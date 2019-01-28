Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
player написав:Вы эту ссылку показывайте не мне, а тем "патриотам" Украины, которые сейчас живут и "бедствуют" в Москве, Австрии и в прочих Израилях: Черновецкому, Ставицкому, Коломойскому... Которые ждут победы своих ребят на выборах президента и ВР, дабы вернуть свое добро, горбом нажитое. А пока Кабмин докапитализировал Приватбанк, деньги которого Беня успешно рассовал по свом нычкам. А это 155,4 млрд гривен, что в три раза больше долгов населения за коммуналку., Так что голосуйте за гражданина Израиля, он вам всё потом вернет на блюдечке, да ещё с добавкой.
Без вонючего антиизраильского оттенка который заменил привычный и любимый антисемитизм не способен написать ни строчки. Про Лондонский суд слышать не приходилось? Вот когда он вынесет вердикт кто и у кого что украл м.б. придется некоторым нынешним работникам сухари сушить за такую "докапитализацию"
shapo написав: Про Лондонский суд слышать не приходилось? Вот когда он вынесет вердикт кто и у кого что украл м.б. придется некоторым нынешним работникам сухари сушить за такую "докапитализацию"
А кто сказал что Беня что-то украл? Вы читать умеете? Написано было ясно - рассовал, что не одно и тоже. Куда и кому, надеюсь что когда то прояснится. Что касается лондонского суда, то судья Фанкорт признал, что банку удалось доказать факт мошенничества на сотни миллионов долларов. Это не мои слова, а английского судьи. По официалным данным расследования американского детективного агентства Kroll, которое было проведено по заказу Нацбанка, бизнесмен Игорь Коломойский умышленно банкротил крупнейший в Украине «Приватбанк» и незаконно вывел из Украины $5,5 млрд. https://www.capital.ua/ru/publication/1 ... mi-iz-vody
shapo написав: Про Лондонский суд слышать не приходилось? Вот когда он вынесет вердикт кто и у кого что украл м.б. придется некоторым нынешним работникам сухари сушить за такую "докапитализацию"
А кто сказал что Беня что-то украл? Вы читать умеете? Написано было ясно - рассовал, что не одно и тоже. Куда и кому, надеюсь что когда то прояснится. Что касается лондонского суда, то судья Фанкорт признал, что банку удалось доказать факт мошенничества на сотни миллионов долларов. Это не мои слова, а английского судьи. По официалным данным расследования американского детективного агентства Kroll, которое было проведено по заказу Нацбанка, бизнесмен Игорь Коломойский умышленно банкротил крупнейший в Украине «Приватбанк» и незаконно вывел из Украины $5,5 млрд. https://www.capital.ua/ru/publication/1 ... mi-iz-vody
Ответьте мне на один вопрос - для чего надо было растить бизнес с 1992 года, вывести его в разряд сверхбанка (по украинским меркам), занять 40% банковского рынка Украины? Чтобы якобы вывести 5,5 ярда и "отдать" за 1 грн? Такой бизнес не отдают и даже не продают. А вот отжать удалось. Очевидно, у кого-то был огромный интерес прибрать к рукам такой кусок. Кому-бы такое коварство могло прийти в голову? Пороху? НЕт! Нет, конечно! Как такое можно даже подумать? Президент страны! Да у него вообще нет интересов в банковской сфере! Ну кроме МИБа, который единственный рос как на дрожжах с начала войны. Даже банк ахмета по-началу полинял (за какие-то шиши-же надо было содержать это все отребье на востоке), но сейчас очень неплохо себя чувствует - главное быть "деловым партнером" нужных людей. Кто еще? Гонтарева? Да она ангел - никогда! И у нее тоже нет интересов в БС как и у ее шефа! Вот и ломаю голову - кому-же это было надо? "Может Зинка взяла?" (М.А. Булгаков, "Собачье сердце")
player написав:расследования американского детективного агентства Krol
https://ru.sputnik.md/economics/2017041 ... hetam.html Деятельность этого, одного из самых высокооплачиваемых детективных агентств в мире, часто вызывала недоуменные вопросы и провоцировала крупные, в том числе международные, скандалы. Агентство неоднократно подозревалось и обвинялось в проведении заказных расследований с определенным результатом, "отбеливании" заказчиков, в многочисленных попытках разрушить репутацию политиков, бизнесменов, общественных деятелей.
https://www.kommersant.ru/doc/1383320 Все это в итоге и привело к тому, что нынешний владелец агентства продает его себе в убыток. Покупатель — едва ли не крупнейший конкурент Kroll: американская компания Altegrity. Сделка по продаже пока еще не завершена, и когда это случится, в мире появится безусловный лидер на рынке корпоративных расследований и риск-менеджмента.
Востаннє редагувалось shapo в Нед 03 лют, 2019 19:36, всього редагувалось 2 разів.
Валерія Гонтарева на прес-конференції у грудні 2016[57]: «Інспекційні перевірки НБУ виявили нестачу капіталу „ПриватБанку“. На 1 квітня 2015 року вона становила 113 млрд гривень, до чого призвела криза в українській економіці і неправильна кредитна політика „ПриватБанку“. Понад 97 % корпоративного портфеля, який становив 150 млрд грн на 1 квітня 2015 року, були кредити, пов'язані з акціонерами компанії.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
И зачем мне этот молдавский спутник или статейка 2010года? Посолиднее источника не нашли?
In August 2010, Kroll was acquired by Altegrity, Inc. in an all-cash transaction valued at $1.13 billion. Altegrity's family of companies also included USIS and Explore. It is principally owned by Providence Equity Partners.[11] Altegrity declared bankruptcy in 2015.[citation needed]
Kroll was bought by Corporate Risk Holdings, LLC,[12] which is also the parent company of two separately managed information service businesses: HireRight and Kroll Ontrack.[citation needed]
On October 21, 2016, Carlyle Group-owned LDiscovery acquired Kroll Ontrack in an all cash transaction valued at roughly $410 million,[13] from which time Kroll Ontrack operated as a separate company.[citation needed]
player написав:Ответьте мне на один вопрос - для чего надо было растить бизнес с 1992 года, вывести его в разряд сверхбанка (по украинским меркам), занять 40% банковского рынка Украины? Чтобы якобы вывести 5,5 ярда и "отдать" за 1 грн? Такой бизнес не отдают и даже не продают.
А что тут непонятного? Чем жирнее кабанчик, тем он дороже стоит. Вот Тигипко например, учуяв мировой кризис 2008г. вовремя продал шведам свой ТАС-Комерцбанк за 735 млн. долларов. А потом шведы, поняв что сделали фигню, еле от него избавились, продав за копейки. Беня тот момент прозевал. Но зато поумнел. Предвидя будущее негативное развитие событий (напряженка с РФ и скорое начало очередного финансового кризиса) который может в разы обесценить его активы, он вполне мог сало перепрятать.
P.S. Если честно, то обсуждать дальше этот тандем уже желания нет. У нас демократическое государство, так что голосуйте за кого хотите.
player написав:И зачем мне этот молдавский спутник или статейка 2010года? Посолиднее источника не нашли?
Бывший совладелец ПриватБанка Игорь Коломойский считает обнародованное Национальным банком расследование компании Kroll бездоказательным.
"Многомесячное "независимое расследование" компании Kroll воплотилось в презентацию объемом семь страниц, оформленную на бланке Национального банка Украины, а не компании-исполнителя, и не подтверждено ни надлежащим образом составленным отчетом, ни какими-либо доказательствами", - такую позицию Коломойского передал Ліга.net адвокат бизнесмена Игорь Барсученко