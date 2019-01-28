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Порошенко назвав єдиний шлях
зберегти незалежність України

Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 14:03

  player написав:Вы эту ссылку показывайте не мне, а тем "патриотам" Украины, которые сейчас живут и "бедствуют" в Москве, Австрии и в прочих Израилях: Черновецкому, Ставицкому, Коломойскому... Которые ждут победы своих ребят на выборах президента и ВР, дабы вернуть свое добро, горбом нажитое.
А пока Кабмин докапитализировал Приватбанк, деньги которого Беня успешно рассовал по свом нычкам. А это 155,4 млрд гривен, что в три раза больше долгов населения за коммуналку., Так что голосуйте за гражданина Израиля, он вам всё потом вернет на блюдечке, да ещё с добавкой.


Без вонючего антиизраильского оттенка который заменил привычный и любимый антисемитизм не способен написать ни строчки.
Про Лондонский суд слышать не приходилось?
Вот когда он вынесет вердикт кто и у кого что украл м.б. придется некоторым нынешним работникам сухари сушить за такую "докапитализацию"
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 18:21

  shapo написав: Про Лондонский суд слышать не приходилось?
Вот когда он вынесет вердикт кто и у кого что украл м.б. придется некоторым нынешним работникам сухари сушить за такую "докапитализацию"

А кто сказал что Беня что-то украл? Вы читать умеете? Написано было ясно - рассовал, что не одно и тоже. Куда и кому, надеюсь что когда то прояснится. Что касается лондонского суда, то судья Фанкорт признал, что банку удалось доказать факт мошенничества на сотни миллионов долларов.
Это не мои слова, а английского судьи.
По официалным данным расследования американского детективного агентства Kroll, которое было проведено по заказу Нацбанка, бизнесмен Игорь Коломойский умышленно банкротил крупнейший в Украине «Приватбанк» и незаконно вывел из Украины $5,5 млрд.
https://www.capital.ua/ru/publication/1 ... mi-iz-vody
player
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 19:24

  player написав:
  shapo написав: Про Лондонский суд слышать не приходилось?
Вот когда он вынесет вердикт кто и у кого что украл м.б. придется некоторым нынешним работникам сухари сушить за такую "докапитализацию"

А кто сказал что Беня что-то украл? Вы читать умеете? Написано было ясно - рассовал, что не одно и тоже. Куда и кому, надеюсь что когда то прояснится. Что касается лондонского суда, то судья Фанкорт признал, что банку удалось доказать факт мошенничества на сотни миллионов долларов.
Это не мои слова, а английского судьи.
По официалным данным расследования американского детективного агентства Kroll, которое было проведено по заказу Нацбанка, бизнесмен Игорь Коломойский умышленно банкротил крупнейший в Украине «Приватбанк» и незаконно вывел из Украины $5,5 млрд.
https://www.capital.ua/ru/publication/1 ... mi-iz-vody


Ответьте мне на один вопрос - для чего надо было растить бизнес с 1992 года, вывести его в разряд сверхбанка (по украинским меркам), занять 40% банковского рынка Украины? Чтобы якобы вывести 5,5 ярда и "отдать" за 1 грн? Такой бизнес не отдают и даже не продают. А вот отжать удалось. Очевидно, у кого-то был огромный интерес прибрать к рукам такой кусок. Кому-бы такое коварство могло прийти в голову? Пороху? НЕт! Нет, конечно! Как такое можно даже подумать? Президент страны! Да у него вообще нет интересов в банковской сфере! :mrgreen: Ну кроме МИБа, который единственный рос как на дрожжах с начала войны. Даже банк ахмета по-началу полинял (за какие-то шиши-же надо было содержать это все отребье на востоке), но сейчас очень неплохо себя чувствует - главное быть "деловым партнером" нужных людей. :mrgreen:
Кто еще? Гонтарева? Да она ангел - никогда! И у нее тоже нет интересов в БС как и у ее шефа! :mrgreen:
Вот и ломаю голову - кому-же это было надо? "Может Зинка взяла?" (М.А. Булгаков, "Собачье сердце") :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 19:34

Re: Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність Украї

  player написав:расследования американского детективного агентства Krol


https://ru.sputnik.md/economics/2017041 ... hetam.html
Деятельность этого, одного из самых высокооплачиваемых детективных агентств в мире, часто вызывала недоуменные вопросы и провоцировала крупные, в том числе международные, скандалы. Агентство неоднократно подозревалось и обвинялось в проведении заказных расследований с определенным результатом, "отбеливании" заказчиков, в многочисленных попытках разрушить репутацию политиков, бизнесменов, общественных деятелей.

https://www.kommersant.ru/doc/1383320
Все это в итоге и привело к тому, что нынешний владелец агентства продает его себе в убыток. Покупатель — едва ли не крупнейший конкурент Kroll: американская компания Altegrity. Сделка по продаже пока еще не завершена, и когда это случится, в мире появится безусловный лидер на рынке корпоративных расследований и риск-менеджмента.
Востаннє редагувалось shapo в Нед 03 лют, 2019 19:36, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 19:34

Re: Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність Украї

  rjkz написав:Вот и ломаю голову - кому-же это было надо?

Гонтаревій - не було куди подіти 150 млрд рефінансування. :)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%BA%D1%83
Валерія Гонтарева на прес-конференції у грудні 2016[57]: «Інспекційні перевірки НБУ виявили нестачу капіталу „ПриватБанку“. На 1 квітня 2015 року вона становила 113 млрд гривень, до чого призвела криза в українській економіці і неправильна кредитна політика „ПриватБанку“. Понад 97 % корпоративного портфеля, який становив 150 млрд грн на 1 квітня 2015 року, були кредити, пов'язані з акціонерами компанії.
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