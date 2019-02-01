Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України
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rjkz написав:Я с Вами согласен - кинули всех, причем еще в 1991-м. А ваучеры начали печатать еще при кравчуке и дерибан начался при нем. Что именно из приватизации случилось при Кучме, а что ДО и ПОсле - не существенно, он и сейчас идет полным ходом. "Киса, мы с вами чужие на этом празднике жизни". (Ильф и Петров "Двеннадцать стульев"). Если Вас не устраивает никакая власть в Украине, то, как известная хохма во времена Перестройки : "Объявление. Меняю одну шестую часть суши на другую"
Эту хохму оставьте себе, так как вы очевидно не понимаете разницу между государством и властью. Я довольно самодостаточный человек, который при любой власти сможет зарабатывать себе на жизнь. Скажу больше, я побывал в странах, которые занимают намного больше чем 1/6 суши. В некоторых странах работал со своими бизнес проектами. У меня есть с чем сравнивать. То что было до сегодняшнего дня, меня не устраивает. Вернее, мало устраивает. По разным причинам. Но в этом виновата не страна, а власть, которую сами украинцы и выбирали. Возможно с годами они поумнеют, и будут выбирать во власть государственников, а не коммунистов, зеков и прочих юмористов. Которые окромя грабить и смешить ничего больше не умеют. Во всяком случае я на это надеюсь. А вдруг появится украинский генерал де Голь, способный на радикальные реформы, а не на марафет, в виде добавки к окладам работникам образования.
Очевидно Вы не понимаете разницы между СТРАНОЙ и ГОСУДАРСТВОМ.
По всему остальному - надейтесь, должно быть, Ваша фамилия Бессмертный, а зовут - Кащей. У миллионов таких способностей нет, поэтому чухают подальше от этого болота.
player написав:Эту хохму оставьте себе, так как вы очевидно не понимаете разницу между государством и властью. Я довольно самодостаточный человек, который при любой власти сможет зарабатывать себе на жизнь. Скажу больше, я побывал в странах, которые занимают намного больше чем 1/6 суши. В некоторых странах работал со своими бизнес проектами. У меня есть с чем сравнивать. То что было до сегодняшнего дня, меня не устраивает. Вернее, мало устраивает. По разным причинам. Но в этом виновата не страна, а власть, которую сами украинцы и выбирали. Возможно с годами они поумнеют, и будут выбирать во власть государственников, а не коммунистов, зеков и прочих юмористов. Которые окромя грабить и смешить ничего больше не умеют. Во всяком случае я на это надеюсь. А вдруг появится украинский генерал де Голь, способный на радикальные реформы, а не на марафет, в виде добавки к окладам работникам образования.
Все это абсолютно ни о чем, в сравнении с реальной надбавкой работникам образования.
rjkz написав:Очевидно Вы не понимаете разницы между СТРАНОЙ и ГОСУДАРСТВОМ.
По всему остальному - надейтесь, должно быть, Ваша фамилия Бессмертный, а зовут - Кащей. У миллионов таких способностей нет, поэтому чухают подальше от этого болота.
Я писал о власти, которая меня не устраивает. А от того как вы назовете Украину, страной или государством не изменится ровным счетом ничего. Так что не будем этим заморачиваться. Что касается чухать. Попробуйте сначала сами это сделать, а потом поговорим более предметно. В этом плане приведу один пример: Миллионы поляков уехали из Польши в Англию, Германию и т.п. Не потому что им не нравится в Польше, а потому что в тех странах выше зарплаты. Все очень просто. Заработав денег, они возвращаются опять в Польшу, где становятся уже состоятельными людьми, и могут себе позволить купить хороший дом под Варшавой, или открыть небольшой бизнес. Хорошо это или плохо? Я думаю что хорошо, так как поляк птица вольная, и чем лучше будет ему, тем в итоге лучше будет и Польше. Потому что далеко не все поляки навсегда останутся в других странах. Не все там так просто, даже для них, граждан ЕС. Что было при Кучме, который вам нравится. Зелезный занавес. Вы могли работать только на местных олигархов, получая за это копейки, а они покупали дворцы в Лондоне. Например дочь Кучмы (Е.Франчук) прикупила там себе особняк в 5 этажей за 80 млн. фунтов. Ахметов прикупил самый дорогой пентхауз за 130 млн. Фирташ заброшенную станцию метро.... Так вот, если бы Кучма не сидел на 2-х стульях, а решительно двигался в Европу, как прибалты, то Украина уже давно была бы в ЕС, и я думаю что жили бы мы не хуже чем сейчас. А так остались у разбитого корыта. Вот что значит выбрать правильного президента...
player написав:Так вот, если бы Кучма не сидел на 2-х стульях, а решительно двигался в Европу, как прибалты, то Украина уже давно была бы в ЕС, и я думаю что жили бы мы не хуже чем сейчас. А так остались у разбитого корыта. Вот что значит выбрать правильного президента...
Прибалти своїх ватанів ізолювали від влади. Ніякий президент не може щось радикально змінити, якщо його не підтримує переважна більшість виборців.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
player написав:Вот что значит выбрать правильного президента...
Вы наверняка слышали о самом известном "прототипе" Владимира Зеленского в политике – исландском стендап-комике по имени Йон Гнарр. В 2010 году он решил стать мэром Рейкьявика (по сути, вторым человеком в стране после премьер-министра).
У кандидата было 20 лет юмора за плечами, и ни одной политической кампании за душой. Неуместный клоун посреди "самой большой в истории экономической катастрофы" (кризис 2008-2009 накрыл Исландию круче всех остальных стран).
Скептики обрушились на него с критикой не меньшей мощи, чем извергнувшийся в том же году вулкан Эйяфьядлайёкюдль. В дыму и чаде политических игрищ Йон Гнарр сумел нащупать самую правильную тональность – и победил.
Как и в Украине, исландский комик решил избираться в самое тяжелое время. Безработица, банковский кризис, массовые беспорядки, вдобавок – вулкан, который нарушил воздушное сообщение больше, чем теракт 9/11 в США. "Нация может стать банкротом" - то и дело звучит с экранов телевизора, а 4 главные партии страны ничего не могут сделать.
В этот момент комик Йон Гнарр создает "Лучшую партию", чья главная цель – "победить стагнацию и скуку".
И это удалось.
Результат правления Гнарра – полное реструктурирование финансов, реорганизация школ, новые программы в сфере культуры и 20% роста туризма во вновь сытом и довольном Рейкьявике.
Против неожиданного кандидата обрушилась вся мощь и ресурсы действующих политиков. Скептикам, которые утверждали, что шутник не может управлять городом, Йон Гнарр заявлял:
rjkz написав:Очевидно Вы не понимаете разницы между СТРАНОЙ и ГОСУДАРСТВОМ.
По всему остальному - надейтесь, должно быть, Ваша фамилия Бессмертный, а зовут - Кащей. У миллионов таких способностей нет, поэтому чухают подальше от этого болота.
Я писал о власти, которая меня не устраивает. А от того как вы назовете Украину, страной или государством не изменится ровным счетом ничего. Так что не будем этим заморачиваться. Что касается чухать. Попробуйте сначала сами это сделать, а потом поговорим более предметно. В этом плане приведу один пример: Миллионы поляков уехали из Польши в Англию, Германию и т.п. Не потому что им не нравится в Польше, а потому что в тех странах выше зарплаты. Все очень просто. Заработав денег, они возвращаются опять в Польшу, где становятся уже состоятельными людьми, и могут себе позволить купить хороший дом под Варшавой, или открыть небольшой бизнес. Хорошо это или плохо? Я думаю что хорошо, так как поляк птица вольная, и чем лучше будет ему, тем в итоге лучше будет и Польше. Потому что далеко не все поляки навсегда останутся в других странах. Не все там так просто, даже для них, граждан ЕС. Что было при Кучме, который вам нравится. Зелезный занавес. Вы могли работать только на местных олигархов, получая за это копейки, а они покупали дворцы в Лондоне. Например дочь Кучмы (Е.Франчук) прикупила там себе особняк в 5 этажей за 80 млн. фунтов. Ахметов прикупил самый дорогой пентхауз за 130 млн. Фирташ заброшенную станцию метро.... Так вот, если бы Кучма не сидел на 2-х стульях, а решительно двигался в Европу, как прибалты, то Украина уже давно была бы в ЕС, и я думаю что жили бы мы не хуже чем сейчас. А так остались у разбитого корыта. Вот что значит выбрать правильного президента...
1.ВЫ таки не понимаете разницы между СТРАНОЙ и ГОСУДАРСТВОМ. А она есть. 2. С какого перепуга Вы решили, что мне нравится Кучма? Я всего-лишь констатирую свои умозаключения на основании того, что видел и пережил за время независимости Украины. У меня нет причин питать симпатии ни к одному ни президенту ни олигарху и я отдаю себе полностью отчет, что это их персональная ответственность в том, что Украина летит в пропасть. Если вас так больше устроит, Кучма -лучший из худших. 3. Насчет "решительного движения в Европу" - кто знает, может умнее было-бы двигаться не столь "решительно"? Политика, тем-более международная, - тонкая штука. Я не настолько в этом силен, но может эта "многовекторность" Кучмы не принесла нам войну еще при нем? Особенно учитывая неадекватного соседа по континенту. Вы можете себе представить любую бытову ситуацию с подвыпившим амбалом мимо которого можно пройти, а можно вступить в драку, даже если Вы субтильны, без особых познаний в боевых искуствах, да еще и со сломанной рукой и на костылях (я имею ввиду непростую ситуацию в Украине). 4. Вы знаете, я не особо знаю жизнь в Польше, не довелось. Могу предположить по сложившемуся мнению на основании СМИ, рассказов друзей и знакомых. Жить в Польше, по сравнению с Украиной комфортней, но доходы не намного выше. Поэтому почему-бы и не согласиться с Вашим мнением? В США приезжает много поляков на заработки (не всегда легально, то есть по турвизе (то есть работать не имеют права), даже правильней сказать - обычно нелегально), да у них не такая мотивация там остаться, как у граждан Украины, и они законопослушно не нарушают миграционное законодательство в плане сроков пребывания, возвращаются в Польшу с тем, что заработали и планируют следующие поездки. Граждане Украины, попавшие в США, в подавляющем большинстве, озабочены вопросом - как остаться? С чего-бы это?
player написав:Так вот, если бы Кучма не сидел на 2-х стульях, а решительно двигался в Европу, как прибалты, то Украина уже давно была бы в ЕС, и я думаю что жили бы мы не хуже чем сейчас. А так остались у разбитого корыта. Вот что значит выбрать правильного президента...
Прибалти своїх ватанів ізолювали від влади. Ніякий президент не може щось радикально змінити, якщо його не підтримує переважна більшість виборців.
Багато чого залежить i вiд президента. У нього повинна бути харизма i цiль. А якщо соплi жувать, як Ющенко, то нiякi виборцi йому не допоможуть.
player написав:Вот что значит выбрать правильного президента...
Вы наверняка слышали о самом известном "прототипе" Владимира Зеленского в политике – исландском стендап-комике по имени Йон Гнарр. В 2010 году он решил стать мэром Рейкьявика (по сути, вторым человеком в стране после премьер-министра).
Я вовсе не против Зеленского как человека и парохода. Но я считаю что управлять второй по величине страной в Европе, должен не юморист. Пусть попробует себя для начала в ВР рядом с Ляшко. А мы посмотрим. Украина не Ирландия, тем более не город в Ирландии. И нам уже не до юмора. Что касается артистов в политике, то их много. Но за ними, как правило стоят мощные партии, которые могут в трудную минуту подсказать нужное решение. А кто и что будет подсказывать Зеленскому, мне до сих пор непонятно. Вернее понятно, но я промолчу. Кстати, а почему наш кандидат хранит свои сбережения в латвийских банках, а не в неньке, которую он так сильно любит? Понятно что это лично его деньги и он имеет право поднимать экономику другой страны. Но... Многие приводят в пример Рейгана. Да, он был актером, но затем стал губернатором Калифорнии(2 срока) и только потом президентом. Согласитесь, разница есть...