбирать во власть государственников,
а не коммунистов, зеков и прочих юмористов. Которые окромя грабить и смешить ничего больше не умеют.
Во всяком случае я на это надеюсь. А вдруг появится украинский генерал де Голь, способный на радикальные реформы, а не на марафет, в виде добавки к окладам работникам образования.

Все это абсолютно ни о чем, в сравнении с реальной надбавкой работникам образования.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7191
З нами з: 03.11.08
Подякував: 409 раз.
Подякували: 1081 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:43

Re: Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність Украї

Царівна-Жаба написав:По всему остальному - надейтесь, должно быть, Ваша фамилия Бессмертный, а зовут - Кащей. У миллионов таких способностей нет, поэтому чухают подальше от этого болота.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6855
З нами з: 01.08.15
Подякував: 846 раз.
Подякували: 1013 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10111213
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано... 1 ... 14, 15, 16
R2 » Сер 23 січ, 2019 12:11
155 8459
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 лют, 2019 17:24
Sommer
Платіжний баланс України в 2018 році зведено з...
R2 » П'ят 01 лют, 2019 13:35
0 32
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 лют, 2019 13:35
R2
Рожкова назвала обсяги втрат України через запуск...
R2 » П'ят 01 лют, 2019 13:15
1 32
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 лют, 2019 13:16
butok1201

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (11492)
01.02.2019 17:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.