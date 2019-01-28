Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України
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player написав:Вы эту ссылку показывайте не мне, а тем "патриотам" Украины, которые сейчас живут и "бедствуют" в Москве, Австрии и в прочих Израилях: Черновецкому, Ставицкому, Коломойскому... Которые ждут победы своих ребят на выборах президента и ВР, дабы вернуть свое добро, горбом нажитое. А пока Кабмин докапитализировал Приватбанк, деньги которого Беня успешно рассовал по свом нычкам. А это 155,4 млрд гривен, что в три раза больше долгов населения за коммуналку., Так что голосуйте за гражданина Израиля, он вам всё потом вернет на блюдечке, да ещё с добавкой.
Без вонючего антиизраильского оттенка который заменил привычный и любимый антисемитизм не способен написать ни строчки. Про Лондонский суд слышать не приходилось? Вот когда он вынесет вердикт кто и у кого что украл м.б. придется некоторым нынешним работникам сухари сушить за такую "докапитализацию"
shapo написав: Про Лондонский суд слышать не приходилось? Вот когда он вынесет вердикт кто и у кого что украл м.б. придется некоторым нынешним работникам сухари сушить за такую "докапитализацию"
А кто сказал что Беня что-то украл? Вы читать умеете? Написано было ясно - рассовал, что не одно и тоже. Куда и кому, надеюсь что когда то прояснится. Что касается лондонского суда, то судья Фанкорт признал, что банку удалось доказать факт мошенничества на сотни миллионов долларов. Это не мои слова, а английского судьи. По официалным данным расследования американского детективного агентства Kroll, которое было проведено по заказу Нацбанка, бизнесмен Игорь Коломойский умышленно банкротил крупнейший в Украине «Приватбанк» и незаконно вывел из Украины $5,5 млрд. https://www.capital.ua/ru/publication/1 ... mi-iz-vody