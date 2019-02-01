Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України
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Аlександр написав:Вы наверняка слышали о самом известном "прототипе" Владимира Зеленского в политике – исландском стендап-комике по имени Йон Гнарр. В 2010 году он решил стать мэром Рейкьявика (по сути, вторым человеком в стране после премьер-министра).
Я вовсе не против Зеленского как человека и парохода. Но я считаю что управлять второй по величине страной в Европе, должен не юморист.
Второй по величине чем? Кумовства, коррупции, бедности, отсталости, правового беспредела, очага разных эпидемий?
player написав:Пусть попробует себя для начала в ВР рядом с Ляшко. А мы посмотрим.
Вы путаете умного интеллигентного городского комика с сельским клоуном.
player написав:Украина не Ирландия, тем более не город в Ирландии. И нам уже не до юмора.
Вообще-то речь об Исландии
player написав:Что касается артистов в политике, то их много. Но за ними, как правило стоят мощные партии, которые могут в трудную минуту подсказать нужное решение. А кто и что будет подсказывать Зеленскому, мне до сих пор непонятно. Вернее понятно, но я промолчу. Кстати, а почему наш кандидат хранит свои сбережения в латвийских банках, а не в неньке, которую он так сильно любит?
А кто из кандидатов, имеющих более-менее заметный рейтинг, не хранит деньги в зарубежных банках, оффшорах или же втихую не приторговывает и кормится за счет столь "любимой" ими России?
player написав:Понятно что это лично его деньги и он имеет право поднимать экономику другой страны. Но... Многие приводят в пример Рейгана. Да, он был актером, но затем стал губернатором Калифорнии(2 срока) и только потом президентом. Согласитесь, разница есть...
Конечно же есть, хотя бы в том, что в отличии от подавляющего большинства остальных, Зеленский честно зарабатывает свои деньги. В воровстве уплаченных мною и Вами налогов не замечен.
Я с Вами согласен, только мы уже такое думали про Кличко. Честный был боксер. Не хочется опять разочаровываться. но не попробовав - не узнаешь.
rjkz написав:2.Ну давайте откровенно - Вы-бы держали такие деньги в украинских банках? Я - нет! Даже намного меньшие. Причем держать деньги в иностранном банке и выводить на панамские офшоры - две большие разницы.
1. Мои деньги в укр. банках и лежат. 2. Я не иду в президенты. 3. У него деньги и в Риге и в офшорах тоже. 4. Не вижу смысла дальше обсуждать этот персонаж.
rjkz написав:3. Вы написали про деньги, потом "но", а потом про Рейгана. Не совсем понял взаимосвязь, но я думаю, Рейган-бы тоже не держал деньги в украинских банках (шЮтка).
"Но", это значит человек не кристально чистый, как для президента. Это мое мнение. Возможно я максималист. Рейган не держал бы деньга даже в банках Англии или Германии. Ибо это был бы позор для США. Для них Америка, превыше всего. Это понимать нужно
rjkz написав:Вы предлагаете Зеленскому для начала сать губернатором Калифорнии? (исчо одна шЮтка). Там любят актеров.
Я ему ничего не предлагаю. Но мне было бы интересно понаблюдать за его работой в ВР. Особенно рядом с Ляшко. А то одному юмористу там скучновато.
1.Я украинским банкам настолько (ни на сколько) не доверяю. Банк - это просто инструмент его владельца, а там...знакомые все лица - мерзавцы, бандиты из 90-х, олигархи-экскомуняки-комсомольцы-менты-итд. и тп. 2. Назовите мне хоть одного кристально чистого кандидата. Я тоже хотел-бы такого видеть президентом Украины. 3. Чем профессия юмориста хуже любой другой? Был бывший главный украинский комуняка, бывший комуняка-директор предприятия, бывший сельский бухгалтер, дваждынесудимый зэк, барыга из 90-х/один из учредителей партии регионов/дваждыминистр в правительствах партии регионов/олигарх, один из пожинателей ваучерной приватизации/владелец офшоров/"кристальночестный патриот Украины ", чья фабрика в рп с 2014-го по лето 2016-го по официальному заявлению рошен, только в Украину только прибыли завела 72,6 млн долларов США. Да, на их фоне юморист вводит в диссонанс. Надо брать проверенного барыгу,видать не все еще распилил.
Аlександр написав:Вы путаете умного интеллигентного городского комика с сельским клоуном.
player написав:
Да ничего я не путаю. У нас большинство населения умные и почти интеллигентные. Ну кто вам скажет что он дурак? Вот вы очевидно тоже умный и интеллигентный. Но вы ведь не возьмёте скальпель и не будете оказывать хирургические услуги. Так почему городской комик должен управлять второй по территории страной в Европе(после РФ).
Если я не ошибаюсь, площадь Украины превышает площадь европейской части рп. Почему артисты могли управлять другими странами? Почему обязательно должен быть президент-вор, но профессионал?