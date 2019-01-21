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Уряд оновив норми споживання
газу для тих, у кого немає...

Уряд оновив норми споживання газу для тих, у кого немає...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:16

Уряд оновив норми споживання газу для тих, у кого немає...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про перегляд норми споживання газу для тих, у кого немає лічильників

Дивися повний текст Уряд оновив норми споживання газу для тих, у кого немає лічильників.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:16

Реально 3.29 куба хватит только на то чтобы кипятить чай, а и то если вы его пьете только утром и вечером по чашке.
AlifeSoft
 
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