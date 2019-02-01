Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України

player написав:

rjkz написав: 2.Ну давайте откровенно - Вы-бы держали такие деньги в украинских банках? Я - нет! Даже намного меньшие. Причем держать деньги в иностранном банке и выводить на панамские офшоры - две большие разницы.

2.Ну давайте откровенно - Вы-бы держали такие деньги в украинских банках? Я - нет! Даже намного меньшие. Причем держать деньги в иностранном банке и выводить на панамские офшоры - две большие разницы.

rjkz написав: 3. Вы написали про деньги, потом "но", а потом про Рейгана. Не совсем понял взаимосвязь, но я думаю, Рейган-бы тоже не держал деньги в украинских банках (шЮтка).

3. Вы написали про деньги, потом "но", а потом про Рейгана. Не совсем понял взаимосвязь, но я думаю, Рейган-бы тоже не держал деньги в украинских банках (шЮтка).

rjkz написав: Вы предлагаете Зеленскому для начала сать губернатором Калифорнии? (исчо одна шЮтка). Там любят актеров. Вы предлагаете Зеленскому для начала сать губернатором Калифорнии? (исчо одна шЮтка). Там любят актеров.

1. Мои деньги в укр. банках и лежат.2. Я не иду в президенты.3. У него деньги и в Риге и в офшорах тоже.4. Не вижу смысла дальше обсуждать этот персонаж."Но", это значит человек не кристально чистый, как для президента. Это мое мнение. Возможно я максималист.Рейган не держал бы деньга даже в банках Англии или Германии. Ибо это был бы позор для США. Для них Америка, превыше всего. Это понимать нужноЯ ему ничего не предлагаю. Но мне было бы интересно понаблюдать за его работой в ВР. Особенно рядом с Ляшко. А то одному юмористу там скучновато.