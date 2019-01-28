Рада Національного банку рекомендує правлінню регулятора та уряду підвищити рівень координації в частині складання економічних прогнозів.
Дивися повний текст Бюджет пропонують формувати на інфляційному прогнозі НБУ.
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Додано: Сер 30 січ, 2019 12:28
Бюджет пропонують формувати на інфляційному прогнозі НБУ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Бюджет пропонують формувати на інфляційному прогнозі НБУ.
Додано: Сер 30 січ, 2019 12:29
Ну вот как, при поднятии стоимости на газ примерно на 20% и других ком. услуг инфляция будет 7,4%?????? Это поднятие цены входит в стоимость практически любого товара и услуги!!!
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