Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України

Додано: Нед 03 лют, 2019 19:24

player написав: shapo написав: Про Лондонский суд слышать не приходилось?

Вот когда он вынесет вердикт кто и у кого что украл м.б. придется некоторым нынешним работникам сухари сушить за такую "докапитализацию" Про Лондонский суд слышать не приходилось?Вот когда он вынесет вердикт кто и у кого что украл м.б. придется некоторым нынешним работникам сухари сушить за такую "докапитализацию"

А кто сказал что Беня что-то украл? Вы читать умеете? Написано было ясно - рассовал, что не одно и тоже. Куда и кому, надеюсь что когда то прояснится. Что касается лондонского суда, то судья Фанкорт признал, что банку удалось доказать факт мошенничества на сотни миллионов долларов.

Это не мои слова, а английского судьи.

По официалным данным расследования американского детективного агентства Kroll, которое было проведено по заказу Нацбанка, бизнесмен Игорь Коломойский умышленно банкротил крупнейший в Украине «Приватбанк» и незаконно вывел из Украины $5,5 млрд.

https://www.capital.ua/ru/publication/1 ... mi-iz-vody А кто сказал что Беня что-то украл? Вы читать умеете? Написано было ясно - рассовал, что не одно и тоже. Куда и кому, надеюсь что когда то прояснится. Что касается лондонского суда, то судья Фанкорт признал, что банку удалось доказать факт мошенничества на сотни миллионов долларов.Это не мои слова, а английского судьи.По официалным данным расследования американского детективного агентства Kroll, которое было проведено по заказу Нацбанка, бизнесмен Игорь Коломойский умышленно банкротил крупнейший в Украине «Приватбанк» и незаконно вывел из Украины $5,5 млрд.

Ответьте мне на один вопрос - для чего надо было растить бизнес с 1992 года, вывести его в разряд сверхбанка (по украинским меркам), занять 40% банковского рынка Украины? Чтобы якобы вывести 5,5 ярда и "отдать" за 1 грн? Такой бизнес не отдают и даже не продают. А вот отжать удалось. Очевидно, у кого-то был огромный интерес прибрать к рукам такой кусок. Кому-бы такое коварство могло прийти в голову? Пороху? НЕт! Нет, конечно! Как такое можно даже подумать? Президент страны! Да у него вообще нет интересов в банковской сфере!Ну кроме МИБа, который единственный рос как на дрожжах с начала войны. Даже банк ахмета по-началу полинял (за какие-то шиши-же надо было содержать это все отребье на востоке), но сейчас очень неплохо себя чувствует - главное быть "деловым партнером" нужных людей.Кто еще? Гонтарева? Да она ангел - никогда! И у нее тоже нет интересов в БС как и у ее шефа!Вот и ломаю голову - кому-же это было надо? "Может Зинка взяла?" (М.А. Булгаков, "Собачье сердце")