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Бюджет пропонують формувати
на інфляційному прогнозі НБУ

Бюджет пропонують формувати на інфляційному прогнозі НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 12:28

Бюджет пропонують формувати на інфляційному прогнозі НБУ

Пропонуємо до обговорення:
Рада Національного банку рекомендує правлінню регулятора та уряду підвищити рівень координації в частині складання економічних прогнозів.

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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 12:29

Ну вот как, при поднятии стоимости на газ примерно на 20% и других ком. услуг инфляция будет 7,4%?????? Это поднятие цены входит в стоимость практически любого товара и услуги!!!
сова
 
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