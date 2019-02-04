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Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 09 лют, 2019 09:36
fokus написав: PasserBy написав:
И даже здесь, на экономическом форуме, с удручающей регулярностью появляются диалоги вида:- пропроизводство снизилось на ... %- ну и что, а вот в России ...
Ну что поделаешь, менталитет–с..
"Хрен с ним, что своя хата сгорела, главное, что у соседа корова сдохла"
Коли у всіх сусідів хати горять - то це пожежа, а наші зрадофіли радіють - це поганий хазяїн винен, а не пожежа.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Суб 09 лют, 2019 11:25
lapay написав:
Коли у всіх сусідів хати горять - то це пожежа, а наші зрадофіли радіють - це поганий хазяїн винен, а не пожежа
У сусидив то как раз хата не горит, горит у нас. А у сусидив максимум корова сдохла. Но радости у поцреотов столько, как будто у них действительно хата сгорела.
PS. Я понимаю, что работа обязывает в каждой теме что–то ляпнуть. Но вы ж не халтурьте, потрудитесь хотя бы какую–то примитивную мысль вложить в сообщение, а не просто бессвязный набор ярлыков выплюнуть.
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fokus
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Додано: Суб 09 лют, 2019 11:30
fokus написав: lapay написав:
Коли у всіх сусідів хати горять - то це пожежа, а наші зрадофіли радіють - це поганий хазяїн винен, а не пожежа
У сусидив то как раз хата не горит, горит у нас. А у сусидив максимум корова сдохла. Но радости у поцреотов столько, как будто у них действительно хата сгорела.
PS. Я понимаю, что работа обязывает в каждой теме что–то ляпнуть. Но вы ж не халтурьте, потрудитесь хотя бы какую–то примитивную мысль вложить в сообщение, а не просто бессвязный набор ярлыков выплюнуть.
Так может работа сдельная?
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rjkz
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2
Додано: Суб 09 лют, 2019 11:37
PasserBy написав: rjkz написав:
Путин не боится НАТО. Зато очень боится потерять деньги
Этой темы нет в политике даже на уровне дискуссии. Так что, пока за свои счета, виллы и компании нашим топам страшно, болезненных ударов Путину они не нанесут.
Очень хорошая иллюстрация одной из причин украинских проблем. Когда дискуссия о том, что сделать, чтобы повысить эффективность экономики Украины, замещается дискуссией о том, как бороться с Россией. При этом апроиори подразумевается, что вот если у России возникнут существенные проблемы, то у Украины сразу ситуация улучшится. И даже здесь, на экономическом форуме, с удручающей регулярностью появляются диалоги вида:
- пропроизводство снизилось на ... %
- ну и что, а вот в России ...
Я это понимаю немного под другим углом - украинские олигархфрены, неважно - порох, фирташ, бойко, ахметов,..., тимошенко - это отрава того-же разлива, что и за поребриком. А "ворон ворону глаз не выклюет".
Это люди настолько прагматичные для себя лично, что ни за какие интересы своей страны не наступят на горло своему карману.
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rjkz
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2
Додано: Суб 09 лют, 2019 12:04
fokus написав:
У сусидив то как раз хата не горит, горит у нас. А у сусидив максимум корова сдохла. Но радости у поцреотов столько, как будто у них действительно хата сгорела.
Для радості є окремі теми, там, в основному, і обговорюється сусідська корова. Проблема в тому, що зрадофіли не здатні відокремити об'єктивні фактори від суб'єктивних.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Суб 09 лют, 2019 12:07
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Bayern
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1
Додано: Суб 09 лют, 2019 12:10
Bayern написав:
Только порохоботы в состоянии отличить объективные факторы от субъективных
Нормальні теж можуть, які знають, що таке дослід і контроль.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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