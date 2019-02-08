Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України

Путин не боится НАТО. Зато очень боится потерять деньги



Дмитрий Литвин

журналист



Украина не пользуется возможностью отомстить путинскому государству за войну

Коррупция - главный инструмент Путина для управления Россией. Путин позволяет своим подельникам обналичивать власть на всех уровнях в обмен на лояльность. Это работает и для высших силовиков, и для простых ментов, и для самых влиятельных управленцев и для самого последнего районного царька.



Коррупция обеспечивает Путину полный контроль. Каждому в государственной системе он знает или может узнать цену. И в случае нелояльности или какой-то фатальной ошибки, да и просто ради выгоды для Кремля – любого в России могут за коррупцию и поймать.



В России уже давно не новость уголовные дела против министров и губернаторов, генералов федерального значения и баронов в национальных республиках. То взятка, то вымогательство, то хищения, то мошенничество... И это не фейковая активность – часто всё заканчивается реальными тюремными сроками.



Коррупции, конечно, меньше не становится. Впрочем, и цель-то не в этом. Ещё раз: это просто эффективный способ держать всех в узде – и топовых деятелей, и самую обычную мелочь.



При этом Путин не обделяет и себя с друзьями. Например, какой ни возьми крупный российский строительный проект ценой в миллиарды долларов и с политическим обоснованием, везде найдётся путинский дружочек. От приятелей и давних соратников ещё по Петербургу до сослуживцев в КГБ и приобретённых уже во время президентства друзей, в том числе и иностранных.



Это весьма широкий круг людей, которые за путинские годы накопили огромные состояния. Кто-то из них получил богатство и вправду лично для себя. На ком-то – просто "висят" чужие деньги или имущество, которые нельзя показать под фамилией настоящего владельца.





Доходит даже до курьёзных случаев. Чего стоит один только, например, далёкий от бизнес-активности виолончелист с несколькими миллиардами долларов и фантастическим везением в отношениях с российскими государственными банками и компаниями. Секрет его не сложен – давнее знакомство с Путиным.



Оборотная сторона и такой дружбы и такого управления Россией – это зацепки, которые путинская группа оставила по всему свету. В самых привлекательных юрисдикциях у них что-нибудь, да есть.



Коррупция ведь не имеет смысла без того, чтобы наслаждаться красотой жизни. Да, в России попадаются коррупционеры совершенно без фантазии и культуры, которые хранят доллары пачками в коробках из-под обуви. Но это исключения. Большинство таки тянется к прекрасному. К недвижимости в Европе и в лучших местах Азии (некоторые даже Америки не боятся), к вложениям в приличные банки, к качественному образованию и надёжному будущему для своих детей подальше от российского мрака...



Все эти зацепки, если ими воспользоваться, могут больно ударить по хозяевам России и по Путину лично. Вряд ли им хочется, чтобы их дети и другие наследники судились за нажитое "непосильным трудом" отцов и матерей. Вряд ли им самим хочется доказывать, что все эти доллары и евро, вся эта недвижимость и ценные бумаги, доли в компаниях и даже произведения искусства, накопленные за годы Путина, – нельзя отбирать.



Вспомните, сколько шороху в Европе и Америке навёл один лишь энергичный человек – Билл Браудер. Решивший привлечь к ответственности российских коррупционеров за доведение до смерти в московском СИЗО юриста компании Браудера – Сергея Магнитского (кстати, выходца из Украины). Итогом деятельности Браудера стал Список Магнитского – перечень российских силовиков и судей, которые фактически убили Сергея и против которых на Западе, в результате, введены санкции.



Активность Браудера способствовала и пересмотру на Западе отношения к токсичным вложениям от коррупционеров и от причастных к нарушению прав человека в странах вроде России.



Браудер за это даже получает своеобразные "приветы" от Путина. Вот на встрече с Трампом в Хельсинки Путин дал понять, что всё ещё рассчитывает достать его, и предложил Трампу организовать допрос Браудера. Ну, конечно, против Браудера в России расследуются уголовные дела – надо же было как-то реагировать и мстить. Но обвинения по этим делам – абсурдные, как против Яценюка за войну в Чечне, и никакой реальной перспективы получить Браудера у Путина нет. Но очень хочется! Уж очень Браудер их всех задел.







Почему всё это важно для нас?



Украинские политики старой формации не могут наносить путинскому государству по-настоящему болезненные удары. То есть, не могут бить путинских дружочков и его самого по активам и возможностям, полученным благодаря коррупции за годы у власти. Хотя именно в этом богатстве – их сердца и души. И они мечтают, что всем этим смогут пользоваться их наследники.



Вот Браудер способен делать им действительно больно, закрывая для них Запад и замораживая деньги, а наши топ-деятели – не способны. Просто потому, что и сами коррумпированы, как путинская группа, и живут ровно такими же заботами и ровно такой же мечтой для своих наследников.



Поэтому даже тем из наших политиков, которые по-настоящему противодействуют России, приходится не выходить за рамки, так сказать, приличий в борьбе.



Они жёстко оппонируют Путину и России в риторике. Противостоят в области символического, эксплуатируя неприятные для Путина лозунги о сближении Украины с ЕС и НАТО. Выбивают на Западе болезненные для Москвы резолюции международных организаций и заявления политиков. Пришлось вот даже томос добыть, чтобы ударить по путинскому государству.



Тем не менее, представьте, каких успехов в борьбе с путинскими силовиками мог бы добиться тот же Браудер, если бы у него были государственные структуры, дипломатия и спецслужбы. Если бы он мог рассчитывать ещё и на поддержку миллионов людей, желающих наказать Россию за агрессию.



Представили? Вот это именно то, что мы упускаем.



Правда в том, что Украина вряд ли когда-нибудь увидит на скамье подсудимых Путина, Шойгу или Бортникова. А также прочих министров, генералов и других российских деятелей, которые обеспечивали войну организационно и финансово.



Но все эти люди оставили по миру столько денежных и имущественных зацепок, что потянуть за них и, таким образом, наказать за войну – было бы справедливо. Даже томос показался бы им детской забавой, если бы они реально лишились активов и будущего для своих наследников.



Наши НАБУ с ГБР при поддержке Минюста вполне могли бы решить эту задачу. Звучит сказочно? А это ведь только потому, что у нас здесь, в Украине, полностью заблокирована борьба с топ-коррупцией. И антикоррупционеров не допустят к поиску миллиардов путинской группы и блокировке личных активов, пока примерно в тех же юрисдикциях приходится прятать своё. В том числе приобретённое уже в годы войны.





Этой темы нет в политике даже на уровне дискуссии. Так что, пока за свои счета, виллы и компании нашим топам страшно, болезненных ударов Путину они не нанесут.



Специально для LIGA.net





<a href="http://www.liga.net/">Источник</a>