RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Порошенко назвав єдиний шлях
зберегти незалежність України

Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 09:36

  fokus написав:
  PasserBy написав:И даже здесь, на экономическом форуме, с удручающей регулярностью появляются диалоги вида:- пропроизводство снизилось на ... %- ну и что, а вот в России ...

Ну что поделаешь, менталитет–с..
"Хрен с ним, что своя хата сгорела, главное, что у соседа корова сдохла"

Коли у всіх сусідів хати горять - то це пожежа, а наші зрадофіли радіють - це поганий хазяїн винен, а не пожежа. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6996
З нами з: 01.08.15
Подякував: 859 раз.
Подякували: 1026 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 16171819
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У представництві ЄС відповіли, чи є в України шанси... 1, 2, 3
R2 » П'ят 08 лют, 2019 13:14
28 922
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 лют, 2019 08:55
Radon
Порошенко дописав у декларацію майже 28 млн
R2 » П'ят 08 лют, 2019 20:22
1 37
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лют, 2019 20:22
p_a_l
НБУ назвав банки з найбільшим притоком і відтоком...
R2 » П'ят 08 лют, 2019 12:14
5 198
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лют, 2019 20:05
Дядя Дима

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (67468)
09.02.2019 10:23
Рынок ОВГЗ (473)
09.02.2019 10:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.