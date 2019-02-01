Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України
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ruvex написав:С подобным уровнем жизни, смертностью, миграцией... сверх оптимистично считать, что дела сейчас не печальные.
Пока терпимо. Буковель забит. Борисполь не успевает перевозить отдыхающих в южном направлении. В магазинах есть все, что душа пожелает и продуктовые тачки покупателей не совсем пустые. Преступность есть, но до Мексики и Бразилии нам ещё далеко. Так что не вешаем нос и надеемся на лучшее. Всем доброй ночи. Пожалуй, засиделись
ruvex написав:С подобным уровнем жизни, смертностью, миграцией... сверх оптимистично считать, что дела сейчас не печальные.
Пока терпимо. Буковель забит. Борисполь не успевает перевозить отдыхающих в южном направлении. В магазинах есть все, что душа пожелает и продуктовые тачки покупателей не совсем пустые. Преступность есть, но до Мексики и Бразилии нам ещё далеко. Так что не вешаем нос и надеемся на лучшее. Всем доброй ночи. Пожалуй, засиделись
До Бразилії далеко нам. Це точно -тільки в іншу сторону. Таке може говорити тільки людина,яка ніколи там не була... Там просто з кошелем краще не ходити туристом...В мене колегу ,який вийшовши з 5* готелю і сідаючи в таксі грабанули. Просто з пушками все забрали.
rjkz написав:1.Я украинским банкам настолько (ни на сколько) не доверяю. Банк - это просто инструмент его владельца, а там...знакомые все лица - мерзавцы, бандиты из 90-х, олигархи-экскомуняки-комсомольцы-менты-итд. и тп. 2. Назовите мне хоть одного кристально чистого кандидата. Я тоже хотел-бы такого видеть президентом Украины. 3. Чем профессия юмориста хуже любой другой? Был бывший главный украинский комуняка, бывший комуняка-директор предприятия, бывший сельский бухгалтер, дваждынесудимый зэк, барыга из 90-х/один из учредителей партии регионов/дваждыминистр в правительствах партии регионов/олигарх, один из пожинателей ваучерной приватизации/владелец офшоров/"кристальночестный патриот Украины ", чья фабрика в рп с 2014-го по лето 2016-го по официальному заявлению рошен, только в Украину только прибыли завела 72,6 млн долларов США. Да, на их фоне юморист вводит в диссонанс. Надо брать проверенного барыгу,видать не все еще распилил.
1. Я храню деньги в гос.банках или в иностранных дочках в Украине. 2. В высшей лиге кандидатов на трон на сегодня таких я не вижу.. Надеюсь что появятся. 3. Профессия юмориста не подходит для управления страной. Это не театром руководить. В Украине 15 атомных реакторов. Не дай бог.... Нужен хозяйственный опыт управления. Это приходит с годами и с практикой. Мы не США, где у Трампа куча советников круче любого министра. Плюс нужен авторитет среди промышленников, военных, МВД. Плюс авторитет за рубежом. Да, с ним может и будут там здороваться. Но относиться к нему будут как к юмористу. Вы можете себе представить Ч.Чаплина президентом США? Я вот попытался, но не получается.
1. Я нет. 2. Я тоже. Откуда? Второе Пришествие? 3. Реакторами руководить должны атомщики. Почему не использовать опыт других людей по каждому направлению? Чай сейчас есть и министр обороны и МИД и пр. Про негативный опыт гонтаревой могу напомнить. И зачем нужен авторитет? Авторитет будет если он станет Президентом, не раньше. Могу из своего опыта поделиться - в 21 год после вуза попал ИТР на стройку к 35-65 летним алкоголикам. Откуда авторитет? Через 2 года был начальником участка на 5-ти объектах еще и не в Украине, но в этой-же фирме на субподряде у европейских строительных компаний. Справился. В 23 года, через 2,5 года после парты. Вначале трудно было. Без опыта практического опыта управления. Никто за мной не стоял - работу по газете нашел (энторнетов тогда не было). 4. А что Вы знаете о Ч.Чаплине как о личности? Я не сильно интересовался, но вроде был очень умный человек. Что с того, что он кривлялся на экране? Еще и мегапопулярный. Поэтому - легко. Или надо чтобы морда лица была серьезная, пузо и рука волосатая? Тогда, пардон, Вы отстали от жизни. Вы в курсе, что Премьер Норвегии на работу на метро добирается и джинсах с рюкзаком?
rjkz написав:Я думаю, как раз в условиях Украины и в данном конкретном случае - это зло. "Его там плохому научат" (с). Пока это его единственный явный плюс - он не из "них". Об остальных можно только догадываться.
Если это так огромный плюс, то вы тоже не из них. Может попробуете? Информационной поддержкой в рамках форума обеспечим.
Спасибо, конечно, может еще и суммой взноса обеспечите? Или мне для начала избраться Президентом форума?
rjkz написав:Если я не ошибаюсь, площадь Украины превышает площадь европейской части рп. Почему артисты могли управлять другими странами? Почему обязательно должен быть президент-вор, но профессионал?
1.Ошибаетесь, и намного. В 6 раз. 2.Потому что население такое. Совок ещё в голове. Ну как можно было выбирать человека с 2 судимостями. Что, среди 40 млн. не было более достойного. Гречка и вата в голове делают своё дело.
Ну вот и надо отходить от совка. " Выньте бананы из ушей и раздайте их детям", как говаривал Остап Берта-Мария Бендер-бей (Ильф и Петров "Двенадцать стульев"). Отходите от старого и тогда быстрей (надеюсь) придет новое. Олигархфрены в предвыборном списке - это старое.
player написав:Все должно быть постепенно(эволюционно). Хоть я СССР и критикую, но политика подбора кадров там была довольно неплохая. Сначала бригадир, затем мастер, начальник цеха, зам.директора, директор, начальник управления, главка, зам. министра, министр, пред.совмина. Сколько ступеней нужно было пройти чтобы стать знающим премьером.
Если подбирать по предложенным вами критериям, тогда вот самая достойная кандидатура, прошел еще в СССР большинство описанных вами ступенек:
Кар'єра - Серпень 1972 — квітень 1973 — автоелектрик - Квітень 1973 — листопад 1976 — механік, Єнакіївське АТП № 04113 - Листопад 1976 — лютий 1984 — директор автобази, ВО «Орджонікідзевугілля», місто Єнакієве - Лютий 1984 — вересень 1987 — директор автобази, ВО «Донбастрансремонт», місто Донецьк - Листопад 1987 — листопад 1988 — заступник директора з автотранспорту дирекції матеріально-технічного забезпечення та транспорту, Донецького державного ВО вугільної промисловості - Листопад 1988 — травень 1989 — заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення та транспорту, Донецьке головне територіальне управління вугільної промисловості - Травень-вересень 1989 — в.о. директора, вересень 1989 — березень 1991 — директор, ВО «Донбастрансремонт» - Травень 1991 — січень 1994 — генеральний директор, об'єднання підприємств «Донбастрансремонт» - Січень — вересень 1994 — генеральний директор, об'єднання промислового транспорту вугільної промисловості «Укрвуглепромтранс» - Вересень 1994 — серпень 1996 — генеральний директор, Донецького територіально-виробничого об'єднання автомобільного транспорту «Донецькавтотранс» - Серпень — вересень 1996 — заступник голови; вересень 1996 — травень 1997 — 1-й заступник голови; 14 травня 1997 — 21 листопада 2002 — Голова Донецької облдержадміністрації та Голова Донецької облради - 21 листопада 2002 — 5 січня 2005 — Прем'єр-міністр України, член Ради національної безпеки і оборони України - 4 серпня 2006 —18 грудня 2007 — Прем'єр-міністр України, член Ради національної безпеки і оборони України - з 25 лютого 2010 — 22 лютого 2014 — Президент України, голова Ради національної безпеки і оборони України
Аlександр написав:А кто из кандидатов, имеющих более-менее заметный рейтинг, не хранит деньги в зарубежных банках, оффшорах или же втихую не приторговывает и кормится за счет столь "любимой" ими России?
Я их денежные тайны не ведаю. Но если они все хранят деньги на стороне, значит они не верят в страну, которой хотят управлять. Если это так, то дела у нас будут печальные. В случае какого либо форс мажора, побегут он как Янукович со товарищами с чемоданами в руках.
С подобным уровнем жизни, смертностью, миграцией... сверх оптимистично считать, что дела сейчас не печальные.
Да это просто смешно. Даже для зрадофилия. Дела у нас в стране совсем неплохие и из года в год ситуация улучшается, достаточно немного расширить свой кругозор. Всегда смешно читать чушь про массовое бегство из страны. Я не чиновник, а обычный человек и вижу вокруг десятки тысячи обычных людей, которые живут радуются жизни, работают, отдыхают, рожают детей в Украине, строят планы на будущее и никуда не собираются валить. Эта проблема раздута СМИ и недалёкими политиками.
ruvex написав:С подобным уровнем жизни, смертностью, миграцией... сверх оптимистично считать, что дела сейчас не печальные.
Пока терпимо. Буковель забит. Борисполь не успевает перевозить отдыхающих в южном направлении. В магазинах есть все, что душа пожелает и продуктовые тачки покупателей не совсем пустые. Преступность есть, но до Мексики и Бразилии нам ещё далеко. Так что не вешаем нос и надеемся на лучшее. Всем доброй ночи. Пожалуй, засиделись
Это потому, что пока ответственности за это нет. Не спорю, есть прослойка,кто не попадает под субсидию и не хватает на необходимое в случае оплаты. Но в этих долгах такие люди, как есть в моем доме- ВО ВСЕХ подъездах. Один чувак, ездит на Мазде 6, жена на гольфe, долг за коммуналку около 45 000 грн. Так что начать отрубать от всего и за два-три месяца эта цифра уменьшится до миллионов.