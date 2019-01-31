Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України

player написав:

Эту хохму оставьте себе, так как вы очевидно не понимаете разницу между государством и властью.Я довольно самодостаточный человек, который при любой власти сможет зарабатывать себе на жизнь. Скажу больше, я побывал в странах, которые занимают намного больше чем 1/6 суши. В некоторых странах работал со своими бизнес проектами.У меня есть с чем сравнивать.То что было до сегодняшнего дня, меня не устраивает. Вернее, мало устраивает. По разным причинам.Но в этом виновата не страна, а власть, которую сами украинцы и выбирали.Возможно с годами они поумнеют, и будут выбирать во власть государственников,а не коммунистов, зеков и прочих юмористов. Которые окромя грабить и смешить ничего больше не умеют.Во всяком случае я на это надеюсь. А вдруг появится украинский генерал де Голь, способный на радикальные реформы, а не на марафет, в виде добавки к окладам работникам образования.