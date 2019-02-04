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Порошенко назвав єдиний шлях
зберегти незалежність України

Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 09:36

  fokus написав:
  PasserBy написав:И даже здесь, на экономическом форуме, с удручающей регулярностью появляются диалоги вида:- пропроизводство снизилось на ... %- ну и что, а вот в России ...

Ну что поделаешь, менталитет–с..
"Хрен с ним, что своя хата сгорела, главное, что у соседа корова сдохла"

Коли у всіх сусідів хати горять - то це пожежа, а наші зрадофіли радіють - це поганий хазяїн винен, а не пожежа. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 11:25

Re: Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність Украї

  lapay написав:Коли у всіх сусідів хати горять - то це пожежа, а наші зрадофіли радіють - це поганий хазяїн винен, а не пожежа

У сусидив то как раз хата не горит, горит у нас. А у сусидив максимум корова сдохла. Но радости у поцреотов столько, как будто у них действительно хата сгорела.

PS. Я понимаю, что работа обязывает в каждой теме что–то ляпнуть. Но вы ж не халтурьте, потрудитесь хотя бы какую–то примитивную мысль вложить в сообщение, а не просто бессвязный набор ярлыков выплюнуть.
fokus
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 11:30

  fokus написав:
  lapay написав:Коли у всіх сусідів хати горять - то це пожежа, а наші зрадофіли радіють - це поганий хазяїн винен, а не пожежа

У сусидив то как раз хата не горит, горит у нас. А у сусидив максимум корова сдохла. Но радости у поцреотов столько, как будто у них действительно хата сгорела.

PS. Я понимаю, что работа обязывает в каждой теме что–то ляпнуть. Но вы ж не халтурьте, потрудитесь хотя бы какую–то примитивную мысль вложить в сообщение, а не просто бессвязный набор ярлыков выплюнуть.


Так может работа сдельная?
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 11:37

  PasserBy написав:
  rjkz написав:Путин не боится НАТО. Зато очень боится потерять деньги

Этой темы нет в политике даже на уровне дискуссии. Так что, пока за свои счета, виллы и компании нашим топам страшно, болезненных ударов Путину они не нанесут.


Очень хорошая иллюстрация одной из причин украинских проблем. Когда дискуссия о том, что сделать, чтобы повысить эффективность экономики Украины, замещается дискуссией о том, как бороться с Россией. При этом апроиори подразумевается, что вот если у России возникнут существенные проблемы, то у Украины сразу ситуация улучшится. И даже здесь, на экономическом форуме, с удручающей регулярностью появляются диалоги вида:
- пропроизводство снизилось на ... %
- ну и что, а вот в России ...


Я это понимаю немного под другим углом - украинские олигархфрены, неважно - порох, фирташ, бойко, ахметов,..., тимошенко - это отрава того-же разлива, что и за поребриком. А "ворон ворону глаз не выклюет".
Это люди настолько прагматичные для себя лично, что ни за какие интересы своей страны не наступят на горло своему карману.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 12:04

Re: Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність Украї

  fokus написав:У сусидив то как раз хата не горит, горит у нас. А у сусидив максимум корова сдохла. Но радости у поцреотов столько, как будто у них действительно хата сгорела.

Для радості є окремі теми, там, в основному, і обговорюється сусідська корова. Проблема в тому, що зрадофіли не здатні відокремити об'єктивні фактори від суб'єктивних. :(
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 12:07

  lapay написав:Проблема в тому, що зрадофіли не здатні відокремити об'єктивні фактори від суб'єктивних.


Только порохоботы в состоянии отличить объективные факторы от субъективных :wink: :wink: :wink:
Bayern
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 12:10

Re: Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність Украї

  Bayern написав:Только порохоботы в состоянии отличить объективные факторы от субъективных

Нормальні теж можуть, які знають, що таке дослід і контроль. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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