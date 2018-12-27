За минулий 2018 рік кількість покупців в інтернет-просторах збільшилася на майже 500 тис. людей.
Дивися повний текст OLX описав портрет типового українського інтернет-покупця (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 січ, 2019 11:31
OLX описав портрет типового українського...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст OLX описав портрет типового українського інтернет-покупця (інфографіка).
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|