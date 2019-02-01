Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України

Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:01

rjkz написав: Очевидно Вы не понимаете разницы между СТРАНОЙ и ГОСУДАРСТВОМ.



По всему остальному - надейтесь, должно быть, Ваша фамилия Бессмертный, а зовут - Кащей. У миллионов таких способностей нет, поэтому чухают подальше от этого болота. Очевидно Вы не понимаете разницы между СТРАНОЙ и ГОСУДАРСТВОМ.По всему остальному - надейтесь, должно быть, Ваша фамилия Бессмертный, а зовут - Кащей. У миллионов таких способностей нет, поэтому чухают подальше от этого болота.

Я писал о власти, которая меня не устраивает. А от того как вы назовете Украину, страной или государством не изменится ровным счетом ничего. Так что не будем этим заморачиваться.Что касается чухать. Попробуйте сначала сами это сделать, а потом поговорим более предметно. В этом плане приведу один пример:Миллионы поляков уехали из Польши в Англию, Германию и т.п. Не потому что им не нравится в Польше, а потому что в тех странах выше зарплаты. Все очень просто. Заработав денег, они возвращаются опять в Польшу, где становятся уже состоятельными людьми, и могут себе позволить купить хороший дом под Варшавой, или открыть небольшой бизнес. Хорошо это или плохо? Я думаю что хорошо, так как поляк птица вольная, и чем лучше будет ему, тем в итоге лучше будет и Польше. Потому что далеко не все поляки навсегда останутся в других странах. Не все там так просто, даже для них, граждан ЕС.Что было при Кучме, который вам нравится. Зелезный занавес. Вы могли работать только на местных олигархов, получая за это копейки, а они покупали дворцы в Лондоне. Например дочь Кучмы (Е.Франчук) прикупила там себе особняк в 5 этажей за 80 млн. фунтов. Ахметов прикупил самый дорогой пентхауз за 130 млн. Фирташ заброшенную станцию метро....Так вот, если бы Кучма не сидел на 2-х стульях, а решительно двигался в Европу, как прибалты, то Украина уже давно была бы в ЕС, и я думаю что жили бы мы не хуже чем сейчас. А так остались у разбитого корыта.Вот что значит выбрать правильного президента...