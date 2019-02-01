Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України

Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:48

player написав: rjkz написав: Очевидно Вы не понимаете разницы между СТРАНОЙ и ГОСУДАРСТВОМ.



По всему остальному - надейтесь, должно быть, Ваша фамилия Бессмертный, а зовут - Кащей. У миллионов таких способностей нет, поэтому чухают подальше от этого болота. Очевидно Вы не понимаете разницы между СТРАНОЙ и ГОСУДАРСТВОМ.По всему остальному - надейтесь, должно быть, Ваша фамилия Бессмертный, а зовут - Кащей. У миллионов таких способностей нет, поэтому чухают подальше от этого болота.

Я писал о власти, которая меня не устраивает. А от того как вы назовете Украину, страной или государством не изменится ровным счетом ничего. Так что не будем этим заморачиваться.

Что касается чухать. Попробуйте сначала сами это сделать, а потом поговорим более предметно. В этом плане приведу один пример:

Миллионы поляков уехали из Польши в Англию, Германию и т.п. Не потому что им не нравится в Польше, а потому что в тех странах выше зарплаты. Все очень просто. Заработав денег, они возвращаются опять в Польшу, где становятся уже состоятельными людьми, и могут себе позволить купить хороший дом под Варшавой, или открыть небольшой бизнес. Хорошо это или плохо? Я думаю что хорошо, так как поляк птица вольная, и чем лучше будет ему, тем в итоге лучше будет и Польше. Потому что далеко не все поляки навсегда останутся в других странах. Не все там так просто, даже для них, граждан ЕС.

Что было при Кучме, который вам нравится. Зелезный занавес. Вы могли работать только на местных олигархов, получая за это копейки, а они покупали дворцы в Лондоне. Например дочь Кучмы (Е.Франчук) прикупила там себе особняк в 5 этажей за 80 млн. фунтов. Ахметов прикупил самый дорогой пентхауз за 130 млн. Фирташ заброшенную станцию метро....

Так вот, если бы Кучма не сидел на 2-х стульях, а решительно двигался в Европу, как прибалты, то Украина уже давно была бы в ЕС, и я думаю что жили бы мы не хуже чем сейчас. А так остались у разбитого корыта.

Вот что значит выбрать правильного президента... Я писал о власти, которая меня не устраивает. А от того как вы назовете Украину, страной или государством не изменится ровным счетом ничего. Так что не будем этим заморачиваться.Что касается чухать. Попробуйте сначала сами это сделать, а потом поговорим более предметно. В этом плане приведу один пример:Миллионы поляков уехали из Польши в Англию, Германию и т.п. Не потому что им не нравится в Польше, а потому что в тех странах выше зарплаты. Все очень просто. Заработав денег, они возвращаются опять в Польшу, где становятся уже состоятельными людьми, и могут себе позволить купить хороший дом под Варшавой, или открыть небольшой бизнес. Хорошо это или плохо? Я думаю что хорошо, так как поляк птица вольная, и чем лучше будет ему, тем в итоге лучше будет и Польше. Потому что далеко не все поляки навсегда останутся в других странах. Не все там так просто, даже для них, граждан ЕС.Что было при Кучме, который вам нравится. Зелезный занавес. Вы могли работать только на местных олигархов, получая за это копейки, а они покупали дворцы в Лондоне. Например дочь Кучмы (Е.Франчук) прикупила там себе особняк в 5 этажей за 80 млн. фунтов. Ахметов прикупил самый дорогой пентхауз за 130 млн. Фирташ заброшенную станцию метро....Так вот, если бы Кучма не сидел на 2-х стульях, а решительно двигался в Европу, как прибалты, то Украина уже давно была бы в ЕС, и я думаю что жили бы мы не хуже чем сейчас. А так остались у разбитого корыта.Вот что значит выбрать правильного президента...

1.ВЫ таки не понимаете разницы между СТРАНОЙ и ГОСУДАРСТВОМ. А она есть.2. С какого перепуга Вы решили, что мне нравится Кучма? Я всего-лишь констатирую свои умозаключения на основании того, что видел и пережил за время независимости Украины. У меня нет причин питать симпатии ни к одному ни президенту ни олигарху и я отдаю себе полностью отчет, что это их персональная ответственность в том, что Украина летит в пропасть. Если вас так больше устроит, Кучма -лучший из худших.3. Насчет "решительного движения в Европу" - кто знает, может умнее было-бы двигаться не столь "решительно"? Политика, тем-более международная, - тонкая штука. Я не настолько в этом силен, но может эта "многовекторность" Кучмы не принесла нам войну еще при нем? Особенно учитывая неадекватного соседа по континенту. Вы можете себе представить любую бытову ситуацию с подвыпившим амбалом мимо которого можно пройти, а можно вступить в драку, даже если Вы субтильны, без особых познаний в боевых искуствах, да еще и со сломанной рукой и на костылях (я имею ввиду непростую ситуацию в Украине).4. Вы знаете, я не особо знаю жизнь в Польше, не довелось. Могу предположить по сложившемуся мнению на основании СМИ, рассказов друзей и знакомых. Жить в Польше, по сравнению с Украиной комфортней, но доходы не намного выше. Поэтому почему-бы и не согласиться с Вашим мнением? В США приезжает много поляков на заработки (не всегда легально, то есть по турвизе (то есть работать не имеют права), даже правильней сказать - обычно нелегально), да у них не такая мотивация там остаться, как у граждан Украины, и они законопослушно не нарушают миграционное законодательство в плане сроков пребывания, возвращаются в Польшу с тем, что заработали и планируют следующие поездки. Граждане Украины, попавшие в США, в подавляющем большинстве, озабочены вопросом - как остаться? С чего-бы это?