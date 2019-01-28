До переліку з найбільшою кількістю відпрацьованого робочого часу штатними працівниками торік найчастіше потрапляла Дніпропетровська область - 10 місяців та місто Київ - 11 місяців.
Дивися повний текст В Україні визначили найпрацьовитішу область.
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Додано: Сер 30 січ, 2019 11:28
В Україні визначили найпрацьовитішу область
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні визначили найпрацьовитішу область.
Додано: Сер 30 січ, 2019 11:28
Тю. Так от рушійна сила. Ато європейці вважають, що працювати більше 120годин на місяць - це погано.
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