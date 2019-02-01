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Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 02 лют, 2019 00:51
Борг населення за "комуналку" перевалив за 50 млрд гривень
player написав: ruvex написав:
С подобным уровнем жизни, смертностью, миграцией... сверх оптимистично считать, что дела сейчас не печальные.
Пока терпимо. Буковель забит. Борисполь не успевает перевозить отдыхающих в южном направлении. В магазинах есть все, что душа пожелает и продуктовые тачки покупателей не совсем пустые. Преступность есть, но до Мексики и Бразилии нам ещё далеко.
Так что не вешаем нос и надеемся на лучшее.
Всем доброй ночи. Пожалуй, засиделись
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Додано: Суб 02 лют, 2019 01:13
player написав: ruvex написав:
С подобным уровнем жизни, смертностью, миграцией... сверх оптимистично считать, что дела сейчас не печальные.
Пока терпимо. Буковель забит. Борисполь не успевает перевозить отдыхающих в южном направлении. В магазинах есть все, что душа пожелает и продуктовые тачки покупателей не совсем пустые. Преступность есть, но до Мексики и Бразилии нам ещё далеко.
Так что не вешаем нос и надеемся на лучшее.
Всем доброй ночи. Пожалуй, засиделись
До Бразилії далеко нам. Це точно -тільки в іншу сторону.
Таке може говорити тільки людина,яка ніколи там не була...
Там просто з кошелем краще не ходити туристом...В мене колегу ,який вийшовши з 5* готелю і сідаючи в таксі грабанули. Просто з пушками все забрали.
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Додано: Суб 02 лют, 2019 01:18
player написав: rjkz написав:
1.Я украинским банкам настолько (ни на сколько) не доверяю. Банк - это просто инструмент его владельца, а там...знакомые все лица - мерзавцы, бандиты из 90-х, олигархи-экскомуняки-комсомольцы-менты-итд. и тп.
2. Назовите мне хоть одного кристально чистого кандидата. Я тоже хотел-бы такого видеть президентом Украины.
3. Чем профессия юмориста хуже любой другой? Был бывший главный украинский комуняка, бывший комуняка-директор предприятия, бывший сельский бухгалтер, дваждынесудимый зэк, барыга из 90-х/один из учредителей партии регионов/дваждыминистр в правительствах партии регионов/олигарх, один из пожинателей ваучерной приватизации/владелец офшоров/"кристальночестный патриот Украины
", чья фабрика в рп с 2014-го по лето 2016-го по официальному заявлению рошен, только в Украину только прибыли завела 72,6 млн долларов США.
Да, на их фоне юморист вводит в диссонанс.
Надо брать проверенного барыгу,видать не все еще распилил.
1. Я храню деньги в гос.банках или в иностранных дочках в Украине.
2. В высшей лиге кандидатов на трон на сегодня таких я не вижу..
Надеюсь что появятся.
3. Профессия юмориста не подходит для управления страной. Это не театром руководить. В Украине 15 атомных реакторов. Не дай бог....
Нужен хозяйственный опыт управления. Это приходит с годами и с практикой. Мы не США, где у Трампа куча советников круче любого министра. Плюс нужен авторитет среди промышленников, военных, МВД. Плюс авторитет за рубежом.
Да, с ним может и будут там здороваться.
Но относиться к нему будут как к юмористу.
Вы можете себе представить Ч.Чаплина президентом США?
Я вот попытался, но не получается.
1. Я нет.
2. Я тоже. Откуда? Второе Пришествие?
3. Реакторами руководить должны атомщики. Почему не использовать опыт других людей по каждому направлению? Чай сейчас есть и министр обороны и МИД и пр. Про негативный опыт гонтаревой могу напомнить. И зачем нужен авторитет? Авторитет будет если он станет Президентом, не раньше. Могу из своего опыта поделиться - в 21 год после вуза попал ИТР на стройку к 35-65 летним алкоголикам. Откуда авторитет? Через 2 года был начальником участка на 5-ти объектах еще и не в Украине, но в этой-же фирме на субподряде у европейских строительных компаний. Справился. В 23 года, через 2,5 года после парты. Вначале трудно было. Без опыта практического опыта управления. Никто за мной не стоял - работу по газете нашел (энторнетов тогда не было).
4. А что Вы знаете о Ч.Чаплине как о личности? Я не сильно интересовался, но вроде был очень умный человек. Что с того, что он кривлялся на экране? Еще и мегапопулярный. Поэтому - легко. Или надо чтобы морда лица была серьезная, пузо и рука волосатая? Тогда, пардон, Вы отстали от жизни. Вы в курсе, что Премьер Норвегии на работу на метро добирается и джинсах с рюкзаком?
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rjkz
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Додано: Суб 02 лют, 2019 01:20
player написав: rjkz написав:
Я думаю, как раз в условиях Украины и в данном конкретном случае - это зло.
"Его там плохому научат" (с).
Пока это его единственный явный плюс - он не из "них". Об остальных можно только догадываться.
Если это так огромный плюс, то вы тоже не из них.
Может попробуете? Информационной поддержкой в рамках форума обеспечим.
Спасибо, конечно, может еще и суммой взноса обеспечите? Или мне для начала избраться Президентом форума?
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rjkz
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Додано: Суб 02 лют, 2019 01:25
player написав: rjkz написав:
Если я не ошибаюсь, площадь Украины превышает площадь европейской части рп.
Почему артисты могли управлять другими странами?
Почему обязательно должен быть президент-вор, но профессионал?
1.Ошибаетесь, и намного. В 6 раз.
2.Потому что население такое. Совок ещё в голове. Ну как можно было выбирать человека с 2 судимостями. Что, среди 40 млн. не было более достойного.
Гречка и вата в голове делают своё дело.
Ну вот и надо отходить от совка.
" Выньте бананы из ушей и раздайте их детям", как говаривал Остап Берта-Мария Бендер-бей (Ильф и Петров "Двенадцать стульев"). Отходите от старого и тогда быстрей (надеюсь) придет новое. Олигархфрены в предвыборном списке - это старое.
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