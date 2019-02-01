Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України
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Аlександр написав:Вы наверняка слышали о самом известном "прототипе" Владимира Зеленского в политике – исландском стендап-комике по имени Йон Гнарр. В 2010 году он решил стать мэром Рейкьявика (по сути, вторым человеком в стране после премьер-министра).
Я вовсе не против Зеленского как человека и парохода. Но я считаю что управлять второй по величине страной в Европе, должен не юморист.
Второй по величине чем? Кумовства, коррупции, бедности, отсталости, правового беспредела, очага разных эпидемий?
player написав:Пусть попробует себя для начала в ВР рядом с Ляшко. А мы посмотрим.
Вы путаете умного интеллигентного городского комика с сельским клоуном.
player написав:Украина не Ирландия, тем более не город в Ирландии. И нам уже не до юмора.
Вообще-то речь об Исландии
player написав:Что касается артистов в политике, то их много. Но за ними, как правило стоят мощные партии, которые могут в трудную минуту подсказать нужное решение. А кто и что будет подсказывать Зеленскому, мне до сих пор непонятно. Вернее понятно, но я промолчу. Кстати, а почему наш кандидат хранит свои сбережения в латвийских банках, а не в неньке, которую он так сильно любит?
А кто из кандидатов, имеющих более-менее заметный рейтинг, не хранит деньги в зарубежных банках, оффшорах или же втихую не приторговывает и кормится за счет столь "любимой" ими России?
player написав:Понятно что это лично его деньги и он имеет право поднимать экономику другой страны. Но... Многие приводят в пример Рейгана. Да, он был актером, но затем стал губернатором Калифорнии(2 срока) и только потом президентом. Согласитесь, разница есть...
Конечно же есть, хотя бы в том, что в отличии от подавляющего большинства остальных, Зеленский честно зарабатывает свои деньги. В воровстве уплаченных мною и Вами налогов не замечен.
Я с Вами согласен, только мы уже такое думали про Кличко. Честный был боксер. Не хочется опять разочаровываться. но не попробовав - не узнаешь.
rjkz написав:2.Ну давайте откровенно - Вы-бы держали такие деньги в украинских банках? Я - нет! Даже намного меньшие. Причем держать деньги в иностранном банке и выводить на панамские офшоры - две большие разницы.
1. Мои деньги в укр. банках и лежат. 2. Я не иду в президенты. 3. У него деньги и в Риге и в офшорах тоже. 4. Не вижу смысла дальше обсуждать этот персонаж.
rjkz написав:3. Вы написали про деньги, потом "но", а потом про Рейгана. Не совсем понял взаимосвязь, но я думаю, Рейган-бы тоже не держал деньги в украинских банках (шЮтка).
"Но", это значит человек не кристально чистый, как для президента. Это мое мнение. Возможно я максималист. Рейган не держал бы деньга даже в банках Англии или Германии. Ибо это был бы позор для США. Для них Америка, превыше всего. Это понимать нужно
rjkz написав:Вы предлагаете Зеленскому для начала сать губернатором Калифорнии? (исчо одна шЮтка). Там любят актеров.
Я ему ничего не предлагаю. Но мне было бы интересно понаблюдать за его работой в ВР. Особенно рядом с Ляшко. А то одному юмористу там скучновато.
1.Я украинским банкам настолько (ни на сколько) не доверяю. Банк - это просто инструмент его владельца, а там...знакомые все лица - мерзавцы, бандиты из 90-х, олигархи-экскомуняки-комсомольцы-менты-итд. и тп. 2. Назовите мне хоть одного кристально чистого кандидата. Я тоже хотел-бы такого видеть президентом Украины. 3. Чем профессия юмориста хуже любой другой? Был бывший главный украинский комуняка, бывший комуняка-директор предприятия, бывший сельский бухгалтер, дваждынесудимый зэк, барыга из 90-х/один из учредителей партии регионов/дваждыминистр в правительствах партии регионов/олигарх, один из пожинателей ваучерной приватизации/владелец офшоров/"кристальночестный патриот Украины ", чья фабрика в рп с 2014-го по лето 2016-го по официальному заявлению рошен, только в Украину только прибыли завела 72,6 млн долларов США. Да, на их фоне юморист вводит в диссонанс. Надо брать проверенного барыгу,видать не все еще распилил.
Аlександр написав:Вы путаете умного интеллигентного городского комика с сельским клоуном.
player написав:
Да ничего я не путаю. У нас большинство населения умные и почти интеллигентные. Ну кто вам скажет что он дурак? Вот вы очевидно тоже умный и интеллигентный. Но вы ведь не возьмёте скальпель и не будете оказывать хирургические услуги. Так почему городской комик должен управлять второй по территории страной в Европе(после РФ).
Если я не ошибаюсь, площадь Украины превышает площадь европейской части рп. Почему артисты могли управлять другими странами? Почему обязательно должен быть президент-вор, но профессионал?
rjkz написав:Я с Вами согласен, только мы уже такое думали про Кличко. Честный был боксер. Не хочется опять разочаровываться. но не попробовав - не узнаешь.
Это верно. Только зачем телегу ставить впереди лошади. Все должно быть постепенно(эволюционно). Хоть я СССР и критикую, но политика подбора кадров там была довольно неплохая. Сначала бригадир, затем мастер, начальник цеха, зам.директора, директор, начальник управления, главка, зам. министра, министр, пред.совмина. Сколько ступеней нужно было пройти чтобы стать знающим премьером. А тут посмешил публику и уже хочу на трон. Притом сразу. Я этого не понимаю. Поэтому пусть Володя поучится сначала государственным делам в ВР. Пусть пройдет школу молодого бойца. Успеет еще престол обнять.
rjkz написав:Я с Вами согласен, только мы уже такое думали про Кличко. Честный был боксер. Не хочется опять разочаровываться. но не попробовав - не узнаешь.
Это верно. Только зачем телегу ставить впереди лошади. Все должно быть постепенно(эволюционно). Хоть я СССР и критикую, но политика подбора кадров там была довольно неплохая. Сначала бригадир, затем мастер, начальник цеха, зам.директора, директор, начальник управления, главка, зам. министра, министр, пред.совмина. Сколько ступеней нужно было пройти чтобы стать знающим премьером. А тут посмешил публику и уже хочу на трон. Притом сразу. Я этого не понимаю. Поэтому пусть Володя поучится сначала государственным делам в ВР. Пусть пройдет школу молодого бойца. Успеет еще престол обнять.
Я думаю, как раз в условиях Украины и в данном конкретном случае - это зло. "Его там плохому научат" (с). Пока это его единственный явный плюс - он не из "них". Об остальных можно только догадываться.
rjkz написав:1.Я украинским банкам настолько (ни на сколько) не доверяю. Банк - это просто инструмент его владельца, а там...знакомые все лица - мерзавцы, бандиты из 90-х, олигархи-экскомуняки-комсомольцы-менты-итд. и тп. 2. Назовите мне хоть одного кристально чистого кандидата. Я тоже хотел-бы такого видеть президентом Украины. 3. Чем профессия юмориста хуже любой другой? Был бывший главный украинский комуняка, бывший комуняка-директор предприятия, бывший сельский бухгалтер, дваждынесудимый зэк, барыга из 90-х/один из учредителей партии регионов/дваждыминистр в правительствах партии регионов/олигарх, один из пожинателей ваучерной приватизации/владелец офшоров/"кристальночестный патриот Украины ", чья фабрика в рп с 2014-го по лето 2016-го по официальному заявлению рошен, только в Украину только прибыли завела 72,6 млн долларов США. Да, на их фоне юморист вводит в диссонанс. Надо брать проверенного барыгу,видать не все еще распилил.
1. Я храню деньги в гос.банках или в иностранных дочках в Украине. 2. В высшей лиге кандидатов на трон на сегодня таких я не вижу.. Надеюсь что появятся. 3. Профессия юмориста не подходит для управления страной. Это не театром руководить. В Украине 15 атомных реакторов. Не дай бог.... Нужен хозяйственный опыт управления. Это приходит с годами и с практикой. Мы не США, где у Трампа куча советников круче любого министра. Плюс нужен авторитет среди промышленников, военных, МВД. Плюс авторитет за рубежом. Да, с ним может и будут там здороваться. Но относиться к нему будут как к юмористу. Вы можете себе представить Ч.Чаплина президентом США? Я вот попытался, но не получается.
rjkz написав:Я думаю, как раз в условиях Украины и в данном конкретном случае - это зло. "Его там плохому научат" (с). Пока это его единственный явный плюс - он не из "них". Об остальных можно только догадываться.
Если это так огромный плюс, то вы тоже не из них. Может попробуете? Информационной поддержкой в рамках форума обеспечим.
rjkz написав:Если я не ошибаюсь, площадь Украины превышает площадь европейской части рп. Почему артисты могли управлять другими странами? Почему обязательно должен быть президент-вор, но профессионал?
1.Ошибаетесь, и намного. В 6 раз. 2.Потому что население такое. Совок ещё в голове. Ну как можно было выбирать человека с 2 судимостями. Что, среди 40 млн. не было более достойного. Гречка и вата в голове делают своё дело.
ruvex написав:С подобным уровнем жизни, смертностью, миграцией... сверх оптимистично считать, что дела сейчас не печальные.
Пока терпимо. Буковель забит. Борисполь не успевает перевозить отдыхающих в южном направлении. В магазинах есть все, что душа пожелает и продуктовые тачки покупателей не совсем пустые. Преступность есть, но до Мексики и Бразилии нам ещё далеко. Так что не вешаем нос и надеемся на лучшее. Всем доброй ночи. Пожалуй, засиделись