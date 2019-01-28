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В Україні визначили
найпрацьовитішу область

В Україні визначили найпрацьовитішу область
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:28

В Україні визначили найпрацьовитішу область

Пропонуємо до обговорення:
До переліку з найбільшою кількістю відпрацьованого робочого часу штатними працівниками торік найчастіше потрапляла Дніпропетровська область - 10 місяців та місто Київ - 11 місяців.

Дивися повний текст В Україні визначили найпрацьовитішу область.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:28

Тю. Так от рушійна сила. Ато європейці вважають, що працювати більше 120годин на місяць - це погано.
jeugen
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