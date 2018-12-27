OLX описав портрет типового українського...

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Faceless написав:Каким ж это макаром они определили средний доход покупателя. Клоуны
Для такой оценки нужны данные хотя бы части пользователей в плане их доходов. Кто на ОЛХ пишет уровень своего дохода? По какому вообще критерию можно сделать хотя бы примерную оценку? Или может они опрос проводили? По размеру покупки или модели телефона, с которого заходил пользователь, даже с погрешностью 50% это не просчитать и не предстказать
p_a_l написав:26-35 летнего украинец ... и имеет средний доход в 5160 грн!!!!!!!!!!!! Судя по тому что чешут про средние зарплаты, то получается конкретно большие зарплаты имеют те кто возрастом младше 26 и старше 35. Это статистика от ОЛХ а не от Гройсмана.
Gastarbaiter У этого министра нулевая. От него толку нет, одни расходы.
Как в Польше например 2016 г. Не думаю что у них сильно выросли зарплаты за 2 года..
"Звичайний польський міністр – у нього є, як правило, квартира, в більшості куплена в кредит. У нього є якась машина, мабуть, вищого класу, але не "Бентлі" чи "Порш", а "Фольксваген Пассат" – така машина, яку не помітиш на вулицях у Варшаві", - пояснює журналіст газети Dziennik Gazeta Prawna Михал Потоцкий.
Про маєтки та гроші законодавців можна дізнатися прямо на сайті Сейму. На сторінці кожного депутата – декларації, до обрання і після року у парламенті. Кожен поляк може подивитися, чи збагатила державна служба народного обранця. "Депутат або сенатор після сплати податків отримує на руки 6600-6700 злотих. Середня зарплата у Польщі – 4000 злотих", - пояснює сенатор Ян Марія Яцковські. Для розуміння: зарплата польських депутатів у перерахунку на гривні складає 45 тисяч, а середня польська – 27 тисяч Більше читайте тут: https://tsn.ua/politika/vischi-zarplati ... 43995.html
2015..
Польша О зарплатах польских министров в 2015 году пишет издание Money.pl. Согласно его информации, премьер-министр получает 15 тысяч злотых ($3,775), с надбавками - порядка 16,7 тысяч злотых ($4,203). Вице-премьеры зарабатывают по 12,800 злотых ($3,221), министры - 8,500 злотых, а с доплатами - 12,500 злотых ($3,146).
Украина В мае 2016 года заработная плата премьер-министра Украины Владимира Гройсмана составила 21 904 гривны ($ 876), зарплата Генпрокурора Юрия Луценко составляет 35 тысяч гривен ($1400). Депутатская зарплата, в среднем, 17, 650 грн (порядка $700).