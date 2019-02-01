Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України

player написав:

Аlександр написав: player написав: Вот что значит выбрать правильного президента... Вот что значит выбрать правильного президента...

Вы наверняка слышали о самом известном "прототипе" Владимира Зеленского в политике – исландском стендап-комике по имени Йон Гнарр. В 2010 году он решил стать мэром Рейкьявика (по сути, вторым человеком в стране после премьер-министра).



Я вовсе не против Зеленского как человека и парохода.Но я считаю что управлять второй по величине страной в Европе, должен не юморист. Пусть попробует себя для начала в ВР рядом с Ляшко. А мы посмотрим.Украина не Ирландия, тем более не город в Ирландии. И нам уже не до юмора.Что касается артистов в политике, то их много. Но за ними, как правило стоят мощные партии, которые могут в трудную минуту подсказать нужное решение. А кто и что будет подсказывать Зеленскому, мне до сих пор непонятно. Вернее понятно, но я промолчу. Кстати, а почему наш кандидат хранит свои сбережения в латвийских банках, а не в неньке, которую он так сильно любит?Понятно что это лично его деньги и он имеет право поднимать экономику другой страны. Но...Многие приводят в пример Рейгана. Да, он был актером, но затем стал губернатором Калифорнии(2 срока) и только потом президентом.Согласитесь, разница есть...