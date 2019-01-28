Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України

Додано: Нед 03 лют, 2019 23:14

shapo написав: player написав: Ну, насмешили. А что ещё мог заявить адвокат? Если Kroll дал фиктивные сведения, то им светит или тюрьма или миллионные иски. Там не дураки сидят да и законы суровые.

Кстати бланки и всякие печати это уже нонсенс. Пережиток. Это всё есть в базе данных и кому нужно тот их легко может найти. Трамп вообще заявления делает в Твиттере, лежа дома на диване. Ну, насмешили. А что ещё мог заявить адвокат? Если Kroll дал фиктивные сведения, то им светит или тюрьма или миллионные иски. Там не дураки сидят да и законы суровые.Кстати бланки и всякие печати это уже нонсенс. Пережиток. Это всё есть в базе данных и кому нужно тот их легко может найти. Трамп вообще заявления делает в Твиттере, лежа дома на диване.



И кто подаст в суд на Кролл? Неужели украинское правительство?

И где база данных Кролл с результатами расследований по Приватбанку раз бланков у них не оказалось? И кто подаст в суд на Кролл? Неужели украинское правительство?И где база данных Кролл с результатами расследований по Приватбанку раз бланков у них не оказалось?

Послушайте, ну вы вроде взрослый человек. Что значит бланков НЕ ОКАЗАЛОСЬ у фирмы ценой в пол. миллиарда? Это у вас может бланков не оказаться. А им они может просто не нужны. У меня родственник окончил университет в Голландии. Говорю, покажи диплом. Показывает бумажку с подписью. Все. Спрашиваю, а корочки, тиснение, печати. Отвечает, все в базе универа. Корочки и печати легко подделать. Кто этой бумаге не верит, пусть делает запрос в универ. Ответ пришлют в течении суток.Вы вот услугами нотариуса пользуетесь? Если да, то все ваши сделки есть в базе данных минюста. Но они там есть для тех у кого туда есть доступ, а не для вас, так как это конфиденциальная информация.На Kroll может подать иск Коломойский, если суд сочтет что он не виновен, а Kroll его оболгал с 5.5млрд$И мало им тогда не покажется, так как сумма огромная.Там просто пропетлять уже не получится.Так что не будем зря тратить время на пустую писанину.