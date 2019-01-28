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Порошенко назвав єдиний шлях
зберегти незалежність України

Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 22:21

  player написав:Ну, насмешили. А что ещё мог заявить адвокат? Если Kroll дал фиктивные сведения, то им светит или тюрьма или миллионные иски. Там не дураки сидят да и законы суровые.
Кстати бланки и всякие печати это уже нонсенс. Пережиток. Это всё есть в базе данных и кому нужно тот их легко может найти. Трамп вообще заявления делает в Твиттере, лежа дома на диване.


И кто подаст в суд на Кролл? Неужели украинское правительство?
И где база данных Кролл с результатами расследований по Приватбанку раз бланков у них не оказалось?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 23:14

  shapo написав:
  player написав:Ну, насмешили. А что ещё мог заявить адвокат? Если Kroll дал фиктивные сведения, то им светит или тюрьма или миллионные иски. Там не дураки сидят да и законы суровые.
Кстати бланки и всякие печати это уже нонсенс. Пережиток. Это всё есть в базе данных и кому нужно тот их легко может найти. Трамп вообще заявления делает в Твиттере, лежа дома на диване.


И кто подаст в суд на Кролл? Неужели украинское правительство?
И где база данных Кролл с результатами расследований по Приватбанку раз бланков у них не оказалось?

Послушайте, ну вы вроде взрослый человек. Что значит бланков НЕ ОКАЗАЛОСЬ у фирмы ценой в пол. миллиарда? Это у вас может бланков не оказаться. А им они может просто не нужны. У меня родственник окончил университет в Голландии. Говорю, покажи диплом. Показывает бумажку с подписью. Все. Спрашиваю, а корочки, тиснение, печати. Отвечает, все в базе универа. Корочки и печати легко подделать. Кто этой бумаге не верит, пусть делает запрос в универ. Ответ пришлют в течении суток.
Вы вот услугами нотариуса пользуетесь? Если да, то все ваши сделки есть в базе данных минюста. Но они там есть для тех у кого туда есть доступ, а не для вас, так как это конфиденциальная информация.
На Kroll может подать иск Коломойский, если суд сочтет что он не виновен, а Kroll его оболгал с 5.5млрд$
И мало им тогда не покажется, так как сумма огромная.
Там просто пропетлять уже не получится.
Так что не будем зря тратить время на пустую писанину.
player
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