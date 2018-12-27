RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
OLX описав портрет
типового українського...

OLX описав портрет типового українського...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:31

OLX описав портрет типового українського...

Пропонуємо до обговорення:
За минулий 2018 рік кількість покупців в інтернет-просторах збільшилася на майже 500 тис. людей.

Дивися повний текст OLX описав портрет типового українського інтернет-покупця (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86993
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:31

Краще б безпеку покупців покращили б.
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 373
З нами з: 08.08.18
Подякував: 23 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:04

26-35 летнего украинец ... и имеет средний доход в 5160 грн!!!!!!!!!!!!
Судя по тому что чешут про средние зарплаты, то получается конкретно большие зарплаты имеют те кто возрастом младше 26 и старше 35.
Это статистика от ОЛХ а не от Гройсмана.
p_a_l
 
Повідомлень: 1741
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Чернігів отримав 6 нових тролейбусів українського...
R2 » Чет 27 гру, 2018 10:53
1 139
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 гру, 2018 19:42
Sommer
Представлено оновлений високоточний снаряд українського...
R2 » Сер 19 гру, 2018 14:17
6 345
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 гру, 2018 15:14
Rainbow
Сбербанк вже створив необхідні резерви з українського...
R2 » Сер 12 гру, 2018 20:59
1 98
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 гру, 2018 21:00
beck73

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (329)
30.01.2019 13:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.