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Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 03 лют, 2019 22:21
player написав:
Ну, насмешили. А что ещё мог заявить адвокат? Если Kroll дал фиктивные сведения, то им светит или тюрьма или миллионные иски. Там не дураки сидят да и законы суровые.
Кстати бланки и всякие печати это уже нонсенс. Пережиток. Это всё есть в базе данных и кому нужно тот их легко может найти. Трамп вообще заявления делает в Твиттере, лежа дома на диване.
И кто подаст в суд на Кролл? Неужели украинское правительство?
И где база данных Кролл с результатами расследований по Приватбанку раз бланков у них не оказалось?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Нед 03 лют, 2019 23:14
shapo написав: player написав:
Ну, насмешили. А что ещё мог заявить адвокат? Если Kroll дал фиктивные сведения, то им светит или тюрьма или миллионные иски. Там не дураки сидят да и законы суровые.
Кстати бланки и всякие печати это уже нонсенс. Пережиток. Это всё есть в базе данных и кому нужно тот их легко может найти. Трамп вообще заявления делает в Твиттере, лежа дома на диване.
И кто подаст в суд на Кролл? Неужели украинское правительство?
И где база данных Кролл с результатами расследований по Приватбанку раз бланков у них не оказалось?
Послушайте, ну вы вроде взрослый человек. Что значит бланков НЕ ОКАЗАЛОСЬ у фирмы ценой в пол. миллиарда? Это у вас может бланков не оказаться. А им они может просто не нужны. У меня родственник окончил университет в Голландии. Говорю, покажи диплом. Показывает бумажку с подписью. Все. Спрашиваю, а корочки, тиснение, печати. Отвечает, все в базе универа. Корочки и печати легко подделать. Кто этой бумаге не верит, пусть делает запрос в универ. Ответ пришлют в течении суток.
Вы вот услугами нотариуса пользуетесь? Если да, то все ваши сделки есть в базе данных минюста. Но они там есть для тех у кого туда есть доступ, а не для вас, так как это конфиденциальная информация.
На Kroll может подать иск Коломойский, если суд сочтет что он не виновен, а Kroll его оболгал с 5.5млрд$
И мало им тогда не покажется, так как сумма огромная.
Там просто пропетлять уже не получится.
Так что не будем зря тратить время на пустую писанину.
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player
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Додано: Пон 04 лют, 2019 07:19
player написав:
Послушайте, ну вы вроде взрослый человек. Что значит бланков НЕ ОКАЗАЛОСЬ у фирмы ценой в пол. миллиарда? Это у вас может бланков не оказаться. А им они может просто не нужны. У меня родственник окончил университет в Голландии. Говорю, покажи диплом. Показывает бумажку с подписью. Все. Спрашиваю, а корочки, тиснение, печати. Отвечает, все в базе универа. Корочки и печати легко подделать. Кто этой бумаге не верит, пусть делает запрос в универ. Ответ пришлют в течении суток.
Вы вот услугами нотариуса пользуетесь? Если да, то все ваши сделки есть в базе данных минюста. Но они там есть для тех у кого туда есть доступ, а не для вас, так как это конфиденциальная информация.
На Kroll может подать иск Коломойский, если суд сочтет что он не виновен, а Kroll его оболгал с 5.5млрд$
И мало им тогда не покажется, так как сумма огромная.
Там просто пропетлять уже не получится.
Так что не будем зря тратить время на пустую писанину.
Конечно, когда нечего ответить, то нужно объявить ненужной писаниной.
Про бумажки из Голландии расскажите адвокату Коломойского который там живет и не знает этого в отличие от вас.
Коломойский подавал иск на НБУ ,а подавать иски на всех кого за бюджетные деньги наймет эта контора для оправдания своих противоправных дел просто глупо.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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