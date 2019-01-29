RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Експорт ІТ-послуг з України
у 2017 році збільшився на...

Експорт ІТ-послуг з України у 2017 році збільшився на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:16

Експорт ІТ-послуг з України у 2017 році збільшився на...

Пропонуємо до обговорення:
Українці у 2017 році продали за кордон послуг у сфері інформаційних технологій на 3,6 мільярда доларів.

Дивися повний текст Експорт ІТ-послуг з України у 2017 році збільшився на півмільярда доларів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86990
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:16

Ви вважаєте, що статті річної давності актуальні і цікаві читачам?
Roman Tik
 
Повідомлень: 181
З нами з: 24.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 20 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
UNIT.City представив доповідь щодо IT-сектору України:...
R2 » Вів 29 січ, 2019 23:23
3 92
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 січ, 2019 11:19
jeugen
Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України 1, 2
R2 » Сер 30 січ, 2019 08:40
11 285
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 січ, 2019 11:17
Igorten
Україна подасть заявку на вступ до ЄС у 2024 році 1, 2, 3
R2 » Вів 29 січ, 2019 16:04
22 1212
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 січ, 2019 10:05
Gastarbaiter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (66889)
30.01.2019 11:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.