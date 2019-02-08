Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України
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player написав:Ну, насмешили. А что ещё мог заявить адвокат? Если Kroll дал фиктивные сведения, то им светит или тюрьма или миллионные иски. Там не дураки сидят да и законы суровые. Кстати бланки и всякие печати это уже нонсенс. Пережиток. Это всё есть в базе данных и кому нужно тот их легко может найти. Трамп вообще заявления делает в Твиттере, лежа дома на диване.
И кто подаст в суд на Кролл? Неужели украинское правительство? И где база данных Кролл с результатами расследований по Приватбанку раз бланков у них не оказалось?
player написав:Ну, насмешили. А что ещё мог заявить адвокат? Если Kroll дал фиктивные сведения, то им светит или тюрьма или миллионные иски. Там не дураки сидят да и законы суровые. Кстати бланки и всякие печати это уже нонсенс. Пережиток. Это всё есть в базе данных и кому нужно тот их легко может найти. Трамп вообще заявления делает в Твиттере, лежа дома на диване.
И кто подаст в суд на Кролл? Неужели украинское правительство? И где база данных Кролл с результатами расследований по Приватбанку раз бланков у них не оказалось?
Послушайте, ну вы вроде взрослый человек. Что значит бланков НЕ ОКАЗАЛОСЬ у фирмы ценой в пол. миллиарда? Это у вас может бланков не оказаться. А им они может просто не нужны. У меня родственник окончил университет в Голландии. Говорю, покажи диплом. Показывает бумажку с подписью. Все. Спрашиваю, а корочки, тиснение, печати. Отвечает, все в базе универа. Корочки и печати легко подделать. Кто этой бумаге не верит, пусть делает запрос в универ. Ответ пришлют в течении суток. Вы вот услугами нотариуса пользуетесь? Если да, то все ваши сделки есть в базе данных минюста. Но они там есть для тех у кого туда есть доступ, а не для вас, так как это конфиденциальная информация. На Kroll может подать иск Коломойский, если суд сочтет что он не виновен, а Kroll его оболгал с 5.5млрд$ И мало им тогда не покажется, так как сумма огромная. Там просто пропетлять уже не получится. Так что не будем зря тратить время на пустую писанину.
player написав:Послушайте, ну вы вроде взрослый человек. Что значит бланков НЕ ОКАЗАЛОСЬ у фирмы ценой в пол. миллиарда? Это у вас может бланков не оказаться. А им они может просто не нужны. У меня родственник окончил университет в Голландии. Говорю, покажи диплом. Показывает бумажку с подписью. Все. Спрашиваю, а корочки, тиснение, печати. Отвечает, все в базе универа. Корочки и печати легко подделать. Кто этой бумаге не верит, пусть делает запрос в универ. Ответ пришлют в течении суток. Вы вот услугами нотариуса пользуетесь? Если да, то все ваши сделки есть в базе данных минюста. Но они там есть для тех у кого туда есть доступ, а не для вас, так как это конфиденциальная информация. На Kroll может подать иск Коломойский, если суд сочтет что он не виновен, а Kroll его оболгал с 5.5млрд$ И мало им тогда не покажется, так как сумма огромная. Там просто пропетлять уже не получится. Так что не будем зря тратить время на пустую писанину.
Конечно, когда нечего ответить, то нужно объявить ненужной писаниной. Про бумажки из Голландии расскажите адвокату Коломойского который там живет и не знает этого в отличие от вас. Коломойский подавал иск на НБУ ,а подавать иски на всех кого за бюджетные деньги наймет эта контора для оправдания своих противоправных дел просто глупо.
zaton написав:Puente Фігня у тому, запропонувати замість існуючого нема кого, бо вони всі однакові. Що та Юля, що Петя, що Вова. Що пропонує існуючий? Купу лозунгів. Ніяких економічних перемог фактично немає. Оті біля 300 ніби-то заводів, що відкрилися, то треба ще дивитися, що то за заводи, які там умови праці, яка зарплатня, які технології. І список різко скоротиться. Я знаю, про що пишу. Натомість існуючий пропонує купу гуманітарних/духовних лозунгів, типу віра, мова. Але усі, сподіваюся, розуміють, що бог нікому нічого ще не зробив. Так, томос, усе таке, відхід від моск патріархату, але ж одночасно іде хвиля загону лехторату у церкву. Типу, ти сподівайся, молися, у нас томов, своя церква, буде тобі добре, а поки грошей немає. Оце лякає, ото заганяння у церкву. Я чомусь думаю, що ота шуміха з Вовою на плюсах 31го грудня була не даремна. Хто дивився привітання президента? Воно ж було як ніколи ніяке, ніачом. Прозвучала дата 15е грудня. Тобто якби не та дата, то взагали президентові не було про що говорити. А так, з"явився Вова, наробив купу галасу, усі пересічні і так дивилися плюси, на це і було розраховано. А так, поки ми вже навіть не аграрною країною стаємо, а такою собі буферною зоною між Росією та притулком для мігрантів. Якось так...
Правильно пишите. Интересно, а Коломойскому есть разница кто будет Вова или Юля? Или для него без разницы,он и там и там в плюсах?
Puente написав:Ніхто не знає , хто , що і як буде Зеленський - він така собі темна конячка . Що він в сфері Коломойського - напевно , але Коломойський зараз уже в сфері чи не ФБР ... Сидить же безвилізно в Ізраїлі .
Puente написав:Ніхто не знає , хто , що і як буде Зеленський - він така собі темна конячка . Що він в сфері Коломойського - напевно , але Коломойський зараз уже в сфері чи не ФБР ... Сидить же безвилізно в Ізраїлі .
Чей-то? В Швейцарии тоже не плохо.
Давно в Израиле.
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И шо, его в Швейцарию на свою виллу и по швейцарскому паспорту теперь не пускают? Сидит безвыездно в Израиле? "Бееедненький" ("Формула любви")
rjkz написав:[quote="4567159:Puente"]Ніхто не знає , хто , що і як буде Зеленський - він така собі темна конячка . Що він в сфері Коломойського - напевно , але Коломойський зараз уже в сфері чи не ФБР ... Сидить же безвилізно в Ізраїлі .
Чей-то? В Швейцарии тоже не плохо.
Давно в Израиле.
Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
И шо, его в Швейцарию на свою виллу и по швейцарскому паспорту теперь не пускают? Сидит безвыездно в Израиле? "Бееедненький" ("Формула любви") [/quote] Ему для суда выгодно что он резидент Израиля.
Путин не боится НАТО. Зато очень боится потерять деньги
Дмитрий Литвин журналист
Украина не пользуется возможностью отомстить путинскому государству за войну Коррупция - главный инструмент Путина для управления Россией. Путин позволяет своим подельникам обналичивать власть на всех уровнях в обмен на лояльность. Это работает и для высших силовиков, и для простых ментов, и для самых влиятельных управленцев и для самого последнего районного царька.
Коррупция обеспечивает Путину полный контроль. Каждому в государственной системе он знает или может узнать цену. И в случае нелояльности или какой-то фатальной ошибки, да и просто ради выгоды для Кремля – любого в России могут за коррупцию и поймать.
В России уже давно не новость уголовные дела против министров и губернаторов, генералов федерального значения и баронов в национальных республиках. То взятка, то вымогательство, то хищения, то мошенничество... И это не фейковая активность – часто всё заканчивается реальными тюремными сроками.
Коррупции, конечно, меньше не становится. Впрочем, и цель-то не в этом. Ещё раз: это просто эффективный способ держать всех в узде – и топовых деятелей, и самую обычную мелочь.
При этом Путин не обделяет и себя с друзьями. Например, какой ни возьми крупный российский строительный проект ценой в миллиарды долларов и с политическим обоснованием, везде найдётся путинский дружочек. От приятелей и давних соратников ещё по Петербургу до сослуживцев в КГБ и приобретённых уже во время президентства друзей, в том числе и иностранных.
Это весьма широкий круг людей, которые за путинские годы накопили огромные состояния. Кто-то из них получил богатство и вправду лично для себя. На ком-то – просто "висят" чужие деньги или имущество, которые нельзя показать под фамилией настоящего владельца.
Доходит даже до курьёзных случаев. Чего стоит один только, например, далёкий от бизнес-активности виолончелист с несколькими миллиардами долларов и фантастическим везением в отношениях с российскими государственными банками и компаниями. Секрет его не сложен – давнее знакомство с Путиным.
Оборотная сторона и такой дружбы и такого управления Россией – это зацепки, которые путинская группа оставила по всему свету. В самых привлекательных юрисдикциях у них что-нибудь, да есть.
Коррупция ведь не имеет смысла без того, чтобы наслаждаться красотой жизни. Да, в России попадаются коррупционеры совершенно без фантазии и культуры, которые хранят доллары пачками в коробках из-под обуви. Но это исключения. Большинство таки тянется к прекрасному. К недвижимости в Европе и в лучших местах Азии (некоторые даже Америки не боятся), к вложениям в приличные банки, к качественному образованию и надёжному будущему для своих детей подальше от российского мрака...
Все эти зацепки, если ими воспользоваться, могут больно ударить по хозяевам России и по Путину лично. Вряд ли им хочется, чтобы их дети и другие наследники судились за нажитое "непосильным трудом" отцов и матерей. Вряд ли им самим хочется доказывать, что все эти доллары и евро, вся эта недвижимость и ценные бумаги, доли в компаниях и даже произведения искусства, накопленные за годы Путина, – нельзя отбирать.
Вспомните, сколько шороху в Европе и Америке навёл один лишь энергичный человек – Билл Браудер. Решивший привлечь к ответственности российских коррупционеров за доведение до смерти в московском СИЗО юриста компании Браудера – Сергея Магнитского (кстати, выходца из Украины). Итогом деятельности Браудера стал Список Магнитского – перечень российских силовиков и судей, которые фактически убили Сергея и против которых на Западе, в результате, введены санкции.
Активность Браудера способствовала и пересмотру на Западе отношения к токсичным вложениям от коррупционеров и от причастных к нарушению прав человека в странах вроде России.
Браудер за это даже получает своеобразные "приветы" от Путина. Вот на встрече с Трампом в Хельсинки Путин дал понять, что всё ещё рассчитывает достать его, и предложил Трампу организовать допрос Браудера. Ну, конечно, против Браудера в России расследуются уголовные дела – надо же было как-то реагировать и мстить. Но обвинения по этим делам – абсурдные, как против Яценюка за войну в Чечне, и никакой реальной перспективы получить Браудера у Путина нет. Но очень хочется! Уж очень Браудер их всех задел.
Почему всё это важно для нас?
Украинские политики старой формации не могут наносить путинскому государству по-настоящему болезненные удары. То есть, не могут бить путинских дружочков и его самого по активам и возможностям, полученным благодаря коррупции за годы у власти. Хотя именно в этом богатстве – их сердца и души. И они мечтают, что всем этим смогут пользоваться их наследники.
Вот Браудер способен делать им действительно больно, закрывая для них Запад и замораживая деньги, а наши топ-деятели – не способны. Просто потому, что и сами коррумпированы, как путинская группа, и живут ровно такими же заботами и ровно такой же мечтой для своих наследников.
Поэтому даже тем из наших политиков, которые по-настоящему противодействуют России, приходится не выходить за рамки, так сказать, приличий в борьбе.
Они жёстко оппонируют Путину и России в риторике. Противостоят в области символического, эксплуатируя неприятные для Путина лозунги о сближении Украины с ЕС и НАТО. Выбивают на Западе болезненные для Москвы резолюции международных организаций и заявления политиков. Пришлось вот даже томос добыть, чтобы ударить по путинскому государству.
Тем не менее, представьте, каких успехов в борьбе с путинскими силовиками мог бы добиться тот же Браудер, если бы у него были государственные структуры, дипломатия и спецслужбы. Если бы он мог рассчитывать ещё и на поддержку миллионов людей, желающих наказать Россию за агрессию.
Представили? Вот это именно то, что мы упускаем.
Правда в том, что Украина вряд ли когда-нибудь увидит на скамье подсудимых Путина, Шойгу или Бортникова. А также прочих министров, генералов и других российских деятелей, которые обеспечивали войну организационно и финансово.
Но все эти люди оставили по миру столько денежных и имущественных зацепок, что потянуть за них и, таким образом, наказать за войну – было бы справедливо. Даже томос показался бы им детской забавой, если бы они реально лишились активов и будущего для своих наследников.
Наши НАБУ с ГБР при поддержке Минюста вполне могли бы решить эту задачу. Звучит сказочно? А это ведь только потому, что у нас здесь, в Украине, полностью заблокирована борьба с топ-коррупцией. И антикоррупционеров не допустят к поиску миллиардов путинской группы и блокировке личных активов, пока примерно в тех же юрисдикциях приходится прятать своё. В том числе приобретённое уже в годы войны.
Этой темы нет в политике даже на уровне дискуссии. Так что, пока за свои счета, виллы и компании нашим топам страшно, болезненных ударов Путину они не нанесут.