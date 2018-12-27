За минулий 2018 рік кількість покупців в інтернет-просторах збільшилася на майже 500 тис. людей.
Дивися повний текст OLX описав портрет типового українського інтернет-покупця (інфографіка).
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Додано: Сер 30 січ, 2019 11:31
OLX описав портрет типового українського...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст OLX описав портрет типового українського інтернет-покупця (інфографіка).
Додано: Сер 30 січ, 2019 13:04
26-35 летнего украинец ... и имеет средний доход в 5160 грн!!!!!!!!!!!!
Судя по тому что чешут про средние зарплаты, то получается конкретно большие зарплаты имеют те кто возрастом младше 26 и старше 35.
Это статистика от ОЛХ а не от Гройсмана.
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