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Порошенко назвав єдиний шлях
зберегти незалежність України

Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:51

  player написав:
  Аlександр написав:
  player написав:Вот что значит выбрать правильного президента...

Вы наверняка слышали о самом известном "прототипе" Владимира Зеленского в политике – исландском стендап-комике по имени Йон Гнарр. В 2010 году он решил стать мэром Рейкьявика (по сути, вторым человеком в стране после премьер-министра).

Я вовсе не против Зеленского как человека и парохода.
Но я считаю что управлять второй по величине страной в Европе, должен не юморист. Пусть попробует себя для начала в ВР рядом с Ляшко. А мы посмотрим.
Украина не Ирландия, тем более не город в Ирландии. И нам уже не до юмора.
Что касается артистов в политике, то их много. Но за ними, как правило стоят мощные партии, которые могут в трудную минуту подсказать нужное решение. А кто и что будет подсказывать Зеленскому, мне до сих пор непонятно. Вернее понятно, но я промолчу. Кстати, а почему наш кандидат хранит свои сбережения в латвийских банках, а не в неньке, которую он так сильно любит?
Понятно что это лично его деньги и он имеет право поднимать экономику другой страны. Но...
Многие приводят в пример Рейгана. Да, он был актером, но затем стал губернатором Калифорнии(2 срока) и только потом президентом.
Согласитесь, разница есть...


1. А какая САМАЯ большая страна в ЕВРОПЕ?
2.Ну давайте откровенно - Вы-бы держали такие деньги в украинских банках? Я - нет! Даже намного меньшие. Причем держать деньги в иностранном банке и выводить на панамские офшоры - две большие разницы.
3. Вы написали про деньги, потом "но", а потом про Рейгана. Не совсем понял взаимосвязь, но я думаю, Рейган-бы тоже не держал деньги в украинских банках (шЮтка).
Вы предлагаете Зеленскому для начала сать губернатором Калифорнии? (исчо одна шЮтка). Там любят актеров.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:56

  player написав:Многие приводят в пример Рейгана. Да, он был актером, но затем стал губернатором Калифорнии(2 срока) и только потом президентом.
Согласитесь, разница есть...


Всё когда-то бывает в жизни первый раз, я думаю, если Зеленский не успеет побыть губернатором Калифорнии, ничего страшного не произойдет.
Там же с примером самого успешного мэра столицы Исландии было написано - чел сразу заявил, я ничего не понимаю в городском хозяйстве, главное иметь мудрых и порядочных людей, которые будут выдавать профессиональные решения по узким вопросам, и никаких клоунов типа Омеляна рядом.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:06

  rjkz написав:3. Насчет "решительного движения в Европу" - кто знает, может умнее было-бы двигаться не столь "решительно"? Политика, тем-более международная, - тонкая штука. Я не настолько в этом силен, но может эта "многовекторность" Кучмы не принесла нам войну еще при нем? Особенно учитывая неадекватного соседа по континенту.

При Кучме путин был ещё пацаном. Это сейчас он обнаглел. А тогда...
Прибалты ведь ушли, и пускай он только попробует туда нос сунуть. Там уже американцы стоят.
А у нас как у себя дома
  rjkz написав:4. Вы знаете, я не особо знаю жизнь в Польше, не довелось. Могу предположить по сложившемуся мнению на основании СМИ, рассказов друзей и знакомых. Жить в Польше, по сравнению с Украиной комфортней, но доходы не намного выше. Поэтому почему-бы и не согласиться с Вашим мнением? В США приезжает много поляков на заработки (не всегда легально, то есть по турвизе (то есть работать не имеют права), даже правильней сказать - обычно нелегально), да у них не такая мотивация там остаться, как у граждан Украины, и они законопослушно не нарушают миграционное законодательство в плане сроков пребывания, возвращаются в Польшу с тем, что заработали и планируют следующие поездки. Граждане Украины, попавшие в США, в подавляющем большинстве, озабочены вопросом - как остаться? С чего-бы это?

Это легко объяснить. Уровнем доходов и законопослушностью. Поляк, в странах ЕС, может заработать чуть меньше чем в США. Но он там абсолютно ничем не рискует, так как имеет полное право практически на всё то, что и коренной житель. Он житель страны ЕС. Попадая в США по тур.визе, и работая там нелегально, он как и все остальные, рискует попасть под депортацию, с запретом вьезда лет на 10. Риск конечно есть, но не такой критичный как для украинца.
Ну не получилось в штатах, получится в Англии. Там тоже платят неплохо.
Украинцу плохо везде, ибо он из страны 2 сорта. Поэтому попадая в США, они ищут лазейки. Кстати, законодательство США в этом плане более лояльно к иммигрантам чем в ЕС. Там вариантов намного больше.
player
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:13

Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України

  player написав:
  Аlександр написав:
  player написав:Вот что значит выбрать правильного президента...

Вы наверняка слышали о самом известном "прототипе" Владимира Зеленского в политике – исландском стендап-комике по имени Йон Гнарр. В 2010 году он решил стать мэром Рейкьявика (по сути, вторым человеком в стране после премьер-министра).

Я вовсе не против Зеленского как человека и парохода.
Но я считаю что управлять второй по величине страной в Европе, должен не юморист.

Второй по величине чем? Кумовства, коррупции, бедности, отсталости, правового беспредела, очага разных эпидемий?
  player написав:Пусть попробует себя для начала в ВР рядом с Ляшко. А мы посмотрим.

Вы путаете умного интеллигентного городского комика с сельским клоуном.
  player написав:Украина не Ирландия, тем более не город в Ирландии. И нам уже не до юмора.

Вообще-то речь об Исландии :)
  player написав:Что касается артистов в политике, то их много. Но за ними, как правило стоят мощные партии, которые могут в трудную минуту подсказать нужное решение. А кто и что будет подсказывать Зеленскому, мне до сих пор непонятно. Вернее понятно, но я промолчу. Кстати, а почему наш кандидат хранит свои сбережения в латвийских банках, а не в неньке, которую он так сильно любит?

А кто из кандидатов, имеющих более-менее заметный рейтинг, не хранит деньги в зарубежных банках, оффшорах или же втихую не приторговывает и кормится за счет столь "любимой" ими России?
  player написав:Понятно что это лично его деньги и он имеет право поднимать экономику другой страны. Но...
Многие приводят в пример Рейгана. Да, он был актером, но затем стал губернатором Калифорнии(2 срока) и только потом президентом.
Согласитесь, разница есть...

Конечно же есть, хотя бы в том, что в отличии от подавляющего большинства остальных, Зеленский честно зарабатывает свои деньги. В воровстве уплаченных мною и Вами налогов не замечен.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:20

  rjkz написав:2.Ну давайте откровенно - Вы-бы держали такие деньги в украинских банках? Я - нет! Даже намного меньшие. Причем держать деньги в иностранном банке и выводить на панамские офшоры - две большие разницы.

1. Мои деньги в укр. банках и лежат.
2. Я не иду в президенты.
3. У него деньги и в Риге и в офшорах тоже.
4. Не вижу смысла дальше обсуждать этот персонаж.
  rjkz написав:3. Вы написали про деньги, потом "но", а потом про Рейгана. Не совсем понял взаимосвязь, но я думаю, Рейган-бы тоже не держал деньги в украинских банках (шЮтка).

"Но", это значит человек не кристально чистый, как для президента. Это мое мнение. Возможно я максималист.
Рейган не держал бы деньга даже в банках Англии или Германии. Ибо это был бы позор для США. Для них Америка, превыше всего. Это понимать нужно
  rjkz написав:Вы предлагаете Зеленскому для начала сать губернатором Калифорнии? (исчо одна шЮтка). Там любят актеров.

Я ему ничего не предлагаю. Но мне было бы интересно понаблюдать за его работой в ВР. Особенно рядом с Ляшко. А то одному юмористу там скучновато.
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