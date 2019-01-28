Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України
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player написав:Ну, насмешили. А что ещё мог заявить адвокат? Если Kroll дал фиктивные сведения, то им светит или тюрьма или миллионные иски. Там не дураки сидят да и законы суровые. Кстати бланки и всякие печати это уже нонсенс. Пережиток. Это всё есть в базе данных и кому нужно тот их легко может найти. Трамп вообще заявления делает в Твиттере, лежа дома на диване.
И кто подаст в суд на Кролл? Неужели украинское правительство? И где база данных Кролл с результатами расследований по Приватбанку раз бланков у них не оказалось?
player написав:Ну, насмешили. А что ещё мог заявить адвокат? Если Kroll дал фиктивные сведения, то им светит или тюрьма или миллионные иски. Там не дураки сидят да и законы суровые. Кстати бланки и всякие печати это уже нонсенс. Пережиток. Это всё есть в базе данных и кому нужно тот их легко может найти. Трамп вообще заявления делает в Твиттере, лежа дома на диване.
И кто подаст в суд на Кролл? Неужели украинское правительство? И где база данных Кролл с результатами расследований по Приватбанку раз бланков у них не оказалось?
Послушайте, ну вы вроде взрослый человек. Что значит бланков НЕ ОКАЗАЛОСЬ у фирмы ценой в пол. миллиарда? Это у вас может бланков не оказаться. А им они может просто не нужны. У меня родственник окончил университет в Голландии. Говорю, покажи диплом. Показывает бумажку с подписью. Все. Спрашиваю, а корочки, тиснение, печати. Отвечает, все в базе универа. Корочки и печати легко подделать. Кто этой бумаге не верит, пусть делает запрос в универ. Ответ пришлют в течении суток. Вы вот услугами нотариуса пользуетесь? Если да, то все ваши сделки есть в базе данных минюста. Но они там есть для тех у кого туда есть доступ, а не для вас, так как это конфиденциальная информация. На Kroll может подать иск Коломойский, если суд сочтет что он не виновен, а Kroll его оболгал с 5.5млрд$ И мало им тогда не покажется, так как сумма огромная. Там просто пропетлять уже не получится. Так что не будем зря тратить время на пустую писанину.
player написав:Послушайте, ну вы вроде взрослый человек. Что значит бланков НЕ ОКАЗАЛОСЬ у фирмы ценой в пол. миллиарда? Это у вас может бланков не оказаться. А им они может просто не нужны. У меня родственник окончил университет в Голландии. Говорю, покажи диплом. Показывает бумажку с подписью. Все. Спрашиваю, а корочки, тиснение, печати. Отвечает, все в базе универа. Корочки и печати легко подделать. Кто этой бумаге не верит, пусть делает запрос в универ. Ответ пришлют в течении суток. Вы вот услугами нотариуса пользуетесь? Если да, то все ваши сделки есть в базе данных минюста. Но они там есть для тех у кого туда есть доступ, а не для вас, так как это конфиденциальная информация. На Kroll может подать иск Коломойский, если суд сочтет что он не виновен, а Kroll его оболгал с 5.5млрд$ И мало им тогда не покажется, так как сумма огромная. Там просто пропетлять уже не получится. Так что не будем зря тратить время на пустую писанину.
Конечно, когда нечего ответить, то нужно объявить ненужной писаниной. Про бумажки из Голландии расскажите адвокату Коломойского который там живет и не знает этого в отличие от вас. Коломойский подавал иск на НБУ ,а подавать иски на всех кого за бюджетные деньги наймет эта контора для оправдания своих противоправных дел просто глупо.
zaton написав:Puente Фігня у тому, запропонувати замість існуючого нема кого, бо вони всі однакові. Що та Юля, що Петя, що Вова. Що пропонує існуючий? Купу лозунгів. Ніяких економічних перемог фактично немає. Оті біля 300 ніби-то заводів, що відкрилися, то треба ще дивитися, що то за заводи, які там умови праці, яка зарплатня, які технології. І список різко скоротиться. Я знаю, про що пишу. Натомість існуючий пропонує купу гуманітарних/духовних лозунгів, типу віра, мова. Але усі, сподіваюся, розуміють, що бог нікому нічого ще не зробив. Так, томос, усе таке, відхід від моск патріархату, але ж одночасно іде хвиля загону лехторату у церкву. Типу, ти сподівайся, молися, у нас томов, своя церква, буде тобі добре, а поки грошей немає. Оце лякає, ото заганяння у церкву. Я чомусь думаю, що ота шуміха з Вовою на плюсах 31го грудня була не даремна. Хто дивився привітання президента? Воно ж було як ніколи ніяке, ніачом. Прозвучала дата 15е грудня. Тобто якби не та дата, то взагали президентові не було про що говорити. А так, з"явився Вова, наробив купу галасу, усі пересічні і так дивилися плюси, на це і було розраховано. А так, поки ми вже навіть не аграрною країною стаємо, а такою собі буферною зоною між Росією та притулком для мігрантів. Якось так...
Правильно пишите. Интересно, а Коломойскому есть разница кто будет Вова или Юля? Или для него без разницы,он и там и там в плюсах?
Puente написав:Ніхто не знає , хто , що і як буде Зеленський - він така собі темна конячка . Що він в сфері Коломойського - напевно , але Коломойський зараз уже в сфері чи не ФБР ... Сидить же безвилізно в Ізраїлі .
Puente написав:Ніхто не знає , хто , що і як буде Зеленський - він така собі темна конячка . Що він в сфері Коломойського - напевно , але Коломойський зараз уже в сфері чи не ФБР ... Сидить же безвилізно в Ізраїлі .
Чей-то? В Швейцарии тоже не плохо.
Давно в Израиле.
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И шо, его в Швейцарию на свою виллу и по швейцарскому паспорту теперь не пускают? Сидит безвыездно в Израиле? "Бееедненький" ("Формула любви")