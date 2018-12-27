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OLX описав портрет типового українського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 31 січ, 2019 13:31
Faceless написав: alex_dvornichenko написав: Faceless написав:
Каким ж это макаром они определили средний доход покупателя. Клоуны
Для такой оценки нужны данные хотя бы части пользователей в плане их доходов. Кто на ОЛХ пишет уровень своего дохода? По какому вообще критерию можно сделать хотя бы примерную оценку? Или может они опрос проводили? По размеру покупки или модели телефона, с которого заходил пользователь, даже с погрешностью 50% это не просчитать и не предстказать
там недавно проводили соц опрос добровольный
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
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