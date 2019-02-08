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Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 09 лют, 2019 09:36
fokus написав: PasserBy написав:
И даже здесь, на экономическом форуме, с удручающей регулярностью появляются диалоги вида:- пропроизводство снизилось на ... %- ну и что, а вот в России ...
Ну что поделаешь, менталитет–с..
"Хрен с ним, что своя хата сгорела, главное, что у соседа корова сдохла"
Коли у всіх сусідів хати горять - то це пожежа, а наші зрадофіли радіють - це поганий хазяїн винен, а не пожежа.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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