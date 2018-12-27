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OLX описав портрет
типового українського...

OLX описав портрет типового українського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:31

OLX описав портрет типового українського...

Пропонуємо до обговорення:
За минулий 2018 рік кількість покупців в інтернет-просторах збільшилася на майже 500 тис. людей.

Дивися повний текст OLX описав портрет типового українського інтернет-покупця (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:31

Краще б безпеку покупців покращили б.
jeugen
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:04

26-35 летнего украинец ... и имеет средний доход в 5160 грн!!!!!!!!!!!!
Судя по тому что чешут про средние зарплаты, то получается конкретно большие зарплаты имеют те кто возрастом младше 26 и старше 35.
Это статистика от ОЛХ а не от Гройсмана.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 14:51

Лучше бы описали портрет типичного жулика-продавца с ОЛХ. Их там намного больше чем порядочных продавцов.
using40
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 15:23

Сделайте отзывы и рейтинг, L/D-дары!
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summacut
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 15:26

Re: OLX описав портрет типового українського...

Каким ж это макаром они определили средний доход покупателя. Клоуны
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:29

  Faceless написав:Каким ж это макаром они определили средний доход покупателя. Клоуны

В общей массе люди одинаковы, просчитываемые и предсказуемые, чем и занимаются политологи, социологи, психологи. 100% объективности понятное дело нет, но довольно точную картину вполне можно составить имея определённую статистику. Но тут мне кажется они промазали процентов на 30-40 в меньшую сторону.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:49

  alex_dvornichenko написав:
  Faceless написав:Каким ж это макаром они определили средний доход покупателя. Клоуны

В общей массе люди одинаковы, просчитываемые и предсказуемые, чем и занимаются политологи, социологи, психологи. 100% объективности понятное дело нет, но довольно точную картину вполне можно составить имея определённую статистику. Но тут мне кажется они промазали процентов на 30-40 в меньшую сторону.

Для такой оценки нужны данные хотя бы части пользователей в плане их доходов. Кто на ОЛХ пишет уровень своего дохода? По какому вообще критерию можно сделать хотя бы примерную оценку? Или может они опрос проводили? По размеру покупки или модели телефона, с которого заходил пользователь, даже с погрешностью 50% это не просчитать и не предстказать
Faceless
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