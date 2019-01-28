Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України

Додано: Суб 02 лют, 2019 01:18

player написав: rjkz написав: 1.Я украинским банкам настолько (ни на сколько) не доверяю. Банк - это просто инструмент его владельца, а там...знакомые все лица - мерзавцы, бандиты из 90-х, олигархи-экскомуняки-комсомольцы-менты-итд. и тп.

2. Назовите мне хоть одного кристально чистого кандидата. Я тоже хотел-бы такого видеть президентом Украины.

3. Чем профессия юмориста хуже любой другой? Был бывший главный украинский комуняка, бывший комуняка-директор предприятия, бывший сельский бухгалтер, дваждынесудимый зэк, барыга из 90-х/один из учредителей партии регионов/дваждыминистр в правительствах партии регионов/олигарх, один из пожинателей ваучерной приватизации/владелец офшоров/"кристальночестный патриот Украины ", чья фабрика в рп с 2014-го по лето 2016-го по официальному заявлению рошен, только в Украину только прибыли завела 72,6 млн долларов США.

Да, на их фоне юморист вводит в диссонанс. Надо брать проверенного барыгу,видать не все еще распилил. 1.Я украинским банкам настолько (ни на сколько) не доверяю. Банк - это просто инструмент его владельца, а там...знакомые все лица - мерзавцы, бандиты из 90-х, олигархи-экскомуняки-комсомольцы-менты-итд. и тп.2. Назовите мне хоть одного кристально чистого кандидата. Я тоже хотел-бы такого видеть президентом Украины.3. Чем профессия юмориста хуже любой другой? Был бывший главный украинский комуняка, бывший комуняка-директор предприятия, бывший сельский бухгалтер, дваждынесудимый зэк, барыга из 90-х/один из учредителей партии регионов/дваждыминистр в правительствах партии регионов/олигарх, один из пожинателей ваучерной приватизации/владелец офшоров/"кристальночестный патриот Украины", чья фабрика в рп с 2014-го по лето 2016-го по официальному заявлению рошен, только в Украину только прибыли завела 72,6 млн долларов США.Да, на их фоне юморист вводит в диссонанс.Надо брать проверенного барыгу,видать не все еще распилил.

1. Я храню деньги в гос.банках или в иностранных дочках в Украине.

2. В высшей лиге кандидатов на трон на сегодня таких я не вижу..

Надеюсь что появятся.

3. Профессия юмориста не подходит для управления страной. Это не театром руководить. В Украине 15 атомных реакторов. Не дай бог....

Нужен хозяйственный опыт управления. Это приходит с годами и с практикой. Мы не США, где у Трампа куча советников круче любого министра. Плюс нужен авторитет среди промышленников, военных, МВД. Плюс авторитет за рубежом.

Да, с ним может и будут там здороваться.

Но относиться к нему будут как к юмористу.

Вы можете себе представить Ч.Чаплина президентом США?

Я вот попытался, но не получается. 1. Я храню деньги в гос.банках или в иностранных дочках в Украине.2. В высшей лиге кандидатов на трон на сегодня таких я не вижу..Надеюсь что появятся.3. Профессия юмориста не подходит для управления страной. Это не театром руководить. В Украине 15 атомных реакторов. Не дай бог....Нужен хозяйственный опыт управления. Это приходит с годами и с практикой. Мы не США, где у Трампа куча советников круче любого министра. Плюс нужен авторитет среди промышленников, военных, МВД. Плюс авторитет за рубежом.Да, с ним может и будут там здороваться.Но относиться к нему будут как к юмористу.Вы можете себе представить Ч.Чаплина президентом США?Я вот попытался, но не получается.

1. Я нет.2. Я тоже. Откуда? Второе Пришествие?3. Реакторами руководить должны атомщики. Почему не использовать опыт других людей по каждому направлению? Чай сейчас есть и министр обороны и МИД и пр. Про негативный опыт гонтаревой могу напомнить. И зачем нужен авторитет? Авторитет будет если он станет Президентом, не раньше. Могу из своего опыта поделиться - в 21 год после вуза попал ИТР на стройку к 35-65 летним алкоголикам. Откуда авторитет? Через 2 года был начальником участка на 5-ти объектах еще и не в Украине, но в этой-же фирме на субподряде у европейских строительных компаний. Справился. В 23 года, через 2,5 года после парты. Вначале трудно было. Без опыта практического опыта управления. Никто за мной не стоял - работу по газете нашел (энторнетов тогда не было).4. А что Вы знаете о Ч.Чаплине как о личности? Я не сильно интересовался, но вроде был очень умный человек. Что с того, что он кривлялся на экране? Еще и мегапопулярный. Поэтому - легко. Или надо чтобы морда лица была серьезная, пузо и рука волосатая? Тогда, пардон, Вы отстали от жизни. Вы в курсе, что Премьер Норвегии на работу на метро добирается и джинсах с рюкзаком?