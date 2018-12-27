OLX описав портрет типового українського...

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Faceless написав:Каким ж это макаром они определили средний доход покупателя. Клоуны
Для такой оценки нужны данные хотя бы части пользователей в плане их доходов. Кто на ОЛХ пишет уровень своего дохода? По какому вообще критерию можно сделать хотя бы примерную оценку? Или может они опрос проводили? По размеру покупки или модели телефона, с которого заходил пользователь, даже с погрешностью 50% это не просчитать и не предстказать
p_a_l написав:26-35 летнего украинец ... и имеет средний доход в 5160 грн!!!!!!!!!!!! Судя по тому что чешут про средние зарплаты, то получается конкретно большие зарплаты имеют те кто возрастом младше 26 и старше 35. Это статистика от ОЛХ а не от Гройсмана.