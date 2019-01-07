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Банки очікують припливу
депозитів українців

Банки очікують припливу депозитів українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 12:59

Банки очікують припливу депозитів українців

Пропонуємо до обговорення:
Дві третини банків очікують подальшого припливу депозитів населення у 2019 році.

Дивися повний текст Банки очікують припливу депозитів українців.
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