RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Порошенко назвав єдиний шлях
зберегти незалежність України

Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 14151617
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 14:03

  player написав:Вы эту ссылку показывайте не мне, а тем "патриотам" Украины, которые сейчас живут и "бедствуют" в Москве, Австрии и в прочих Израилях: Черновецкому, Ставицкому, Коломойскому... Которые ждут победы своих ребят на выборах президента и ВР, дабы вернуть свое добро, горбом нажитое.
А пока Кабмин докапитализировал Приватбанк, деньги которого Беня успешно рассовал по свом нычкам. А это 155,4 млрд гривен, что в три раза больше долгов населения за коммуналку., Так что голосуйте за гражданина Израиля, он вам всё потом вернет на блюдечке, да ещё с добавкой.


Без вонючего антиизраильского оттенка который заменил привычный и любимый антисемитизм не способен написать ни строчки.
Про Лондонский суд слышать не приходилось?
Вот когда он вынесет вердикт кто и у кого что украл м.б. придется некоторым нынешним работникам сухари сушить за такую "докапитализацию"
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 552
З нами з: 29.05.18
Подякував: 22 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 14151617
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Watcher і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
НАН України підтвердила перспективність впровадження... 1, 2, 3
R2 » Пон 28 січ, 2019 12:29
23 1425
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 лют, 2019 11:54
zРадио
Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано... 1 ... 14, 15, 16
R2 » Сер 23 січ, 2019 12:11
155 8557
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 лют, 2019 17:24
Sommer
Рожкова назвала обсяги втрат України через запуск...
R2 » П'ят 01 лют, 2019 13:15
1 48
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 лют, 2019 13:16
butok1201

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (67178)
03.02.2019 14:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.