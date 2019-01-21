Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про перегляд норми споживання газу для тих, у кого немає лічильників
Дивися повний текст Уряд оновив норми споживання газу для тих, у кого немає лічильників.
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Додано: Сер 30 січ, 2019 13:16
Уряд оновив норми споживання газу для тих, у кого немає...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд оновив норми споживання газу для тих, у кого немає лічильників.
Додано: Сер 30 січ, 2019 13:16
Реально 3.29 куба хватит только на то чтобы кипятить чай, а и то если вы его пьете только утром и вечером по чашке.
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