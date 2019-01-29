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Експорт ІТ-послуг з України у 2017 році збільшився на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 січ, 2019 11:16
Пропонуємо до обговорення:
Українці у 2017 році продали за кордон послуг у сфері інформаційних технологій на 3,6 мільярда доларів.
Дивися повний текст Експорт ІТ-послуг з України у 2017 році збільшився на півмільярда доларів
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Додано: Сер 30 січ, 2019 11:16
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